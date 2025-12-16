Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông đầu trần lái xe máy biển xanh lao vut vút trên phố

  • Thứ ba, 16/12/2025 18:54 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Trần Huy T. mượn xe máy biển xanh được cấp cho Trung tâm Y tế phường Đông Ngạc, lái trên đường Hồ Tùng Mậu nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 16/12, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt anh Trần Huy T. 500.000 đồng với hành vi “Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ”.

bien xanh anh 1

Trần Huy T. đầu trần lái xe máy biển xanh trên đường Hồ Tùng Mậu.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người đàn ông đi xe máy biển số 29B1-021.12 (nền xanh, chữ trắng), không đội mũ bảo hiểm, chạy trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 xác minh, xác định chủ xe máy biển số 29B1-021.12 là Trung tâm Y tế phường Đông Ngạc (Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm cũ), người cầm lái là anh Trần Huy T.

bien xanh anh 2

Trần Huy T. tại cơ quan công an.

Đội CSGT số 6 đã mời anh T. lên trụ sở đơn vị để xác minh, làm rõ.

Làm việc với cơ quan công an, anh T. trình bày, hồi 19h45 ngày 7/12, anh mượn chiếc xe máy trên của người em trai là cán bộ Trung tâm Y tế phường Đông Ngạc, đi trên đường Hồ Tùng Mậu và không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông vào hoạt động và xử lý vi phạm hành chính đối với một số vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Đây là "đầu não" của hệ thống 1.837 camera các loại kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI.

Hệ thống camera AI được trang bị nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận dạng vật, hiện tượng, đối tượng trong khoảng cách 500-700m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện tiết kiệm và môi trường khắc phục. Camera này được bố trí tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm, cửa ra vào thành phố nỗ lực phục vụ công tác quản lý, giám sát giao thông và an ninh an ninh, trật tự đô thị.

Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng xử lý và phân tích ảnh trực tiếp tại camera (xử lý tại biên giới), giúp nhận diện nhanh các hành vi vi phạm giao thông, hành vi liên quan đến trật tự an ninh; đồng thời gửi dữ liệu về trung tâm để so sánh, phân tích với chung cơ sở dữ liệu.

Danh tính đối tượng vi phạm giao thông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ danh tính tài xế vi phạm đẩy cán bộ cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đi ngược chiều, củng cố hồ sơ để khởi tố tội giết người.

06:01 12/12/2025

Đối tượng trốn truy nã 7 năm ra đầu thú ở Hải Phòng

Sau hơn 7 năm lẩn trốn quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự, Công an TP Hải Phòng, Bùi Quang Tuyên, đối tượng bị kết án về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đã đến Công an phường Dương Kinh xin đầu thú.

16:42 7/12/2025

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), qua video từ thiết bị ghi nhận hành trình trên xe container, sơ bộ đánh giá vụ TNGT tại Lạng Sơn làm 4 người tử vong là do xe 7 chỗ hoàn toàn có lỗi, vi phạm quy tắc giao thông, đi sai phần đường gây ra va chạm với xe đầu kéo.

16:16 27/11/2025

https://vtcnews.vn/xu-phat-nguoi-dan-ong-dau-tran-lai-xe-may-bien-xanh-lao-vut-vut-tren-pho-ha-noi-ar993344.html

Minh Tuệ/VTCNews

biển xanh không đội mũ vi phạm luật giao thông

Tang cuong hon 150 luot xe phuc vu cao diem Tet Duong lich hinh anh

Tăng cường hơn 150 lượt xe phục vụ cao điểm Tết Dương lịch

2 giờ trước 18:03 16/12/2025

0

Ngày 16/12, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tổ chức triển khai kế hoạch tăng cường phục vụ cao điểm lễ tết năm 2026. Với dịp Tết Dương lịch sắp tới, Công ty bố trí tăng cường 150 xe cho các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm.

Trach nhiem hinh su cua vi hieu truong khi 'quyt tien' A80 hinh anh

Trách nhiệm hình sự của vị hiệu trưởng khi 'quỵt tiền' A80

2 giờ trước 17:43 16/12/2025

0

Từ việc khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng các cán bộ liên quan vụ chi trả tiền hỗ trợ sinh viên tham gia sự kiện A80, vấn đề trách nhiệm hình sự của người đứng đầu được đặt ra dưới góc độ pháp luật, khi hành vi bị cáo buộc có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguoi dan giao nop ca the chim Hong Hoang quy hiem hinh anh

Người dân giao nộp cá thể chim Hồng Hoàng quý hiếm

2 giờ trước 17:30 16/12/2025

0

Ngày 16/12, Trại rắn Đồng Tâm (tức Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu trực thuộc Cục Hậu cần - Quân khu 9) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể chim Hồng Hoàng.

