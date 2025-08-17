Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông bất cẩn ngã xuống sông Tiền tử vong

  • Chủ nhật, 17/8/2025 14:29 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Ngày 17/8, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp, vừa truy tìm danh tính và xác minh, điều tra làm rõ một người chết trôi trên sông Cửa Tiểu.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, công an xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo của người dân địa phương khi đi giăng lưới trên sông Cửa Tiểu, gần bến đò Cả Chốt (cũ), thuộc địa bàn ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, phát hiện một thi thể trôi sông.

Thi thể nổi trôi trên sông Cửa Tiểu đang được làm rõ

Qua xác minh tại hiện trường, thi thể là nam giới, cao khoảng 1,65 m, độ tuổi từ 40-50, tóc ngắn, mặc áo thun cổ tròn tay ngắn. Cơ thể đã trong tình trạng trương sình. Do không có giấy tờ tùy thân nên khó xác định được danh tính.

Bước đầu xác minh, cơ quan công an xác định, nạn nhân tên Lê Văn T., sinh 1963, chuyên làm thuê đi theo ghe mua cá bè ở khu vực cồn Thới Sơn. Vào lúc 10h 30 phút tối ngày 15/8, khi ở dưới ghe ông T., bất cẩn ngã xuống sông Tiền, trôi theo dòng nước mất tích.

