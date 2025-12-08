Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông tử vong nghi bị đá từ xe ben rơi trúng

  • Thứ hai, 8/12/2025 14:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến một người tử vong, nghi do tảng đá rơi từ xe ben trúng ôtô đang lưu thông trên đèo Đại Ninh.

xe ben anh 1

Đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp. Ảnh: Tiền Phong

Trưa 8/12, lãnh đạo UBND xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận đã nắm thông tin vụ tai nạn giao thông xảy ra trên , đoạn qua đèo Đại Ninh.

Theo thông tin ban đầu, một ô tô chở khách lưu thông theo hướng từ Bình Thuận (cũ) lên Đà Lạt. Khi đến đèo Đại Ninh (trên quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn), ô tô nghi bị tảng đá lớn rơi từ thùng một xe ben đang lưu thông đè trúng.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận các nạn nhân, trong đó một người đã tử vong và một người khác bị thương đang được điều trị. Hiện thi thể nạn nhân đang được bảo quản tại nhà đại thể của bệnh viện.

Lãnh đạo UBND xã Phan Sơn cho hay, lực lượng công an xã đã có mặt xác định hiện trường, tuy nhiên thời điểm kiểm tra, hiện trường không còn dấu vết. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh và truy tìm phương tiện liên quan.

Được biết, tuyến quốc lộ 28B đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp. Dọc tuyến đường này có rất nhiều xe ben phục vụ thi công.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/mot-nguoi-tu-vong-nghi-bi-da-tren-xe-ben-roi-trung-post1802780.tpo

Tiền Phong

xe ben xã Phan Sơn Đèo Đại Ninh Quốc lộ 28B Xe ben Phan Sơn

    Đọc tiếp

    TP Ho Chi Minh can khung the che khac biet va rong mo hinh anh

    TP Hồ Chí Minh cần khung thể chế khác biệt và rộng mở

    51 phút trước 15:22 8/12/2025

    0

    Bên lề hành lang Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu cho rằng Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM cần tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn cho địa phương giữ vai trò đầu tàu kinh tế cả nước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý