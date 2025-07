Người đàn ông khiến nước Đức viết 7.000 bài nghiên cứu chuyên sâu

Vị trí của Bismarck trong lịch sử Đức tương tự Tần Thủy Hoàng trong lịch sử Trung Quốc.

Nếu sự thống nhất Đức không thể tách rời khỏi Bismarck, thì thành công của Bismarck cũng không thể tách rời khỏi ngân hàng Do Thái Gerson Breschlauer đứng sau ông. Vị trí của Bismarck trong lịch sử Đức tương tự Tần Thủy Hoàng trong lịch sử Trung Quốc. Điểm chung của cả hai là luôn sử dụng những thủ đoạn máu lạnh với ý chí kiên nhẫn để thống nhất đất nước mình, lưu lại những hình tượng xuất chúng và không thể phai mờ trong lịch sử.

Ở Đức, có tới hơn 7.000 bài nghiên cứu chuyên sâu về Bismarck. Giới sử học Đức đã phân tích kỹ lưỡng về công - tội của ông. Nhưng trong xấp tài liệu nghiên cứu này, ảnh hưởng của thế lực tài chính khổng lồ đằng sau các chính sách của Bismarck gần như hoàn toàn bị bỏ qua. Cuốn tiểu sử dài ba tập của Bismarck chỉ đề cập đến gia tộc Breslauer duy nhất một lần khi vua Wilhelm II băng hà. Dường như ảnh hưởng của các ngân hàng Do Thái đối với nền chính trị Đức là một điểm mù trong nghiên cứu.

Chân dung Bismarck. Ảnh: Topwar.ru.

Trên thực tế, trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, Bismarck đã trao đổi hàng nghìn bức thư với gia tộc Breslauer và Rothschild. Còn Breslauer thì ngày ngày cung cấp thông tin về những thay đổi chính trị, quân sự và thị trường tài chính của Đức cho gia tộc Rothschild.

Thông qua những bức thư ấy, chúng ta có thể đánh giá một cách chính xác rằng nếu không có sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ của Breslauer và Rothschild, Bismarck khó có thể đứng vững trên đấu trường chính trị Đức, chứ đừng nói đến thống nhất nước Đức. Breslauer đã chìm vào lịch sử suốt hơn một trăm năm qua, và việc lật lại mọi thứ liên quan đến ông sẽ thực sự khơi gợi sức ảnh hưởng của các lực lượng tài chính bị bỏ qua từ lâu trong lịch sử nước Đức.

Bismarck, xuất thân danh gia vọng tộc, thuộc giai cấp địa chủ Junker, có thể được coi là “ngậm thìa vàng” ngay từ khi chào đời. Tuy giàu có và được hưởng rất nhiều đặc ân xã hội nhưng ông lại là một người ôm chí lớn từ khi còn nhỏ. Chính điều này đã hình thành nên tính cách độc đáo của ông. Bismarck nóng nảy nhưng quyết đoán, thô lỗ nhưng quả cảm và kiên cường, hơi tự tin thái quá nhưng rất chắc chắn.

Bismarck có dã tâm, tham vọng và hứng thú với chính trị. Ngoài ra, giống như mọi quý tộc Junker khác, ông cũng có khao khát cực lớn với tiền bạc.

Với ông, tiền bạc như một bệ đỡ nâng tầm địa vị, thỏa mãn tham vọng chính trị và mong muốn quyền lực của mình. Nếu một ngày chán sự nghiệp chính trị, ông có thể ung dung rút lui khỏi chính giới mà không bị ảnh hưởng hay trói buộc về mặt kinh tế.

Từ khi theo đuổi sự nghiệp chính trị, khao khát tiền bạc của Bismarck ngày càng lớn hơn trong khi ông lại không có thời gian quản lý nó. Vì vậy, ông phải sử dụng sự nhạy cảm với tiền bạc và khả năng quản lý tài sản của người Do Thái để hỗ trợ mình trong việc quản lý, tích lũy và gia tăng của cải. Trong quá trình này, Bismarck vẫn luôn có thái độ thực dụng đối với các chủ ngân hàng Do Thái.

Xét từ bản chất, ông không thích người Do Thái, thậm chí còn nghĩ rằng họ không nên tham gia vào các cơ quan chính phủ. Điều mà ông tìm kiếm ở người Do Thái chỉ là khả năng quản lý tài chính tuyệt vời của họ. Ông phải dựa vào các ngân hàng Do Thái khôn khéo này để tăng thêm giá trị cho khối tài sản cá nhân của mình.

Cuộc Cách mạng châu Âu năm 1848 đã tạo ra một khoảng trống quyền lực rất lớn, mang lại không gian phát triển tuyệt vời cho Bismarck. Nó truyền cảm hứng cho chí lớn và góp phần tạo nên thái độ chủ nghĩa hiện thực độc đáo của ông. Trong làn sóng cách mạng, Bismarck đã chọn hướng đi của riêng mình và trở thành một người theo chủ nghĩa Bảo hoàng kiên định. Ông tin chắc rằng Đức cuối cùng sẽ tiến tới thống nhất, và quá trình này phải dựa vào một chế độ quân chủ hùng mạnh.

Nền dân chủ sẽ chỉ dẫn đến sự yếu đuối và tan rã. Vì mục tiêu cuối cùng này, ông phải trở thành một người bảo vệ kiên định của nhà vua. Những lời nói và việc làm của Bismarck đã làm cho Quốc vương Phổ rất cảm động. Năm 1851, Frederick Wilhelm IV đã bổ nhiệm Bismarck làm đại diện của Phổ để tham dự Hội nghị Liên minh Đức tại Frankfurt như một món quà dành cho ông. Kể từ đó, Bismarck chính thức trở thành nhân vật của công chúng và bước lên vũ đài lịch sử.