Người dân khắp châu Á đang ăn món gì vào ngày Tết?

Kagami Mochi – Nhật Bản: Kagami Mochi là món ăn cầu may trong dịp Tết Nguyên đán ở Nhật Bản, tượng trưng cho sự may mắn, mùa màng bội thu và cuộc sống viên mãn. Cách sắp xếp những chiếc bánh mochi và quả quýt chồng lên nhau, tượng trưng cho sự may mắn và trọn vẹn liên tục trong mọi việc. Ngoài ra, từ "Kagami" trong món ăn còn có nghĩa là sự suy ngẫm, như thể nhìn lại chính mình trong một năm qua. Ảnh: Fun!Japan.