Người dân ở Hải Phòng khổ sở vì 2 chữ ‘thổ cư’ trong sổ đỏ

UBND phường An Dương, TP Hải Phòng báo cáo UBND thành phố sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News về việc người dân khổ sở vì 2 chữ “thổ cư” ghi trong bìa đỏ.

Theo văn bản báo cáo của UBND phường An Dương (Hải Phòng), trong thời gian từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/01/2026, phường đã đính chính tổng số 71 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) cấp lần đầu có sai sót, trong đó có 12 hồ sơ đính chính “thổ cư” thành “đất ở”.

Trong quá trình tiếp nhận các hồ sơ về đất đai, phường An Dương nhận thấy trên địa bàn có nhiều bìa đỏ đã cấp (chủ yếu trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến trước năm 2007) ghi mục đích sử dụng đất là “thổ cư”, “vườn tạp”, “vườn”, “vườn liền kề”, “ao”.

Khi các hộ gia đình, cá nhân thực hiện các quyền của người sử dụng đất (chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, vay vốn ngân hàng...) thì không thực hiện được. Nguyên nhân do mục đích sử dụng ghi “thổ cư”, “vườn tạp”, “vườn”, “vườn liền kề”, “ao"... không có trong phân loại đất của pháp luật về đất đai từ Luật Đất đai năm 1993 đến Luật Đất đai năm 2024. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của công dân.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Lăng khổ sở vì bị ảnh hưởng quyền lợi do bìa đỏ được cấp năm 2004 ghi "thổ cư" trong phần mục đích sử dụng.

Áp dụng nhiều quy định khác nhau

Về việc người dân cho rằng quá trình cấp bìa đỏ, chính quyền áp dụng luật đã hết hiệu lực, UBND phường An Dương cho rằng địa phương áp dụng theo đúng quy định.

Theo đó, gia đình ông Nguyễn Ngọc Lăng có bìa đỏ được cấp từ ngày 12/11/2004 với diện tích 658m², mục đích sử dụng ghi “thổ cư” với thời hạn sử dụng lâu dài. Khi làm thủ tục đính chính từ “thổ cư” sang “đất ở”, UBND phường An Dương áp dụng các quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Quyết định 2430 ngày 13/12/2000 của UBND TP Hải Phòng quy định về hạn mức giao đất mới đối với đất ở tại nông thôn không quá 200 m².

Ông Lăng cho rằng việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đất đai hiện nay phải áp dụng theo Luật đất đai 2024 bởi Luật đất đai 2003 đã hết hiệu lực và quyết định của thành phố chỉ quy định về hạn mức giao đất mới để làm nhà ở, không phải diện tích đất đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Tuy nhiên, UBND phường An Dương cho rằng bìa đỏ của gia đình ông Lăng được cấp trong giai đoạn từ sau 1/7/2004 đến trước 12/7/2006 nên phải áp dụng theo Luật đất đai 2003.

Đáng nói, trong báo cáo, bên trên phường An Dương nêu rõ thành phố Hải Phòng không ban hành quyết định về hạn mức công nhận đất ở trong giai đoạn này. Vì vậy, ngày 8/10/2025, phường đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cung cấp thông tin về hạn mức công nhận đất ở, giao đất ở trên địa bàn thành phố trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được văn bản trả lời.

Tuy nhiên, ngay bên dưới, UBND phường An Dương lại dẫn nội dung ngày 12/7/2006, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1518 quy định về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn ao liền kề trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình cá nhân. Theo đó, hạn mức đất ở tại huyện An Dương đối với khu vực thị trấn là 400m²/hộ và các xã ngoại thành còn lại là 500 m²/hộ.

Phường này cũng dẫn thêm Quyết định số 2430 ngày 13/02/2000 của thành phố Hải Phòng, quy định hạn mức giao đất mới để làm nhà ở khu vực Đất ở nông thôn với hộ nông nghiệp là không quá 200m²/hộ, hộ phi nông nghiệp không quá 120 m²/hộ và Đất ở đô thị không quá 100m²/hộ.

Cũng theo UBND phường An Dương, những bìa đỏ được cấp trong giai đoạn từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, phường áp dụng theo các quy định Luật Đất đai 1993.

Theo đó, diện tích đất ở được đính chính là 400m². Những trường hợp có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận có nhiều thế hệ cùng chung sống trong một hộ thì diện tích được đính chính thành “đất ở” không vượt quá 800 m².

Qua rà soát, UBND phường An Dương xác định bìa đỏ của gia đình bà Lương Thị Thắm mà Báo Điện tử VTC News phản ánh được cấp từ năm 1994 và gia đình bà này có giấy xác nhận của Công an phường An Dương về việc nhiều thế hệ cùng sinh sống trên thửa đất nên hạn mức “đất ở” được đính chính hạn mức tối đa là 800m².

Còn bìa đỏ của gia đình ông Nguyễn Ngọc Lăng được cấp ngày 12/11/2004 nên hạn mức “đất ở” được đính chính chỉ là 200m², trường hợp muốn tăng thêm diện tích đất ở thì gia đình ông Lăng phải đóng thêm thuế chuyển đổi. Do gia đình ông Lăng không đồng ý với phương án này nên hồ sơ đính chính "thổ cư" sang "đất ở" bị trả.

Trường hợp gia đình bà Phạm Thị Dần dù bìa đỏ được cấp năm 1994 nhưng không được phường An Dương đính chính thông tin "thổ cư" sang "đất ở" như phương án mà phường này báo cáo thành phố.

Tuy nhiên, cũng tại phường An Dương, gia đình bà Phạm Thị Dần có bìa đỏ được cấp năm 1994 giống trường hợp bà Lương Thị Thắm, với diện tích 66 m² tại tờ bản đồ số 04, số thửa 172H. Bà Dần cũng đi làm thủ tục đề nghị đính chính từ “thổ cư” sang “đất ở” nhưng lại không được đính chính như phương án mà phường này đã báo cáo với thành phố.

Cả ông Nguyễn Ngọc Lăng và bà Phạm Thị Dần đều bức xúc cho rằng phường An Dương tung ra “ma trận” các quy định nhưng thông tin lại thiếu nhất quán.

“Phường khẳng định thành phố không ban hành quyết định về hạn mức công nhận đất ở nên phải xin ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường và chưa nhận được phản hồi, nhưng sau đó lại dẫn ra 2 quyết định khác của thành phố quy định về hạn mức đất ở khiến người dân chúng tôi không biết phải theo nội dung nào”, ông Lăng bức xúc.

Đối với việc xuất hiện hai dòng chữ lạ với nội dung “Trong đó, 200 đất ở, 1.321 vườn tạp” ghi trong Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất xã lập năm 2003 đối với gia đình ông Vũ Văn Hạnh có dấu hiệu bị chỉnh sửa, UBND phường An Dương cho biết đơn vị này không phải là cơ quan lưu trữ hồ sơ nên đề nghị ông Hạnh có thể liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai An Dương để làm rõ thêm.

Kiến nghị gỡ khó

UBND phường An Dương cho biết, trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026, địa phương này căn cứ vào các quy định của pháp luật để thực hiện việc xác định diện tích “đất ở” với hạn mức theo từng thời kỳ.

Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn, phường An Dương kiến nghị thành phố sớm chỉ đạo các cơ quan tham mưu, ban hành quy định việc xác định diện tích đất ở, quy định các trường hợp khác chưa xác định cụ thể diện tích đất ở trên giấy chứng nhận đã cấp để áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố.

Phường cũng kiến nghị thành phố nghiên cứu bổ sung nội dung quy định về các giấy chứng nhận đã cấp sau ngày 1/7/2004 mà Nghị định số 49/2026 ngày 31/01/2026 của Chính phủ chưa quy định tại khoản 2 Điều 20.

Trả lời về nhiều nội dung còn chưa sáng tỏ khiến người dân băn khoăn, ông Nguyễn Trần Dương, Phó Chủ tịch UBND phường An Dương cho biết, đang giao Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị tiếp tục kiểm tra, tham mưu để có nội dung trả lời cụ thể thời gian tới.