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Xã hội

Người đàn ông tử vong dưới kênh ở Tây Ninh

  • Thứ sáu, 10/7/2026 15:37 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Người dân xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh phát hiện người đàn ông 44 tuổi tử vong dưới kênh cấp 3, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 9/7, UBND xã Mỹ Lộc (tỉnh Tây Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông được phát hiện tử vong dưới một tuyến kênh trên địa bàn.

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Hiện trường nơi người dân phát hiện người đàn ông tử vong dưới kênh ở xã Mỹ Lộc. Ảnh: Kiên Định/Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng giữa trưa cùng ngày, người dân ấp Phước Kế khi đi qua khu vực ngã tư kênh cấp 3 đã phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới kênh.

Đến kiểm tra, xác định nạn nhân đã tử vong nên người dân trình báo Công an xã Mỹ Lộc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Mỹ Lộc nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp xác minh danh tính nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là ông N.M.C. (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Theo gia đình, ông C. mắc bệnh phong và thường xuyên lên cơn động kinh.

Cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm, điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong.

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https://tienphong.vn/phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-duoi-kenh-o-tay-ninh-post1858562.tpo

Theo Nguyễn Tiến/Tiền Phong

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