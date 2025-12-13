Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Người đàn ông cầm dao lao vào chém vợ rồi tự sát

  • Thứ bảy, 13/12/2025 13:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 13/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị chồng cầm dao lao tới chém tới tấp ngay trong nhà. Sau khi gây án, người đàn ông tiếp tục dùng dao tự đâm vào người.

Ngày 13/12, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông bất ngờ cầm dao xông vào tấn công một phụ nữ đang ngồi trong nhà. Dù có người khác lao vào can ngăn, người này vẫn liên tục vung dao.

Theo hình ảnh từ clip, nạn nhân bị chém nhiều nhát và gục xuống nền nhà. Sau khi tấn công vợ, người đàn ông tiếp tục dùng dao tự đâm vào người mình.

Nguoi dan ong, cam dao, lao vao chem vo anh 1

Camera ghi lại sự việc.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 10h50 ngày 12/12 tại một căn nhà ở phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Cơ quan chức năng xác định người đàn ông và nạn nhân là vợ chồng.

Hậu quả, người chồng tử vong tại chỗ; người vợ bị thương và được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu.

Công an phường Gò Dầu đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Sách về Pháp luật

Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

https://tienphong.vn/tay-ninh-nguoi-dan-ong-cam-dao-lao-vao-chem-vo-roi-tu-sat-post1804281.tpo

Hữu Huy/Tiền Phong

Người đàn ông cầm dao lao vào chém vợ Người đàn ông cầm dao lao vào chém vợ

    Đọc tiếp

    Thu truong Bo Cong an noi ve chuyen an ma tuy nghin ty 1025C hinh anh

    Thứ trưởng Bộ Công an nói về chuyên án ma túy nghìn tỷ 1025C

    6 giờ trước 08:36 13/12/2025

    0

    Chuyên án 1025C là một trong những chuyên án đầu tiên phối hợp sâu với lực lượng chức năng quốc tế trong quá trình điều tra, bắt giữ. Thể hiện hiệu quả của việc tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy, đặc biệt trên tuyến biên giới Tây Nam và trong kiểm soát giao dịch xuyên biên giới.

    Muc an nao cho ke day CSGT vao dau xe tai tai Ha Noi? hinh anh

    Mức án nào cho kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải tại Hà Nội?

    5 giờ trước 09:37 13/12/2025

    0

    Theo luật sư, nạn nhân là cán bộ CSGT đang thi hành công vụ và hành vi của đối tượng có thể xuất phát từ việc bực tức do bị CSGT xử phạt. Do đó, đối tượng còn phải chịu tình tiết định khung khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý