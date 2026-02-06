Người ái kỷ cực đoan sợ gì?

Điều họ sợ hãi nhất là thấy bản thân là một người “bình thường” bần tiện và vô giá trị, theo cách nhìn nhận của chính họ.

Kẻ ái kỷ bắt nạt

Chúng ta chẳng nên quá ngạc nhiên khi thấy những người Ái kỷ Cực đoan có tinh thần cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ trong mọi phương diện của đời sống, từ thể thao, kinh doanh cho đến các mối quan hệ xã hội. Họ muốn có cảm giác chiến thắng trong thể thao, nghiền nát mọi đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực sở trường của mình.

Họ muốn thấy bản thân giàu có, nổi tiếng, có vẻ ngoài bảnh bao, xinh xắn hoặc được trọng vọng hơn người. Đấy chính là khái niệm “kẻ thắng” trong thế giới quan của những người Ái kỷ Cực đoan. Sự thắng lợi, dù trong lĩnh vực nào, cũng đều có thể giúp họ củng cố cái tôi tự cao tự đại. Họ cho rằng mình là người chiến thắng và chứng tỏ được sự ưu việt vượt trội của bản thân. Họ phải tiếp tục chứng minh điều đó, hết lần này qua lần khác.

Dưới con mắt của những cá nhân Ái kỷ Cực đoan:

Trên đời chỉ có 2 loại người: Những người đứng trên đỉnh cao và những kẻ thấp kém tầm thường.

Đối với họ, “thế giới này chia làm hai nửa rõ rệt: Một bên là những người nổi tiếng, giàu có và vĩ đại. Một bên là những kẻ bình thường, bần tiện và vô giá trị.”

Điều họ sợ hãi nhất là thấy bản thân không thuộc về nửa đầu, mà là một người “bình thường” bần tiện và vô giá trị, theo cách nhìn nhận của chính họ. Chính hành vi phân chia thế giới ra làm hai nửa: Người chiến thắng và kẻ thất bại, đã làm nên thế giới quan của nhóm người Ái kỷ. Chúng ta sẽ còn gặp lại hai từ chiến thắng và thất bại thêm nhiều lần nữa trong cuốn sách này.

Người ái kỷ cực đoan sống trong nỗi bất hạnh do ảo tưởng chính bản thân. Ảnh: Psychology Today.

Một diễn viên hài kịch thường làm mình trông có vẻ vui tính hơn bằng cách đặt bản thân bên cạnh một người thẳng thắn, chân chất. Những cá nhân Ái kỷ cũng áp dụng chiến lược tương tự. Họ thường lấy những người thất bại làm nền để tôn vinh hình ảnh “kẻ thắng cuộc” là mình.

Bằng thái độ kiêu căng, ngạo mạn “Tôi hơn, bạn kém”, họ đẩy đối phương vào thế buộc phải đóng vai phụ và đội họ lên đầu. Họ thực sự cần đến sự tồn tại của người thứ hai, dù không thể hiện ra rõ ràng. Cuộc cạnh tranh phải có ít nhất một người thất bại để họ có thể đóng vai kẻ thắng. Nói một cách ngắn gọn, nhóm người

Ái kỷ Cực đoan thường lợi dụng khiếm khuyết của người khác để tô vẽ hình ảnh của bản thân trong suy nghĩ của chính mình.

Bên cạnh đó, phần lớn nhóm người Ái kỷ Cực đoan đều là những kẻ bắt nạt. Họ có thái độ cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ và tạo cho người khác cảm giác rằng bản thân chỉ là một kẻ hèn kém và thất bại trong cuộc sống.

Hành vi này thường bắt đầu xuất hiện từ hồi những năm trung học, khi con trẻ bắt đầu rời khỏi sự bảo bọc an toàn của gia đình, bước vào giai đoạn dậy thì và sống trong một thế giới lớn hơn, nơi chúng cảm thấy lo lắng và bất an về vị trí xã hội của mình. Tại đó, những kẻ bắt nạt sẽ xác định mục tiêu là những người yếu thế hơn mình, sau đó áp chế những “kẻ thất bại” trên cả phương diện thể thất lẫn tinh thần để củng cố vị thế của bản thân.

“Tôi không thua, bạn mới thua.”