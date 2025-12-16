Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người dân giao nộp cá thể chim Hồng Hoàng quý hiếm

  • Thứ ba, 16/12/2025 17:30 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Ngày 16/12, Trại rắn Đồng Tâm (tức Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu trực thuộc Cục Hậu cần - Quân khu 9) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể chim Hồng Hoàng.

Đây là loài chim quý hiếm nằm trong nhóm IB, thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo tồn, phục vụ khách tham quan.

Trước đó, cá thể chim Hồng Hoàng nói trên được người dân phát hiện tại địa bàn xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Cụ thể, vào ngày 9/12, ông Nguyễn Văn Cu, ngụ xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh, trong lúc làm ruộng lác đã phát hiện một con chim có kích thước lớn, hình dáng lạ bay xuống khu vực ruộng của gia đình. Nhận thấy đây có thể là loài chim quý hiếm, ông Cu đã chủ động trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Trại rắn Đồng Tâm tiếp nhận chim Hồng Hoàng để nuôi dưỡng, bảo tồn.

Ngay sau đó, Công an xã Nhựt Tảo đã phối hợp với lực lượng chức năng tiếp nhận và bàn giao cá thể chim Hồng Hoàng nặng khoảng 2,5kg cho Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh để chăm sóc, quản lý theo đúng quy định. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã phối hợp bàn giao cá thể chim này cho Trại rắn Đồng Tâm để tiếp tục chăm sóc và bảo tồn.

Chim Hồng Hoàng có tên khoa học là Buceros bicornis, được Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) xếp vào nhóm loài sắp nguy cấp trong Sách đỏ. Nguyên nhân chủ yếu khiến loài chim này suy giảm số lượng trong tự nhiên là do bị săn bắt trái phép, đặc biệt vì phần mỏ sừng lớn - vốn thường trở thành mục tiêu của nạn buôn bán động vật hoang dã.

Tại Việt Nam, chim Hồng Hoàng đã được đưa vào nhóm IB - nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép.

Phát hiện đại bàng đầu nâu quý hiếm nằm thoi thóp bên đường

Trên đường đi làm, một người dân Nghệ An phát hiện cá thể đại bàng đầu nâu quý hiếm bị thương nặng, nằm thoi thóp bên đường nên đã đưa về chăm sóc và giao nộp cơ quan chức năng.

08:58 13/12/2025

Chim hồng hoàng quý xuất hiện ở Tây Ninh

Một cá thể chim hồng hoàng - loài chim quý hiếm thuộc nhóm IB xuất hiện tại ruộng của người dân xã Nhựt Tảo (Tây Ninh).

14:12 10/12/2025

Nhặt được rùa trán vàng quý hiếm trên đường

Trong lúc đi đường, người dân Nghệ An bắt gặp một cá thể rùa hộp trán vàng quý hiếm. Cơ quan chức năng sau đó đã tiếp nhận, chăm sóc và thả rùa về môi trường tự nhiên.

19:44 3/12/2025

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL

Chim Hồng Hoàng quý hiếm trại rắn Tây Ninh

