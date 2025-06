Ramos tái xuất ở Club World Cup

Ramos đã không thi đấu trận nào cho Monterrey kể từ ngày 20/4 do chấn thương cơ. Cựu sao Real Madrid mất gần 2 tháng để điều trị và tập hồi phục. Hiện tại, Ramos sẵn sàng cho giải đấu diễn ra trên đất Mỹ vào tuần sau.

HLV Domenec Torrent của Monterrey xác nhận rằng Ramos đạt thể trạng lý tưởng để ra sân: “Tôi đã phải cẩn thận với Sergio vì cậu ấy vừa hồi phục sau chấn thương nghiêm trọng và không thể tham gia trận đấu cuối cùng của mùa trước. Giờ đây, Sergio đã hoàn toàn bình phục để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới".

Ramos cũng cho biết giải đấu Club World Cup là một trong những lý do giúp anh quyết định gia nhập Monterrey: “Đó là một nguồn động lực lớn đưa tôi đến Mexico, mở ra cơ hội để tôi thi đấu tại những giải đấu mới".

Kinh nghiệm và tài năng của Ramos được cho là sẽ giúp ích cho Monterrey ở sân chơi quốc tế. Trong suốt hơn 15 năm gắn bó với Real Madrid, trung vệ 39 tuổi này đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với 5 chức vô địch La Liga và 4 danh hiệu Champions League.

Ngoài ra, Ramos còn từng nâng cao chiếc cúp World Cup và vô địch Euro cùng đội tuyển Tây Ban Nha, khẳng định vị thế của mình là một trong những hậu vệ hay nhất mọi thời đại.

“Sergio là một người thủ lĩnh trên sân, điều này không còn nghi ngờ gì. Cậu ấy nhận được sự tôn trọng, thúc đẩy các đồng đội và tôi thấy đội bóng đang tiến bộ từng ngày", HLV Torrent chia sẻ thêm.

Monterrey nằm trong bảng E tại Club World Cup cùng với Inter Milan của Italy, River Plate của Argentina và Urawa Red Diamonds của Nhật Bản. CLB Mexico sẽ có trận ra quân vào ngày 17/6, đối đầu với Inter Milan.

