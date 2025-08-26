Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện người đàn ông tử vong úp mặt dưới kênh

  • Thứ ba, 26/8/2025 12:00 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Người đàn ông hơn 60 tuổi nghiện rượu được phát hiện tử vong trong tư thế cắm đầu xuống kênh.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong tư thế nằm úp mặt dưới kênh nước công cộng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 cùng ngày, người dân đi trên đường, đến khu vực ngã ba đường Tám Mai (khu phố Phước Hòa, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế cắm đầu dưới kênh nước công cộng cặp theo con đường nên vội trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo Công an phường Trung An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh Đồng Tháp đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Làm việc với người dân khu vực hiện trường, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông N.T.S. (62 tuổi, ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) là người nghiện rượu trên 10 năm nay, không có nghề nghiệp ổn định.

Hàng ngày, ông S. đều uống rượu một mình tại khu vực phát hiện tử thi. Khoảng gần 3h sáng 25/8, ông S. tiếp tục đi bộ từ nhà ra đường Tám Mai thì xảy ra vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của ông S. là do ngạt nước. Thời gian tử vong dưới 48 giờ.

Phà tạm Rạch Miễu chính thức kết thúc sứ mệnh lịch sử

Sau thời gian đưa vào hoạt động để giải quyết tình trạng kẹt xe tại cầu Rạch Miễu, phà tạm Rạch Miễu nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long chính thức ngừng hoạt động từ ngày 20/8.

20:00 20/8/2025

Đường đổ nhào xuống sông, trường học ở Đồng Tháp bị cô lập

Trong lúc thi công công trình chống sạt lở, tuyến đường huyện 34 (xã Long An, tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ xảy ra một đoạn sạt lở lớn dài hàng chục mét gây chia cắt giao thông.

15:00 5/8/2025

Làm rõ án mạng khiến hai anh em ruột tử vong

Sáng 12/7, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xảy ra tại xã Bình Thành (tỉnh Đồng Tháp), khiến hai anh em ruột tử vong.

11:56 12/7/2025

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

https://tienphong.vn/phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-up-mat-duoi-kenh-post1772530.tpo

H. Bằng/Tiền Phong

Đàn ông chết dưới kênh Đàn ông tử vong Tử vong dưới kênh Tử vong úp mặt Úp mặt dưới kênh Tử vong Đồng Tháp

    Đọc tiếp

    Hai Phong do lenh cam bien hinh anh

    Hải Phòng dỡ lệnh cấm biển

    20 phút trước 12:12 26/8/2025 Xã hội Xã hội

    0

    Sau khi bão số 5 di chuyển sang trung Lào, thời tiết ổn định trở lại, TP Hải Phòng dỡ bỏ lệnh cấm biển, cho phép tàu du lịch, hoạt động thủy sản, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng... hoạt động trở lại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý