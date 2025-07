‘Người ăn chay’ tái ngộ bạn đọc với bản dịch mới

“Người ăn chay”, cuốn sách đã đưa tên tuổi Han Kang lên tầm quốc tế, vừa trở lại với bạn đọc Việt với bản dịch mới.

Người ăn chay gồm 3 phần, có thể đọc độc lập như 3 truyện ngắn hay kết hợp như một liên truyện, một tiểu thuyết. Câu chuyện bắt đầu khi Young Hye, một cô gái làm công việc thiết kế nội thất bán thời gian và nội trợ đột ngột chuyển sang ăn chay sau khi liên tục gặp những giấc mộng kỳ lạ có cảnh giết mổ động vật. Một thay đổi tưởng chừng hoàn toàn là lựa chọn theo ý thích cá nhân đó kéo theo từng chút một rạn vỡ trong mối quan hệ gia đình và những biến cố tréo ngoe về sau.

Ba phần truyện Người ăn chay, Vết chàm Mongolia và Cây pháo hoa lần lượt được kể bởi nhân vật người chồng, người anh rể và chị gái của Young Hye, tạo thành một diễn ngôn đa điểm nhìn hé lộ những ẩn ức nội tâm và góc khuất tăm tối của những người thân cận xung quanh Young Hye.

Ẩn bên dưới ngôn từ tiết chế, lãnh đạm của Han Kang là cuồn cuộn lớp sóng phản kháng của con người cá nhân với định kiến xã hội, của nữ giới với tâm thức gia trưởng và chiếm hữu của một chế độ còn nặng nề phụ quyền.

Han Kang và tiểu thuyết Người ăn chay bản dịch mới của Kim Ngân, ra mắt tháng 7/2025. Ảnh: N.N.

14 năm sau kể từ lần đầu xuất bản tại Việt Nam, tháng 7 này, Người ăn chay tái ngộ bạn đọc Việt với bản dịch mới của Kim Ngân (cũng là dịch giả cuốn Bản chất của người của Han Kang), có thêm phần Lời tác giả ở đầu sách. Tên hai phần truyện sau được dịch là Vết chàm xanh và Ngọn lửa của cỏ cây. Sách do Nhã Nam và Nhà xuất bản Hà Nội phát hành.

Bạn đọc Việt đọc Han Kang từ sớm

Tháng 10/2024, Han Kang trở thành nhà văn Hàn Quốc đầu tiên, cũng là nữ tác giả châu Á đầu tiên nhận giải thưởng Nobel Văn chương vì "những áng văn mãnh liệt, đậm chất thơ, đã chất vấn những sang chấn lịch sử và phơi bày bản chất mong manh của kiếp người". Kết quả này phần nào gây bất ngờ, không chỉ bởi Han Kang ở độ tuổi còn khá trẻ so với những ứng viên khác nhiều năm liền được dự đoán sẽ giành Nobel, mà còn bởi cái tên Han Kang mới chỉ thực sự được quốc tế biết đến từ năm 2016.

Bản dịch The Vegetarian (Người ăn chay), cuốn sách đầu tiên được dịch sang tiếng Anh của Han Kang, ra mắt đầu năm 2015 và một năm sau thì đoạt giải Booker Quốc tế, ngay năm đầu tiên giải thưởng này thay đổi quy chế từ trao cho tác giả nhằm tôn vinh toàn bộ văn nghiệp sang trao cho một tác phẩm xuất sắc.

Chỉ 8 năm sau từ tiếng vang đó, Han Kang đã bước lên bục nhận danh hiệu danh giá bậc nhất văn đàn thế giới. Đây không chỉ là sự công nhận dành cho văn chương và sức sáng tạo của cá nhân Han Kang, mà còn là thành quả của hành trình xuất khẩu văn học bài bản và bền bỉ của Hàn Quốc.

Từ thập niên 90, Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn học, đào tạo dịch giả tiếng Hàn ở nhiều quốc gia qua các khóa học ngắn ngày, workshop tại nước sở tại và học bổng du học Hàn Quốc. Nhiều tác phẩm văn học Hàn xuất bản tại Việt Nam cũng nhận được tài trợ từ chương trình của Viện.

Một điều thú vị là Việt Nam dường như là "thị trường xuất khẩu" đầu tiên của Người ăn chay. Dịch giả Hoàng Hải Vân ấn tượng khi đọc truyện Vết chàm Mongolia, từ đó quyết định dịch toàn bộ liên truyện/tiểu thuyết Người ăn chay sang tiếng Việt. Sách do Nhà xuất bản Trẻ phát hành vào năm 2011. Cùng năm, bản dịch tiếng Nhật ra mắt. Bản dịch sang tiếng Bồ Đào Nha, Ba Lan, Anh, Hà Lan, Pháp ra mắt các năm sau đó. Sau khi đoạt Booker, sắp tiếp tục được mua bản quyền dịch và phát hành tại Đài Loan, Đức, Italy...

Han Kang sinh năm 1970, từng theo học ngành văn học tại Đại học Yonsei. Sự nghiệp văn chương của Han Kang bắt đầu vào năm 1993 khi 5 bài thơ của cô xuất bản trên tạp chí Văn học và Xã hội.

Các tác phẩm đã xuất bản của cô bao gồm tuyển tập truyện ngắn Fruits of My Woman (2000), Fire Salamander (2012); tiểu thuyết Black Deer (1998), Your Cold Hands (2002), Người ăn chay (2007), Breath Fighting (2010) và Greek Lessons (2011), Bản chất của người (2014), Trắng (2016), I Do Not Bid Farewell (2021); tập thơ I Put the Evening in the Drawer (2013).