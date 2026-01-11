Ngôi đền thiêng hàng trăm tuổi ở Nghệ An

|
Đền Mai Bảng (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) được xây dựng từ năm 1780, ban đầu chỉ là một gian mái tranh. Đến thời Nguyễn, ngôi đền được tôn tạo với quy mô lớn hơn, gồm thượng điện, trung điện và hạ điện, bố cục theo kiểu chữ “tam”, trên khuôn viên rộng khoảng 2.500 m2.
Hằng năm, tại đền Mai Bảng diễn ra 2 lễ hội lớn vào ngày 12/2 và 3/5 Âm lịch. Trong đó, lễ hội ngày 12/2 mang ý nghĩa đặc biệt, vừa là ngày kỷ niệm thành lập làng, vừa là lễ cầu ngư của ngư dân biển Cửa Lò, đồng thời là ngày giỗ Chế Thắng phu nhân.
Năm 2012, đền Mai Bảng được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh, đến năm 2016, được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia. Đặc biệt, ngày 6/1/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-BVHTTDL công nhận Lễ hội đền Mai Bảng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
ễ hội gắn với tín ngưỡng thờ Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi - vị tướng tài thời Lê sơ, người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giúp Vua Lê Lợi đánh tan quân Minh xâm lược, đồng thời giúp nhân dân khai hoang, lập làng, ổn định cuộc sống. Sau khi ông mất vào ngày 3/5 (âm lịch), nhân dân làng Mai Bảng lập bài vị thờ phụng, tôn ông làm Thành Hoàng làng.
Ngoài Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, đền Mai Bảng còn thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Thủy Tinh phu nhân và 6 vị khai cơ lập làng khác, thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cư dân ven biển.
Ông Nguyễn Thanh Y (73 tuổi, Thủ từ đền Mai Bảng) cho biết việc lễ hội đền Mai Bảng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với bà con làng Mai Bảng mà còn là sự khẳng định giá trị bền vững của một lễ hội gắn chặt với đời sống tâm linh, sinh kế và lịch sử của người dân địa phương.
“Dịp 30/4 năm nay, phường Cửa Lò tổ chức lễ rước Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời kết hợp khai trương mùa du lịch biển năm 2026, hứa hẹn tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch đặc sắc”, ông Y chia sẻ.
Trải qua nhiều thế kỷ, đền Mai Bảng từng xuống cấp. Năm 2004 và 2007, người dân cùng chính quyền địa phương đã chung tay trùng tu, phục hồi các hạng mục như hạ điện, thượng điện và cổng tam quan, khôi phục các sinh hoạt văn hóa truyền thống.
Kiến trúc tại đền được chạm khắc tinh xảo, mang giá trị lịch sử, nghệ thuật cao.
Đền Mai Bảng là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương cũng như của du khách trong và ngoài tỉnh.
Công trình có quét mã QR tìm hiểu Di tích lịch sử quốc gia đền Mai Bảng.