Ngôi sao Nhật Bản bị tố tấn công tình dục

Miori Yurikawa cáo buộc Kanata Hongo từng cưỡng bức cô. Thông tin đang khiến dư luận Nhật Bản xôn xao.

Truyền thông Nhật Bản đang xôn xao trước thông tin nam diễn viên Kanata Hongo bị nữ diễn viên phim người lớn Miori Yurikawa cáo buộc từng cưỡng bức cô.

Theo tờ Coki, mới đây, Kanata Hongo xác nhận kết hôn với một người phụ nữ không hoạt động trong ngành giải trí. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ diễn viên phim người lớn Miori Yurikawa bất ngờ lên tiếng, tố cáo Hongo từng tấn công tình dục cô cách đây khoảng 10 năm.

Kanata Hongo bị tố từng tấn công tình dục. Ảnh: Amazon.

Thông qua kênh chuyên tố giác nổi tiếng Korekore, Yurikawa cho biết sự việc khiến cô mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Yurikawa còn ám chỉ nam diễn viên từng nói chỉ bị thu hút bởi những người dưới 16 tuổi.

Trước làn sóng bàn tán, nhiều cư dân mạng Nhật Bản tràn vào trang cá nhân của Miori Yurikawa để chất vấn về mối quan hệ giữa cô và Hongo. Đáp lại, Yurikawa cho biết cô từng hẹn hò với nam diễn viên khoảng 3 tháng khi 18 tuổi, sau đó bị anh phản bội.

Kênh Korekore tiếp tục chia sẻ thêm ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của Yurikawa. Trong một tin nhắn, Yurikawa chúc mừng đám cưới của Kanata Hongo nhưng theo hướng mỉa mai: "Anh từng nói chỉ hào hứng với những người dưới 16 tuổi, nên trong giây lát tôi tự hỏi liệu anh có cưới một người vị thành niên không".

Miori Yurikawa đưa ra thông tin gây xôn xao dư luận. Ảnh: @miori_yurikawa.

Kanata Hongo vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về các cáo buộc. Trên mạng xã hội Nhật Bản, dư luận chia rẽ rõ rệt. Một bộ phận bày tỏ nghi ngờ tính xác thực của lời tố cáo, cho rằng việc công khai câu chuyện đúng thời điểm nam diễn viên vừa kết hôn là không phù hợp. Một số ý kiến khác đặt câu hỏi về động cơ của người tố, khiến vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.

Kanata Hongo bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm với vai trò người mẫu nhí khi còn học mẫu giáo. Anh ra mắt qua phim Returner năm 2002, sau đó ghi dấu ấn với loạt tác phẩm nổi tiếng như Gantz, Kingdom và phim truyền hình Come Come Everybody…