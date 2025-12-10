Chim hồng hoàng quý xuất hiện ở Tây Ninh

Một cá thể chim hồng hoàng - loài chim quý hiếm thuộc nhóm IB xuất hiện tại ruộng của người dân xã Nhựt Tảo (Tây Ninh).

Cá thể chim hồng hoàng. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 10/12, nguồn tin của phóng viên xác nhận, Công an xã Nhựt Tảo (tỉnh Tây Ninh) phối hợp Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) đã tiến hành tiếp nhận, sau đó bàn giao một cá thể chim hồng hoàng quý hiếm để chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, cá thể chim nói trên bay vào ruộng trồng cây lác (cây cối) của gia đình ông N.V.C (ngụ ấp 1+3, xã Nhựt Tảo).

Thấy con chim có kích thước lớn, hình dáng lạ, nghi là loài quý hiếm, gia đình ông C. nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương để xử lý.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là chim hồng hoàng (tên khoa học Buceros bicornis), thuộc nhóm IB trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Tại thời điểm tiếp nhận, cơ quan chức năng ghi nhận cá thể chim hồng hoàng này khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương, có mỏ sừng lớn, trọng lượng khoảng 2,5kg.

Sau khi tiếp nhận, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 cùng chính quyền xã Nhựt Tảo đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao cá thể chim cho đơn vị chuyên môn chăm sóc, cứu hộ, trước khi thả về môi trường tự nhiên theo quy định.