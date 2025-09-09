Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông bị đàn ong đốt tử vong khi ra bờ sông cắt cỏ

  • Thứ ba, 9/9/2025 18:00 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Trong lúc ra bờ sông Lam cắt cỏ, ông P.V.N. (SN 1974, trú xã Anh Sơn, Nghệ An) bất ngờ bị đàn ong lao ra tấn công.

Chiều 9/9, ông Trần Quang Trung (Trưởng thôn 1, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc đau lòng khiến một người đàn ông tử vong do bị ong đốt.

Ong dot Nghe An anh 1

Người dân đưa ông N. đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do bị ong đốt quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Trước đó vào sáng cùng ngày, ông P.V.N. (SN 1974, trú thôn 1, xã Anh Sơn) chèo thuyền ra bờ sông Lam để cắt cỏ về phục vụ chăn nuôi. Gần trưa không thấy ông N. về, người vợ ở nhà lo lắng nên ra sông tìm kiếm.

Khi ra bờ sông, người vợ hốt hoảng phát hiện ông N. nằm bất tỉnh ngay gần một tổ ong, trên người có nhiều vết đốt. Người vợ lập tức hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do bị ong đốt quá nặng, ông N. đã tử vong sau đó không lâu.

“Gia đình ông N. thuộc diện cận nghèo, vợ chồng có 3 người con, một cháu đã lập gia đình, hai cháu còn đi học. Hiện người dân trong thôn đang tổ chức mai táng cho nạn nhân”, ông Trần Quang Trung nói.

Ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn, cho biết sau khi nắm bắt được thông tin, phía xã đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự.

Phát hiện người đàn ông tử vong úp mặt dưới kênh

Người đàn ông hơn 60 tuổi nghiện rượu được phát hiện tử vong trong tư thế cắm đầu xuống kênh.

12:00 26/8/2025

Một cán bộ phường ở Đồng Nai tử vong bên đường

Người đàn ông tử vong trong tư thế nằm úp bên đường, cạnh đó có chiếc xe máy. Nạn nhân được xác định là một cán bộ phường.

13:00 22/7/2025

Hỏa hoạn ở TP Quy Nhơn, một người đàn ông tử vong

Ông L.T.H (58 tuổi) được phát hiện tử vong trong nhà, có thể do ngạt khí sau khi lửa bùng mạnh tại khu vực phòng ngủ của căn nhà số 34 đường Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn sáng 18/6.

18:39 18/6/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệau để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-bi-dan-ong-dot-tu-vong-khi-ra-bo-song-cat-co-post1776714.tpo

Ngọc Tú/Tiền Phong

Ong đốt Nghệ An Nghệ An Anh Sơn Nghệ An Ong đốt tử vong Tử vong bờ sông Ong đốt đàn ông Ong đốt Nghệ An

  • Nghệ An

    Nghệ An
    • Diện tích: 16.493,7 km²
    • Dân số: 2.978.700
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 238
    • Biển số xe: 37

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý