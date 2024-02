Khi tiếng pháo hoa mừng năm mới vang trời, đánh dấu thời khắc chuyển giao năm Giáp Thìn, cũng là lúc những "em bé Rồng vàng" đầu tiên cất tiếng khóc chào đời.

Những công dân Giáp Thìn đầu tiên chào đời trong thời khắc giao thừa

Khi tiếng pháo hoa mừng năm mới vang trời, đánh dấu thời khắc chuyển giao năm Giáp Thìn, cũng là lúc những “em bé Rồng vàng” đầu tiên cất tiếng khóc chào đời.

Oe oe oeee…

Tiếng khóc mỏng manh, bé xíu vang lên cũng là lúc Tâm gần như ngất lịm. Nghe tiếng con, người phụ nữ choàng bừng tỉnh. Mồ hôi rơi làm mớ tóc mai của bà mẹ 23 tuổi ướt đẫm.

“Em giỏi lắm”, chồng cô, anh Tô Thanh Liêm, lóng ngóng xoa đầu vợ. Tâm nhìn con, cố mở đôi mắt thật to để thấy rõ gương mặt bé xíu, đôi môi khô ráp, mấp mé không thành lời nhưng nở nụ cười mãn nguyện.

Cuộc gặp đầu tiên của ba người sau 9 tháng 10 ngày chuyện trò thâu đêm đã diễn ra ngọt ngào như thế.

Và ngoài kia là tiếng pháo hoa vang bầu trời TP.HCM đêm Giao thừa năm Giáp Thìn.

Xin chào thiên thần của mẹ!

Đã bao giờ bạn thắc mắc sức mạnh của người phụ nữ kinh khủng đến mức nào và sự yếu đuối, nhạy cảm nhất của người đàn ông sẽ nhẹ nhàng ra sao? Mọi thứ dường như hiện diện rõ ràng, đặc biệt nhất bên trong phòng sinh nở.

Khi cả hai vợ chồng cùng hồi hộp chờ đón “một người vốn chưa bao giờ gặp mặt”, nhưng không hiểu sao vẫn ngày đêm mong ngóng, dành trọn tình yêu thương và hy vọng - đó chính là tình cảm thiêng liêng của ba mẹ khi lần đầu chờ đón con chào đời!

Anh Tô Thanh Liêm (ngụ TP Thủ Đức) không kiềm được cảm xúc trong giây phút đó. Khi nắm tay chị Phạm Lưu Phúc Tâm, thấy vợ trong cơn gò đau nhói, làn mi đẫm nước, chính anh cũng rụng rời.

"Xin chào thiên thần của mẹ!" - câu nói quen thuộc vang lên trong lòng mỗi sản phụ khi lần đầu nhìn thấy khuôn mặt bé xíu, đỏ hỏn của em bé vừa chào đời. Cảm xúc dâng trào khó tả khi nghe tiếng con, mẹ cũng khóc, tim ba cũng đập liên hồi.

Sợi dây vô hình kết nối tình cảm gia đình thiêng liêng đã chính thức thắt chặt từ khoảnh khắc đó.

Và tiếng pháo hoa chào đón Giao thừa trở thành bảo chứng cho thời khắc đặc biệt này.

Chào công dân Tô Đăng Vương! Con cưng của ba Liêm và mẹ Tâm chào đời bình an, khóc vang cả phòng sinh lúc 0h5 phút ngày 10/2 (tức 1/1 năm Giáp Thìn).

Vương tức là Vua, cũng mang hàm ý to lớn. Hy vọng em bé Vương lớn lên có cuộc sống thanh nhàn, khỏe mạnh và vinh hoa.

“Chứng kiến vợ đau đớn, tôi lóng ngóng không biết phải làm gì để cô ấy vơi đi, chỉ biết nắm thật chặt tay vợ. Nhìn mẹ con khỏe mạnh, mẹ tròn, con vuông, tôi mừng muốn khóc”, anh Liêm khẽ nói.

Bé Vương là con thứ 2 của gia đình. Vài người ở khoa Sản khi ấy cũng ngẩn người vì tình cảm đặc biệt của gia đình nhỏ, bởi dù lần 2 chứng kiến vợ vượt cạn, anh Liêm vẫn không kiềm được xúc động.

Lý do đơn giản và thuyết phục nhất cho sự mềm mỏng này chỉ có thể là tình yêu và tình thân.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Mang thai, sinh nở là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ, nhưng đó cũng là một hành trình đầy gian nan mà khi nghĩ lại, hầu hết vẫn không khỏi sợ hãi, đặc biệt là thời khắc vượt cạn.

Yêu nhau từ năm 2014, đến 2021, chuyện tình đẹp của chị Trần Thùy Trang và anh Nguyễn Quốc Doanh (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) sang trang mới với đám cưới ấm cúng.

Năm đầu kết hôn, cả hai làm kế hoạch vì muốn tập trung ổn định gia đình và công việc. Năm thứ 2, cả hai sẵn sàng đón thêm thành viên đầu tiên nhưng chị Trang mãi chưa có tin vui. Vậy mà đến cuối năm, em bé đến tự nhiên với cả hai như cuộc gặp định mệnh được sắp xếp tròn vẹn.

“Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày được ôm con vào lòng. Tôi vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc không tả nỗi”, anh Doanh xúc động chia sẻ.

Sau khi hồi sức và ổn định sức khỏe, Thùy Trang cũng bật cười kể thêm: “Em thả tự nhiên để có con, may mắn con được sinh đúng năm Rồng. Chồng em cũng lần đầu, hồi hộp lắm, nói ấp úng được đúng câu em giỏi quá”.

Con cưng của mẹ Trang và ba Doanh được nâng niu với tên Nguyễn Ngọc Mai Anh. Mai Anh tượng trưng cho sự thanh tao, cao quý như cành mai lung linh trong nắng xuân. Người tên Mai Anh vừa xinh đẹp, vừa tài hoa.

“Con tuổi Rồng, sau này sẽ thật khỏe mạnh, an nhiên và nhiều hạnh phúc”, bà mẹ trẻ gửi lời chúc đến “Tiểu Long nữ” bé bỏng, đang nằm ngoan trên ngực mẹ để da kề da.

Ở phòng sinh bên cạnh, đúng 0h01 phút, em bé Trương Nhã An cũng cất tiếng khóc chào đời. Nhã An là con sản phụ Thu Cúc (30 tuổi, ở Long An).

Sau này, con sẽ lớn lên cùng lời chúc và sống một đời rực rỡ

Nhìn âu yếm miếng vàng 24K chuẩn bị trao cho em bé đầu tiên, bác sĩ chuyên khoa II Trương Diễm Phượng, Trưởng khoa Sản (khu M), Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), bồi hồi nhớ khoảnh khắc sinh con đầu lòng.

“Ngày xưa, tôi cũng sinh con vào đúng giao thừa. Vào lúc nhận được quà tặng từ bệnh viện, tôi đã vui mừng rất nhiều, hạnh phúc khi cả mẹ và con nhận được lời thăm hỏi, chúc phúc từ mọi người. Sau này, con lớn lên, món quà của bệnh viện vẫn còn đó, bé rất thích và luôn tự hào mình ra trong vào thời khắc giao thừa, những lời chúc tốt đẹp sẽ luôn ở bên con”, bác sĩ Phượng xúc động.

Cũng là người mẹ, hơn ai hết, bác sĩ Phượng thấu nỗi đau thể xác đến tận xương tủy của hai từ “vượt cạn”.

“Da kề da như liều thuốc chữa lành cho những nỗi đau tức thời ấy, khi em bé cảm nhận được hơi ấm của mẹ và cũng là lúc người mẹ nghe nhịp tim bé xíu, bao đau đớn gần như được xoa dịu”, bác sĩ Phượng nói thêm.

Đó cũng là lý do hơn 10 năm qua, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ áp dụng phương pháp da kề da đối với mỗi em bé chào đời.

Như một ngoại lệ của y học, nữ trưởng khoa cũng cảm thán rằng “da kề da” đặc biệt đến mức trở thành sợi dây kết nối tình mẫu tử thiêng liêng. Chỉ cần đặt em bé đang khóc vào ngực mẹ, cảm xúc bé có thể thay đổi ngay tức khắc. Còn với người mẹ, khi chạm da con, niềm hạnh phúc lúc lan tỏa, chi phối mọi giác quan, cảm giác đau đớn cũng vơi dần.

Nhưng sợi dây liên kết tình cảm của “da kề da” còn tuyệt vời hơn như thế.

Khi tay, chân, ngực con được đặt áp sát trong lòng người mẹ, hormone tình yêu Oxytocin được giải phóng, điều này giúp người mẹ tăng sự co hồi tử cung, tránh băng huyết sau sinh. Niềm hạnh phúc lúc này lan tỏa và chi phối mọi giác quan, cảm giác đau đớn cũng vơi dần.

5 em bé “Rồng vàng”

5 phút đầu năm mới Giáp Thìn, 5 bé chào đời khỏe mạnh, 3 bé gái, 2 bé trai, tất cả đều được sinh thường.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết như mọi năm, đơn vị này vẫn bố trí nhân sự trực đêm Giao thừa dày dặn và chuyên nghiệp, sẵn sàng chăm sóc sản phụ và ứng phó trong tình huống bất ngờ.

Kế hoạch trực Tết tại Từ Dũ đã chuẩn bị hơn một tháng trước đó, toàn viện có 384 nhân viên y tế trực, trong đó có 52 bác sĩ, 243 điều dưỡng, hộ sinh và số còn lại là lực lượng hỗ trợ khác.

“Nhân sự phân công như mọi năm, đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh lẫn thai phụ. Điều đặc biệt là nhân viên y tế chúng tôi túc trực đêm Giao thừa trong cảm xúc lâng lâng và hồi hộp chờ đợi các bé chào đời, như chính gia đình của các ông bố, bà mẹ vậy”, bác sĩ Diễm Phượng chia sẻ.

Sau một giờ đầu tiên của ngày đầu năm mới, Bệnh viện Từ Dũ đón tổng cộng 10 em bé. Các bé khỏe mạnh báo hiệu một năm mới an lành, nhiều điều may mắn. Lãnh đạo Bệnh viện cũng chia sẻ năm nay, dự kiến nhiều em bé “Rồng vàng” ra đời.

Sau khi tất cả sản phụ tạm ổn định sức khỏe, em bé được tắm rửa sạch sẽ và “lên đồ”, nhận lì xì đầu năm.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cùng ê-kíp trực, đại diện nhãn hàng Con Cưng, lần lượt đến từng giường sinh, thăm hỏi và tặng quà cho những em bé “Rồng vàng” vừa chào đời.

Đặc biệt, 5 công dân Rồng đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024 được vinh dự trao tay 5 miếng vàng 24K hình rồng. Mỗi miếng trị giá 1 chỉ vàng. Ngoài ra, bệnh viện cũng chuẩn bị 20 phần quà đặc biệt khác để chào đón các em rồng bé nhỏ.

Món quà được Con Cưng tài trợ và đồng hành cùng Bệnh viện. Mỗi miếng vàng 24K tượng tượng cho lời chúc phúc đến những công dân nhí khỏe mạnh, ngoan ngoãn, dũng mãnh như Rồng.

Đây là món quà đặc biệt Con Cưng đồng hành tài trợ ở Bệnh viện Từ Dũ. Ngoài ra, Con Cưng cũng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến các “em bé Rồng vàng” chào đời đêm giao thừa tại Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Phụ sản MêKông, Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Đồng Nai 2.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Con Cưng cũng đã đồng hành tài trợ gần 100.000 bộ sơ sinh kháng khuẩn cho các em bé vừa ra đời tại gần 15 bệnh viện sản nhi trên toàn quốc. Với tính năng kháng khuẩn ưu việt và chất liệu mềm da, bộ sơ sinh được Con Cưng phát triển và thiết kế độc quyền dành cho các trẻ em sơ sinh để nâng niu làn da và khoảnh khắc thiêng liêng này.

“Chúng tôi thấu hiểu được sự thiêng liêng trong khoảnh khắc da kề da lần chạm đầu đời của bé”, vị đại diện chia sẻ.

Giáp Thìn là một năm đầy hứa hẹn với sự chào đời của nhiều em bé “Rồng vàng”. Thời khắc đất trời chuyển giao sang năm mới, khung cảnh những công dân Giáp Thìn đầu tiên trong vòng tay cha mẹ khiến ai cũng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.

Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, và hành trình của các “em bé Rồng vàng” đầu năm Giáp Thìn được tiếp bước từ những món quà ý nghĩa đến từ Bệnh viện cùng Con Cưng. Như lời của bác sĩ Diễm Phượng, những món quà ý nghĩa của Bệnh viện và Con Cưng sẽ luôn cùng con sống một đời rực rỡ. Sắc hồng tươi trên mũ và ngực áo là lời chúc gửi gắm niềm hy vọng ấm áp nhất, nâng bước thế hệ “Rồng vàng” tự tin theo đuổi ước mơ và khám phá thế giới tươi đẹp.