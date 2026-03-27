Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người bệnh liệt giường tử vong trong vụ cháy nhà ở Huế

  • Thứ sáu, 27/3/2026 06:54 (GMT+7)
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu dân cư ở phường Phong Thái đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông gần 60 tuổi.

Chiều 26/3, lãnh đạo UBND phường Phong Thái (TP. Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ cháy nhà tại Huế làm người đàn ông gần 60 tuổi tử vong. Ảnh: CTV.

Vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở tổ dân phố Bắc Triều Vịnh, phường Phong Thái. Nạn nhân được xác định là ông V.T.Y. (SN 1967), bị tai biến, mất khả năng đi lại và phải nằm một chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông Y. ở nhà một mình. Ngọn lửa được cho là bùng phát từ sự cố chập điện, làm cháy một số vật dụng trong nhà và sinh ra nhiều khói. Do không thể di chuyển, nạn nhân bị ngạt và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế phối hợp với chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa, khống chế đám cháy, không để hỏa hoạn lan rộng. Công an đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, ông Y. sống cùng gia đình người em trong khu vực khá biệt lập. Thời điểm xảy ra vụ cháy, người thân đều đi làm, không có ai ở nhà.

Phát hiện nữ sinh tử vong trong phòng trọ ở Huế

Một nữ sinh viên học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân trong phòng trọ trên địa bàn phường An Cựu, TP Huế.

21:44 19/3/2026

Bạch Mã mưa gần 500 mm chỉ trong một đêm

Tính từ 19h tối qua (13/3) đến sáng sớm nay (14/3), khu vực đỉnh Bạch Mã của Thành phố Huế ghi nhận lượng mưa gần 500 mm, cho thấy đây không chỉ là rốn mưa ở Việt Nam mà còn là một trong những nơi ghi nhận mưa nhiều nhất thế giới.

11:10 14/3/2026

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

https://tienphong.vn/nguoi-benh-liet-giuong-tu-vong-trong-vu-chay-nha-o-hue-post1830655.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

    Đọc tiếp

    0

    0

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý