Dự báo thời tiết ngày 4/1: Hà Nội chìm trong rét, TP.HCM nắng ráo

Dự báo thời tiết ngày 4/1, không khí lạnh bao trùm, Hà Nội tiếp tục rét với nhiệt độ cao nhất 18-20°C, TP.HCM trời nắng ráo.

Trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch (4/1), thời tiết trên cả nước có sự phân hoá giữa các vùng miền. Trong khi miền Bắc rét diện rộng, thì miền Trung nhiều nơi có mưa, miền Nam lại nắng ráo.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 4/1

Theo đó, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa nhưng mưa chỉ xuất hiện và nơi. Sương mù nhẹ cũng xuất hiện vào sáng sớm ở một số nơi. Trời rét, nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến 17-20°C, có nơi trên 20°C, thấp nhất 13-16°C; vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10-13°C, có nơi dưới 10°C.

Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ cao nhất ở Thanh Hóa, Nghệ An dao động 21-23°C, thấp nhất 17-21°C.

Dự báo thời tiết ngày 4/1, Hà Nội tiếp tục rét. Ảnh minh hoạ: Khổng Chí.

Cũng trong ngày 4/1, thời tiết Hà Nội không mưa, trời tạnh ráo nhưng không khí lạnh bao trùm, khu vực này trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16°C, cao nhất 18-20°C.

Từ khoảng chiều tối 5/1, vùng núi Bắc Bộ mưa rải rác.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác. Trời lạnh.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào vài nơi, tập trung vào buổi đêm, ngày nắng. Trong đó, TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng, thuận lợi để người dân từ các địa phương trở lại khu vực này làm việc sau kỳ nghỉ dài ngày với nhiệt độ thấp nhất 21-23°C, cao nhất 31-33°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/1

TP Hà Nội không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C. Nhiệt độ cao nhất 18-20°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, có nơi trên 21°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi 9-12°C, có nơi dưới 8°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, phía Nam có nơi trên 24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam có 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 19-22°C, miền Tây 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.