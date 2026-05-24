'Thủ phạm' âm thầm hại thận nhiều người ngửi mỗi ngày

Khói dầu khi nấu ăn, nhang cúng, sáp thơm, nước giặt có mùi hương, nước hoa giá rẻ đều có thể chứa chất độc hại, làm tăng nguy cơ tổn thương thận nếu tiếp xúc lâu dài.

Nhiều người cho rằng mùi thơm trong cuộc sống như nước hoa, nước giặt hay nhang trầm chỉ giúp thư giãn và tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, chuyên gia thận học tại khoa Thận, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan), một số mùi hương quen thuộc thực chất có thể chứa các hợp chất độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp xúc trong thời gian dài.

Nhiều người biết nước hoa giá rẻ có chất giữ mùi, ngửi nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng trong bảng xếp hạng 5 mùi hương gây hại thận mà bác sĩ Hồng Vĩnh Tường tổng hợp, nước hoa giá rẻ thậm chí chỉ đứng cuối cùng, theo China Times.

Mùi khói dầu khi nấu ăn

Mùi thơm từ việc xào nấu ở nhiệt độ cao hay nướng thực chất là sản phẩm của quá trình phân hủy chất béo dưới nhiệt độ cao.

Theo tạp chí Occupational and Environmental Medicine, khói dầu trong bếp chứa nhiều hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs). Những chất này dù được hấp thụ qua đường ăn uống hay hít thở đều có thể gây stress oxy hóa cho cơ thể, đồng thời là "sát thủ vô hình" dẫn đến bệnh thận mạn tính.

Khói dầu khi nấu ăn chứa nhiều chất gây hại cho thận. Ảnh: Shutterstock.

Mùi nhang, trầm hương dùng để thờ cúng

Nhiều người cho rằng nhang hay trầm hương là nguyên liệu tự nhiên nên vô hại. Tuy nhiên, một nghiên cứu theo dõi dài hạn công bố trên tạp chí Environment International phát hiện khi đốt nhang và trầm hương sẽ giải phóng lượng lớn bụi mịn PM2.5, hydrocarbon thơm đa vòng và kim loại nặng.

Khi hít phải trong khi thờ cúng, các hạt bụi siêu mịn có thể đi qua phế nang vào máu, có khả năng dẫn đến xơ cứng động mạch và gián tiếp làm suy giảm chức năng thận.

Chất tạo mùi trong ôtô hoặc nhà vệ sinh

Việc đặt sáp thơm hay chất tạo hương trong không gian kín như ôtô hoặc phòng tắm có thể làm tăng nồng độ độc tố trong không khí.

Nghiên cứu của Đại học California Berkeley (Mỹ) xác nhận nhiều loại chất tạo hương trong nhà chứa lượng lớn terpene. Khi kết hợp với ozone trong không khí, chúng có thể tạo ra các hạt siêu mịn và formaldehyde. Tiếp xúc lâu dài không chỉ gây hại đường hô hấp mà còn có độc tính với gan và thận.

Nước giặt có mùi thơm

Quần áo sau khi giặt vẫn thơm nhiều ngày thường do nước giặt hoặc nước xả vải chứa chất lưu hương hóa học.

Theo nghiên cứu của Đại học Washington (Mỹ) đăng trên tạp chí Air Quality, Atmosphere & Health, mùi hương từ máy sấy quần áo có chứa nhiều chất độc dễ bay hơi như acetaldehyde. Nếu hít phải lâu dài, các hương liệu nhân tạo này có thể gây viêm mạn tính và làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Nước hoa giá rẻ

Nghiên cứu công bố năm 2021 trên tạp chí Environmental Research chỉ ra để giữ mùi hương lâu hơn, nhiều loại nước hoa và mỹ phẩm trên thị trường thường bổ sung phthalate như DEP. Những chất này có thể gây rối loạn nội tiết. Các chất chuyển hóa của chúng khi được đào thải qua nước tiểu có khả năng gây tổn thương ống thận.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường nhấn mạnh việc thích mùi hương không phải điều xấu, nhưng điều cần nhớ là phải giữ không khí thông thoáng và giảm nồng độ tiếp xúc. Chuyên gia này khuyên để tránh những mùi hương dễ chịu trở thành gánh nặng cho thận:

Khi giặt quần áo, nên sử dụng nước giặt không mùi.

Khi nấu ăn hoặc đốt nhang, nên mở máy hút mùi hay mở cửa sổ.