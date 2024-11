Người đàn ông khiến cả nước Mỹ 'google' giữa cao điểm bầu cử

Là một chính trị gia ít được biết đến trước đây, vai trò và tác động của ông Chase Oliver đối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 vẫn còn là dấu hỏi.

Khung cảnh nhộn nhịp tại các điểm bỏ phiếu ở Mỹ Khi chỉ còn vài giờ nữa các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa, một số bang chiến trường báo cáo tỷ lệ cử tri đi bầu ở mức cao. Trong video là cảnh tượng người dân tham gia bỏ phiếu ở Dearborn (Michigan) và cử tri xếp hàng dài đợi tới lượt ở Villanova (Pennsylvania).

Bên cạnh Phó tổng thống Kamala Harris của đảng Dân chủ và ứng viên đảng Cộng hoà Donald Trump, vẫn còn 2 cái tên nữa xuất hiện trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay.

Bà Jill Stein, ứng viên tổng thống của đảng Xanh, là chính trị gia đã "quen mặt" với người dân Mỹ sau cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, cái tên Chase Oliver dường như vẫn còn xa lạ với đông đảo cử tri xứ cờ hoa, theo New York Times.

Ông Oliver là ứng viên tổng thống của đảng Tự do Mỹ sau khi giành được đề cử của đảng này vào tháng 5 thông qua một cuộc bỏ phiếu giằng co vì sự chia rẽ của các đại biểu.

Chase Oliver, 39 tuổi, là ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Tự do. Ảnh: Chiến dịch Chase Oliver for President.

So với một số ứng viên mà ông Oliver đã đánh bại, chính trị gia 39 tuổi này đại diện cho nhóm thiên tả của đảng Tự do, mặc dù ông cũng có lập trường bảo thủ về một số vấn đề nhất định, tờ New York Times nhận định.

Ông Oliver trong quá khứ từng là thành viên đảng Dân chủ. Ông nói rằng bản thân hoạt động tích cực hơn trên chính trường để phản đối cuộc chiến tranh ở Iraq. Ứng viên tổng thống đảng Tự do cũng mô tả rằng ông là "một người đồng tính có vũ trang".

Về cơ bản, ông Oliver phản đối các hạn chế về việc sở hữu súng đạn, mong muốn bãi bỏ Bộ Giáo dục và ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp để cân đối ngân sách liên bang. Đây là những lập trường rất tương đồng với đảng Cộng hoà.

Tuy nhiên, chính trị gia 39 tuổi cũng ủng hộ quyền phá thai ở cấp tiểu bang, phản đối cuộc chiến ở Iraq và mong muốn hợp pháp hoà cần sa. Những lập trường này lại gần với đảng Dân chủ hơn.

Năm 2022, ông Oliver đã ra tranh cử một ghế trong Thượng viện ở Georgia và giành được khoảng 2% phiếu bầu, dẫn đến một cuộc bỏ phiếu bổ sung giữa Thượng nghị sĩ Raphael Warnock của đảng Dân chủ và ứng viên đảng Cộng hoà Herschel Walker.

Đảng Tự do đang đi bỏ phiếu ở phần lớn các bang song ông Oliver nhận được tỷ lệ bỏ phiếu rất thấp, chỉ khoảng 0,3% tính đến ngày 6/11. Đây là điều bình thường đối với các ứng viên độc lập không thuộc một trong hai đảng lớn.

Lượng phiếu bầu mà ông Chase giành được liệu có ảnh hưởng đến cục diện cuộc đua sít sao giữa ông Trump và bà Harris hay không hiện vẫn còn là dấu hỏi.