Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kẻ ái kỷ

Cuốn sách tập trung bóc tách chân dung kẻ ái kỷ - những con người tưởng như tự tin, cuốn hút nhưng ẩn sau đó là sự mong manh, xấu hổ và nhu cầu kiểm soát người khác. Điều khiến Kẻ ái kỷ trở nên hồi hộp nằm ở quá trình nhận diện: từng hành vi thao túng tinh vi, từng lời nói gây tổn thương được phân tích sắc bén, khiến người đọc liên tục tự hỏi: “Mình đã từng gặp người như thế chưa?”

Xuất bản

Người ái kỷ cực đoan sợ gì?

  • Thứ sáu, 6/2/2026 11:31 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Điều họ sợ hãi nhất là thấy bản thân là một người “bình thường” bần tiện và vô giá trị, theo cách nhìn nhận của chính họ.

Kẻ ái kỷ bắt nạt

Chúng ta chẳng nên quá ngạc nhiên khi thấy những người Ái kỷ Cực đoan có tinh thần cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ trong mọi phương diện của đời sống, từ thể thao, kinh doanh cho đến các mối quan hệ xã hội. Họ muốn có cảm giác chiến thắng trong thể thao, nghiền nát mọi đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực sở trường của mình.

Họ muốn thấy bản thân giàu có, nổi tiếng, có vẻ ngoài bảnh bao, xinh xắn hoặc được trọng vọng hơn người. Đấy chính là khái niệm “kẻ thắng” trong thế giới quan của những người Ái kỷ Cực đoan. Sự thắng lợi, dù trong lĩnh vực nào, cũng đều có thể giúp họ củng cố cái tôi tự cao tự đại. Họ cho rằng mình là người chiến thắng và chứng tỏ được sự ưu việt vượt trội của bản thân. Họ phải tiếp tục chứng minh điều đó, hết lần này qua lần khác.

Dưới con mắt của những cá nhân Ái kỷ Cực đoan:

Trên đời chỉ có 2 loại người: Những người đứng trên đỉnh cao và những kẻ thấp kém tầm thường.

Đối với họ, “thế giới này chia làm hai nửa rõ rệt: Một bên là những người nổi tiếng, giàu có và vĩ đại. Một bên là những kẻ bình thường, bần tiện và vô giá trị.”

Điều họ sợ hãi nhất là thấy bản thân không thuộc về nửa đầu, mà là một người “bình thường” bần tiện và vô giá trị, theo cách nhìn nhận của chính họ. Chính hành vi phân chia thế giới ra làm hai nửa: Người chiến thắng và kẻ thất bại, đã làm nên thế giới quan của nhóm người Ái kỷ. Chúng ta sẽ còn gặp lại hai từ chiến thắng và thất bại thêm nhiều lần nữa trong cuốn sách này.

Ai anh 1

Người ái kỷ cực đoan sống trong nỗi bất hạnh do ảo tưởng chính bản thân. Ảnh: Psychology Today.

Một diễn viên hài kịch thường làm mình trông có vẻ vui tính hơn bằng cách đặt bản thân bên cạnh một người thẳng thắn, chân chất. Những cá nhân Ái kỷ cũng áp dụng chiến lược tương tự. Họ thường lấy những người thất bại làm nền để tôn vinh hình ảnh “kẻ thắng cuộc” là mình.

Bằng thái độ kiêu căng, ngạo mạn “Tôi hơn, bạn kém”, họ đẩy đối phương vào thế buộc phải đóng vai phụ và đội họ lên đầu. Họ thực sự cần đến sự tồn tại của người thứ hai, dù không thể hiện ra rõ ràng. Cuộc cạnh tranh phải có ít nhất một người thất bại để họ có thể đóng vai kẻ thắng. Nói một cách ngắn gọn, nhóm người

Ái kỷ Cực đoan thường lợi dụng khiếm khuyết của người khác để tô vẽ hình ảnh của bản thân trong suy nghĩ của chính mình.

Bên cạnh đó, phần lớn nhóm người Ái kỷ Cực đoan đều là những kẻ bắt nạt. Họ có thái độ cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ và tạo cho người khác cảm giác rằng bản thân chỉ là một kẻ hèn kém và thất bại trong cuộc sống.

Hành vi này thường bắt đầu xuất hiện từ hồi những năm trung học, khi con trẻ bắt đầu rời khỏi sự bảo bọc an toàn của gia đình, bước vào giai đoạn dậy thì và sống trong một thế giới lớn hơn, nơi chúng cảm thấy lo lắng và bất an về vị trí xã hội của mình. Tại đó, những kẻ bắt nạt sẽ xác định mục tiêu là những người yếu thế hơn mình, sau đó áp chế những “kẻ thất bại” trên cả phương diện thể thất lẫn tinh thần để củng cố vị thế của bản thân.

“Tôi không thua, bạn mới thua.”

Joseph Burgo/Bách Việt Books-NXB Phụ Nữ Việt Nam

Ái Ái kỷ Sợ Bắt nạt

    Đọc tiếp

    40.000 nguoi vieng dam tang thien tai nguyen tu hinh anh

    40.000 người viếng đám tang thiên tài nguyên tử

    12:11 13/1/2026 12:11 13/1/2026

    0

    Thông tin về ông trong Từ điển Tiểu sử Quốc gia (Dictionary of National Biography) là một trong những mục dài nhất, sánh ngang với những vĩ nhân của thế kỷ XIX như Darwin và Lyell.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý