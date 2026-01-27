Người dân giao nộp nhiều vũ khí, pháo nổ cho Công an tỉnh Thanh Hóa

Trong quá trình tuần tra bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn, từ ngày 20-22/1, các Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận nhiều vũ khí, pháo nổ do người dân tự giác giao nộp.

Cảnh sát giao thông tiếp nhận số vũ khí và pháo do nhân dân giao nộp.

Ngày 20/1, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 2 tiếp nhận 2 khẩu súng và 2,8 kg pháo tự chế do anh Lê Đình Tiến, sinh năm 1995 trú tại xã Thọ Ngọc giao nộp.

Tiếp đó, ngày 21/1, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 1 tiếp nhận 4,4 kg pháo do anh Phạm Văn Hào, sinh năm 1985 trú tại xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa giao nộp.

Mới đây nhất, khoảng 20h30 ngày 21/1, trong khi trên đường đi làm về thì anh Trần Văn Thành, sinh năm 1990 trú tại xã Tân Tiến, phát hiện bên vệ đường một túi ni lông, khi mở ra bên trong có 1 hộp pháo hoa với trọng lượng khoảng 4 kg.

Trong khi đang trên đường mang hộp pháo trên đến cơ quan Công an giao nộp thì gặp Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 đang làm nhiệm vụ nên đã đến giao nộp.

Việc người dân tự giác giao nộp vũ khí, pháo nổ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của công dân, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ; tuyệt đối không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, pháo nổ dưới mọi hình thức. Khi phát hiện các hành vi vi phạm hoặc phát hiện vũ khí, pháo, vật nghi là pháo, người dân cần kịp thời thông báo hoặc giao nộp cho lực lượng công an để tiếp nhận, xử lý theo quy định.