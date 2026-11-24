Theo nhân chứng, tiếng nổ lớn khiến nhiều người xung quanh hoảng sợ. Tại hiện trường, một số người nằm trên đường, các phương tiện và khu vực xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng cứu hộ tại hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Việt Hà

Theo lời kể của một người dân sống tại căn nhà cạnh địa điểm xảy ra vụ nổ trên đường Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội), vào thời điểm xảy ra sự việc, gia đình chị vừa kết thúc công việc bán hàng và dọn dẹp khu vực vỉa hè trước nhà.

Khoảng 8h sáng 24/11, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, đại diện UBND phường Đống Đa cho biết cơ sở xảy ra hỏa hoạn là một cửa hàng ăn nhẹ (bán bún, miến), số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (nhà tập thể cũ E3, E4).

Một người phụ nữ sống trong căn nhà cạnh hiện trường vụ nổ cho biết, sau khi kết thúc việc bán hàng, vừa dọn dẹp rồi đi vào trong nhà chưa được mấy phút thì một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên khiến mọi người hoảng loạn chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.

Theo nhân chứng, tiếng nổ lớn khiến nhiều người xung quanh hoảng sợ. Tại hiện trường, một số người nằm trên đường, trong khi các phương tiện và khu vực xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện trường vụ nổ nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Hà/Tiền Phong

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ nổ có một số xe máy đang di chuyển ngang qua khu vực.

“Lúc đó, tôi đang đứng trong quầy thì nghe tiếng nổ, các vật thể bắn vào trong nhà. May mắn gia đình tôi không ai bị làm sao”, người này chia sẻ.

Anh Trần Đình Nghiêm (số nhà 158 Nguyễn Văn Tuyết) cho biết, nhà anh đối diện căn nhà bị nổ. Khi đó anh đang ở trong nhà và bị đồ đạc đè lên người nên cố gắng vùng dậy chạy ra ngoài.

"Vụ nổ khiến nhà tôi bị hư hỏng nặng, đồ đạc đổ vỡ", anh Nghiêm kể lại.

Chủ tịch TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo cứu nạn sau vụ nổ. Ảnh: VTC News.

Hiện tại, các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội bước đầu xác định, vụ nổ làm 2 người tử vong, 6 người bị thương.

Camera an ninh ghi lại vụ nổ lớn trên đường Nguyễn Văn Tuyết ở Hà Nội Hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ nổ lớn sáng 24/11 trên đường Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội). Vụ nổ khiến nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy.