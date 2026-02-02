Người dân Nghệ An trải nghiệm ‘Chung vị Tết Việt, gắn kết muôn miền’

Sự kiện “Chung vị Tết Việt, gắn kết muôn miền” mang lại những phút giây trải nghiệm văn hóa Tết đầy gắn kết và ý nghĩa cho người dân địa phương.

Chuỗi sự kiện cộng đồng thuộc khuôn khổ chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB TW MTTQVN) phối hợp thực hiện cùng Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Trong khuôn khổ sự kiện tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Sabeco mang đến không gian trải nghiệm “vị Tết” đậm đà bản sắc văn hóa Bắc Trung Bộ, với điểm nhấn là hoạt động biểu diễn dân ca ví giặm - loại hình nghệ thuật dân gian được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng mang đến các khu vực tương tác với nhiều hoạt động hấp dẫn, tái hiện những phong tục Tết quen thuộc của địa phương. Mỗi trải nghiệm đều góp phần khắc họa một lát cắt sinh động của văn hóa Tết, nơi truyền thống được gìn giữ và tiếp nối trong từng khoảnh khắc đời thường.

Thông qua chuỗi sự kiện cộng đồng “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” được tổ chức tại ba miền Bắc - Trung - Nam, nét đặc sắc văn hóa vùng miền được thể hiện đa dạng qua ẩm thực, phong tục và các loại hình nghệ thuật dân gian. Dù mang những sắc thái riêng, tất cả đều cùng hội tụ để làm nên “vị Tết” chung của Việt Nam, nơi các giá trị về sự sum họp, sẻ chia và gắn kết cộng đồng được lan tỏa trọn vẹn.

Người dân thích thú với hoạt động gắn kết và quà tặng trong sự kiện cộng đồng “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền”.

Trong hai ngày 24-25/1, Sabeco cùng đại diện UB TW MTTQVN và chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cũng đã phối hợp trao tặng 800 phần quà mang thông điệp “Chung vị Tết Việt” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn - những con người đại diện cho sự lạc quan và ý chí vươn lên trong cuộc sống; cùng đội ngũ bộ đội biên phòng đang ngày đêm bảo vệ sự yên bình cho người dân. Thông qua món quà ý nghĩa này, doanh nghiệp mong muốn mang đến sự trọn vẹn và đầm ấm cho những người chưa có cơ hội đón một mùa Tết đủ đầy, để ai cũng cảm nhận được mình là một phần của niềm vui chung trong dịp năm mới.

Ông Nguyễn Hải Dương - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An - chia sẻ: “Tiếp nối những giá trị tích cực của chiến dịch ‘Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền’ tại các địa phương trước đó, việc phối hợp cùng Sabeco triển khai chương trình tại Nghệ An mang ý nghĩa thiết thực đối với người dân địa phương và lực lượng tuyến đầu trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động gắn kết và những phần quà Tết của chương trình, người dân có thêm cơ hội cảm nhận trọn vẹn không khí Tết, được sẻ chia và trở thành một phần trong niềm vui chung của cộng đồng”.

Chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” do Sabeco khởi xướng với mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa và kết nối những sắc thái văn hóa khắp mọi miền thành một trải nghiệm Tết chung, nơi ai cũng cảm nhận được sự gắn kết và thuộc về. Đây cũng là năm đầu tiên doanh nghiệp đưa chương trình Tết thường niên thành nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam, thể hiện mong muốn bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Song song với chuỗi sự kiện tại các địa phương, hoạt động gắn kết cộng đồng “Chung vị Tết Việt” trên mạng xã hội cũng được Sabeco triển khai như một sáng kiến ý nghĩa, nhằm kết nối người dân tại 34 tỉnh thành trên cả nước trong niềm vui chung của ngày Tết.

Bà Patsy Lim, Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing của Sabeco, cho biết: “Thông qua chiến dịch này, chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng địa phương trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đó, để Tết không chỉ là dịp sum vầy, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người cảm nhận rõ hơn sự gắn kết và niềm tự hào về bản sắc Việt”.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Sabeco, phát biểu tại sự kiện.

Nghệ An và Hà Tĩnh là 2 trong số 16 địa phương nơi Sabeco tổ chức chuỗi hoạt động trao quà Tết và gắn kết cộng đồng từ ngày 10/1 đến hết ngày 8/2. Đây là những địa phương tiêu biểu của khu vực Bắc Trung Bộ sở hữu bản sắc văn hóa đậm đà, đồng thời là nơi đã gắn bó lâu dài với doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và các chương trình cộng đồng ý nghĩa khác.

Tính đến nay, chiến dịch đi qua 8 tỉnh thành gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Bình Dương (cũ), với 3.300 phần quà Tết đã được trao tặng. Sabeco sẽ tiếp tục mang các hoạt động ý nghĩa của chiến dịch đến với Quảng Trị, Ninh Bình, Khánh Hòa, Gia Lai trong hai ngày 31/1 và 1/2, tiếp nối hành trình mang trải nghiệm Tết đến gần hơn với cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia gắn kết trong cộng đồng.