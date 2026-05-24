Người đàn ông có dấu hiệu ung thư suốt 3 tháng mà không biết

Đau bụng kéo dài suốt 3 tháng nhưng đi khám nhiều lần và uống thuốc mãi không khỏi, người đàn ông 70 tuổi ở Đài Loan bất ngờ được chẩn đoán ung thư đại trực tràng.

Ung thư đại trực tràng nhiều năm liền nằm trong nhóm 10 loại ung thư phổ biến hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc), theo China News. Bác sĩ chuyên khoa gan mật và tiêu hóa Tạ Văn Bân, Trưởng khoa Tiêu hóa nội soi tại Bệnh viện Liên hợp Trung Hưng, Đài Bắc (Đài Loan), cho biết mới tiếp nhận một bệnh nhân nam 70 tuổi có triệu chứng đau bụng bên phải liên tục suốt 3 tháng.

Khối u gần như làm tắc nghẽn hoàn toàn đại tràng của bệnh nhân trong quá trình nội soi đại tràng. Ảnh: Lìchuān Clinic.

Trong thời gian đó, ông nhiều lần đi khám và uống thuốc nhưng tình trạng không cải thiện. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân từng được chẩn đoán "thiếu máu nhẹ" trước đó một tháng.

Nhận thấy có điều bất thường, bác sĩ lập tức chỉ định siêu âm bụng và phát hiện một khối u kích thước khoảng 5 cm nằm gần vùng đại tràng phải. Ngay lúc đó, bác sĩ nghi ngờ cao đây là ung thư đại trực tràng.

Sau khi nội soi đại tràng, các bác sĩ xác nhận khối u lớn ở đại tràng phải, gần như chặn kín đường ruột. Bệnh nhân sau đó được chuyển sang khoa ngoại để điều trị.

Bác sĩ Tạ Văn Bân cho biết siêu âm bụng là phương pháp kiểm tra nhanh, không xâm lấn nhưng phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của bác sĩ thực hiện, đặc biệt với các tổn thương ở đường ruột vốn khá khó phát hiện. Tuy nhiên, tại các phòng khám cơ sở, siêu âm vẫn là công cụ quan trọng, nhiều trường hợp có thể giúp phát hiện sớm vấn đề.

Ông cũng nhắc nhở nhiều loại ung thư thường phát ra tín hiệu từ sớm. Khi cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường cần đi khám, không nên chỉ cố chịu đựng hoặc tự mua thuốc uống vì có thể làm chậm thời gian chẩn đoán và điều trị.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, mỗi năm Đài Loan có khoảng hơn 10.000 người mắc ung thư đại trực tràng và hơn 5.000 người tử vong vì căn bệnh này. Ung thư đại trực tràng có thể được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nếu được tầm soát kịp thời.

Thống kê từ Cục Xúc tiến Sức khỏe Đài Loan cho thấy với phương pháp điều trị thích hợp, tỷ lệ sống sót đối với ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu là hơn 90%. Dựa trên bằng chứng sàng lọc tại Đài Loan, xét nghiệm máu ẩn trong phân hai năm/lần có thể giảm tỷ lệ tử vong do ung thư đại trực tràng đến 40%.

Đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân thường là một trong những biểu hiện của ung thư đại trực tràng. Ảnh: Shutterstock.

Điều đáng chú ý là ung thư đại tràng không xuất hiện đột ngột, mà thường phát ra những tín hiệu cảnh báo từ sớm. Nếu đường ruột có những biểu hiện bất thường dưới đây, nhất định cần đi khám kịp thời:

- Thay đổi thói quen đại tiện: Đột nhiên xuất hiện táo bón hoặc tiêu chảy không rõ nguyên nhân, hoặc tình trạng táo bón và tiêu chảy xen kẽ, kéo dài trong thời gian tương đối lâu (trên 2 tuần).

- Đi ngoài ra máu: Trong phân có lẫn máu màu đỏ sẫm hoặc màu giống mứt (sền sệt), không phải dạng máu đỏ tươi nhỏ giọt như bệnh trĩ, cũng không phải chỉ dính máu trên giấy vệ sinh khi lau.

- Đau bụng không rõ nguyên nhân: Nếu bạn bị đau âm ỉ, dai dẳng hoặc đau quặn từng cơn lặp đi lặp lại ở một vị trí cố định trên bụng, không nên đơn giản cho rằng chỉ là ăn phải đồ không hợp rồi bỏ qua.

- Sụt cân, thiếu máu: Không ăn kiêng hay giảm cân nhưng cân nặng vẫn giảm rõ rệt, kèm theo các biểu hiện thiếu máu như da xanh xao, mệt mỏi, dễ kiệt sức.