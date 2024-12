Người bị hại cần làm gì trong vụ Tiktoker Mr Pips lừa 5.200 tỷ đồng?

Những người mất tiền từ đầu tư trong vụ Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo cần khẩn trương liên hệ với CQĐT, cung cấp thông tin về thủ đoạn phạm tội của các đối tượng.

Như VietNamNet đã đưa, liên quan đến vụ TikToker Mr Pips lừa đảo, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố 31 người, trong đó khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, một bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Số lượng vàng bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: CACC.

Trước khi bị khởi tố, Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam được biết đến là TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội với những livestream đưa ra các phân tích, nhận định, dự báo về giá vàng, tiền số… và thường khoe sự giàu có.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, CQĐT sẽ mở rộng điều tra làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này. Ngoài đối tượng chủ mưu cầm đầu dựng ra kịch bản để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị xử lý hình sự, các đối tượng khác trong đường dây này mà biết đây là các phương thức, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn thực hiện hành vi, cùng ý chí đối với đối tượng cầm đầu thì cũng bị xác định là đồng phạm.

Với các đối tượng biết đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không tố giác sẽ bị xử lý hình sự về tội “Không tố giác tội phạm” theo quy định tại điều 390 BLHS, với hình phạt có thể tới 3 năm tù.

Ngoài ra, những người biết rõ số tiền, tài sản có được do phạm tội mà có, nhưng vẫn tiếp nhận để đưa vào các giao dịch, nhằm che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội thì sẽ bị xử lý hình sự về tội “Rửa tiền”, theo quy định tại điều 324 BLHS, với hình phạt ở mức cao nhất có thể tới 15 năm tù.

Theo luật sư, bản chất của rửa tiền đó là biến tiền bẩn thành tiền “sạch” - sạch về pháp lý để che giấu nguồn gốc. Cùng với sự phát triển của xã hội, các giao dịch dân sự kinh tế rất dễ dàng có thể diễn ra và tài sản trong xã hội có thể chuyển hóa liên tục thì hành vi “rửa tiền” diễn ra khá phổ biến.

Rửa tiền không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý tội phạm mà còn là nguyên nhân thúc đẩy tội phạm, tạo niềm tin cho các đối tượng phạm tội củng cố ý chí thực hiện tội phạm. Bởi vậy, hành vi rửa tiền cũng giống như hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng mục đích ở đây là để che giấu tội phạm, che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có.

Vẫn theo luật sư, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ khiến cho các hoạt động trên không gian mạng luôn nhộn nhịp, trong đó có hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán, tiền ảo... Lượng tiền đổ vào các hoạt động đầu tư trên không gian mạng ngày càng nhiều và liên tục.

Tuy nhiên, không phải ai tham gia đầu tư trên không gian mạng cũng có đủ năng lực, trình độ hiểu biết để quản trị rủi ro. Và đặc điểm giao tiếp trên không gian mạng là ảo, là giao tiếp gián tiếp nên việc ẩn danh, đưa ra thông tin giả mạo, bịa đặt, sai sự thật, lừa đảo rất dễ dàng.

Luật sư đưa ra lời khuyên với những nhà đầu tư bị mất tiền từ hoạt động đầu tư của các đối tượng này hãy khẩn trương liên hệ với CQĐT để cung cấp thông tin tài liệu về phương thức thủ đoạn phạm tội của các đối tượng và các chứng cứ tài liệu khác có liên quan để cơ quan tố tụng đưa vào danh sách những người bị hại.

“Vụ án này là bài học cho nhiều bạn trẻ khi muốn làm giàu nhanh chóng thông qua không gian mạng. Đây cũng là bài học cho nhiều bị hại khi thiếu kiến thức đầu tư, thiếu hiểu biết pháp luật, muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng, dễ dàng trên không gian mạng”, Tiến sĩ Đặng Văn Cường nói.

Đến nay, Công an TP Hà Nội xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng .