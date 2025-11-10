Ngôi nhà thơ ấu của ông Trump được rao bán 2,3 triệu USD

Sau nhiều năm xuống cấp và bị mèo hoang chiếm đóng, ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Donald Trump ở Queens đã được “tái sinh” và rao bán 2,3 triệu USD, thu hút giới đầu tư.

Giữa khu Jamaica Estates yên tĩnh, rợp bóng cây ở quận Queens, New York (Mỹ), một ngôi nhà kiểu Tudor - nơi Tổng thống Donald J. Trump sống từ khi chào đời đến năm 4 tuổi vừa được rao bán với giá 2,3 triệu USD , theo Wall Street Journal.

Căn nhà 5 phòng ngủ này được xây dựng năm 1940 bởi cha ông - nhà phát triển bất động sản Fred Trump. Đây là tổ ấm đầu tiên của gia đình Trump tại khu vực này, trước khi họ chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn gần đó.

Tuy nhiên, ngôi nhà đã trải qua một hành trình khá thăng trầm.

Ngôi nhà thời thơ ấu của ông Trump sau khi được cải tạo lại và rao bán với giá 2,3 triệu USD . Ảnh: Allyson Lubow.

Sau nhiều năm bị bỏ hoang và hư hại nghiêm trọng vì vỡ đường ống nước khiến nội thất phủ đầy nấm mốc, bất động sản này được bán vào tháng 2 với giá chỉ 835.000 USD cho nhà phát triển Tommy Lin, theo New York Post.

Lin đã phải “lột xác” toàn bộ công trình trong suốt 8 tháng trùng tu.

“Ngôi nhà không có nước, không có điện, không thể ở được”, Lin kể với Wall Street Journal.

Mặt tiền gạch và tường trát đặc trưng từ thập niên 1940 vẫn được giữ nguyên, nhưng hầu như mọi thứ bên trong đều được xây mới.

Lin khẳng định thương vụ này không liên quan gì đến chính trị, ông chỉ tin rằng giá trị lịch sử và vị trí của ngôi nhà sẽ thu hút người mua.

Jamaica Estates là một trong những khu dân cư lâu đời và đắt đỏ nhất Queens, nơi giá nhà thường vượt mốc 3 triệu USD . Một căn sáu phòng ngủ trong khu từng được bán với giá khoảng 4 triệu USD đầu năm nay, trong khi nhà dưới 1 triệu USD gần như đã biến mất khỏi thị trường, theo môi giới Jevon Gratineau của hãng Brown Harris Stevens.

Đây cũng không phải lần đầu ngôi nhà gây chú ý vì yếu tố “Trump”.

Tối ngày bầu cử tổng thống năm 2016, nhà đầu tư Manhattan Michael Davis đã mua lại căn nhà với giá 1,39 triệu USD - chỉ vài giờ trước khi kết quả được công bố. Ông đặt cược rằng nếu Trump thắng, giá trị ngôi nhà sẽ tăng vọt và ông đã đúng: đến ngày nhậm chức năm 2017, Davis bán lại cho một khách hàng Trung Quốc với giá 2,14 triệu USD .

Sau đó, Davis thuê lại căn nhà với giá 4.000 USD /tháng và biến nó thành điểm nghỉ Airbnb mang đậm “phong cách Trump” từ nội thất đến kỷ vật trưng bày.

“Trong nhà, cuốn duy nhất để đọc là The Art of the Deal”, Davis kể vui.

Airbnb này từng được đặt kín “gần như vô thời hạn”, cho đến khi một lần cho tổ chức Oxfam thuê trong dịp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thu hút chú ý về khủng hoảng người tị nạn và chấm dứt mô hình kinh doanh này.

“Tôi nghĩ mình chỉ kiếm được 100.000 USD , chứ không ngờ lại lãi hàng triệu. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán”, Davis nói. Ông vẫn giữ một mô hình bobblehead ngôi nhà nhỏ xíu trên bàn làm việc làm kỷ niệm.

Khi mô hình Airbnb khép lại, ngôi nhà bị bỏ trống và nhanh chóng xuống cấp.

Phòng khách của căn nhà trước và sau khi cải tạo. Ảnh: Paramount Realty USA, Allyson Lubow.

Phòng ăn của căn nhà trước và sau khi cải tạo. Ảnh: Paramount Realty USA, Allyson Lubow.

Đến khi Lin mua lại, tầng hầm đã mốc meo vì nước rò rỉ, mái nhà hư hỏng nặng và toàn khu bị “chiếm đóng” bởi khoảng 20-30 con mèo hoang.

“Một ngôi nhà đẹp bị bỏ mặc suốt bao năm, không ai chăm sóc,” một người hàng xóm bức xúc nói với New York Post. “Cộng đồng chúng tôi phải chịu đựng cảnh đó”.

Lin cho biết ông đã chi thêm khoảng 500.000 USD cho việc cải tạo, nâng tổng chi phí lên hơn 1,3 triệu USD .

Ngôi nhà hoàn thiện rộng hơn khoảng 230 m2 trên mặt đất, cộng thêm gần 92 m2 tầng hầm, chia thành bốn tầng. Phòng bếp mở ra một hiên kính nhìn ra sân sau, và chiếc lò sưởi gỗ cũ - được cho là nguyên bản từ thời Fred Trump - vẫn được giữ lại. Lin còn bổ sung các tiện nghi hiện đại như khóa cửa và bồn cầu thông minh.

Tổ chức Trump chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.