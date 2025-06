Ngôi sao Boca Juniors bị từ chối visa vào Mỹ

Trận ra quân gặp Benfica vào ngày 17/6 đang đến rất gần, trong khi hồ sơ xin thị thực lần thứ ba của Costa vẫn chưa có hồi đáp. Theo truyền thông Argentina, Costa đã ít nhất hai lần bị cơ quan nhập cư Mỹ từ chối visa - gần nhất là vào năm 2023 khi anh còn khoác áo Independiente.

Dù Boca Juniors nỗ lực đàm phán với Đại sứ quán Mỹ tại Buenos Aires và chờ đợi một giải pháp từ FIFA, như việc cấp giấy phép lao động tạm thời, khả năng trung vệ này kịp góp mặt vẫn rất mong manh.

Nguyên nhân chính khiến Costa bị từ chối nhập cảnh được cho là liên quan đến hai hồ sơ pháp lý chưa khép lại: một vụ cướp mà anh bị xác định là bạn của nhóm nghi phạm, và một vụ án giết người trong bối cảnh bạo lực gia đình - nơi anh trai của Costa là bị cáo chính, còn bản thân cầu thủ này bị nêu tên là đồng phạm.

Dù chưa có cáo trạng hay bản án nào được đưa ra đối với Costa, những nghi vấn pháp lý này vẫn khiến cơ quan chức năng Mỹ giữ lập trường cứng rắn.

Việc thiếu vắng Ayrton Costa khiến hàng phòng ngự của Boca trở nên mong manh hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh họ phải chạm trán một Benfica đầy tốc độ và kỹ thuật. Đây sẽ là thách thức lớn với HLV Miguel Ángel Russo, khi đội bóng của ông buộc phải thích nghi và tìm ra phương án thay thế trong thời gian gấp rút.

