Người đàn ông ở TP.HCM nguy kịch sau chuyến du lịch ngắn ngày

Sau chuyến du lịch ngắn ngày, người đàn ông 34 tuổi liên tục sốt cao, có lúc lên 40 độ C. Bệnh nhanh chóng diễn tiến thành viêm phổi nặng, suy hô hấp và tổn thương đa cơ quan.

Nam bệnh nhân C.H.N. (ngụ xã Bà Điểm, TP.HCM) được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu sau vài ngày sốt cao liên tục, nhiệt độ có lúc lên đến 40 độ C.

Theo bệnh sử, các triệu chứng xuất hiện sau khi người bệnh trở về từ một chuyến du lịch ngắn ngày với một vết trầy xước ở chân.

Khi đến khoa Cấp cứu, tình trạng bệnh nhân đã diễn tiến nặng. Người bệnh ho ra máu, suy hô hấp, giảm oxy máu và phải đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở, hỗ trợ hô hấp.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị suy hô hấp cấp giảm oxy máu, viêm phổi nặng, sốc nhiễm trùng và tổn thương đa cơ quan, trong đó có gan và thận. Hình ảnh chụp MSCT ngực ghi nhận tổn thương lan tỏa, nặng nề ở cả hai phổi.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực (ICU) để điều trị chuyên sâu.

Tại ICU, các bác sĩ áp dụng nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu, sử dụng hệ thống máy thở chức năng cao và các phương tiện hỗ trợ nhằm kiểm soát đường thở, duy trì trao đổi khí và ổn định hô hấp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết bệnh nhân diễn tiến rất nhanh từ sốt cao sang viêm phổi nặng, suy hô hấp, sốc nhiễm trùng và tổn thương nhiều cơ quan.

Đặc biệt, tình trạng xuất huyết phế quản - phế nang lan tỏa khiến việc kiểm soát đường thở và duy trì trao đổi khí gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm bệnh nhân tím tái, tuần hoàn và hô hấp không ổn định, tim đập rời rạc.

Ê-kíp điều trị quyết định nội soi phế quản để hút máu và đàm nhớt, giúp cải thiện sự thông thoáng của phế quản, phế nang. Đồng thời, bệnh nhân được lọc thận chậm liên tục (CRRT), một trong những kỹ thuật hồi sức được triển khai tại khoa.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ liên tục theo dõi sát chỉ số sinh tồn, điều chỉnh chiến lược thông khí, kiểm soát nhiễm trùng và hỗ trợ chức năng những cơ quan bị tổn thương.

Sau thời gian hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân từng bước cải thiện. Chức năng hô hấp ổn định dần, các cơ quan bị tổn thương có dấu hiệu hồi phục. Người bệnh sau đó được cai máy thở, rút ống nội khí quản và hiện gần như hồi phục hoàn toàn.

Theo bác sĩ Phát, trường hợp trên cho thấy một người trẻ khỏe mạnh vẫn có thể diễn tiến nhanh từ sốt cao đến suy hô hấp, sốc nhiễm trùng và tổn thương đa cơ quan.

Sốt là triệu chứng thường gặp của nhiều bệnh lý, từ nhiễm trùng thông thường đến những tình trạng nhiễm trùng nặng. Người bệnh không nên chủ quan nếu sốt kéo dài, không đáp ứng với thuốc hoặc xuất hiện thêm những dấu hiệu bất thường.

Khi sốt đi kèm khó thở, ho ra máu, đau ngực, lơ mơ, tím tái, tiểu ít, tụt huyết áp hoặc sức khỏe xấu đi nhanh chóng, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.