Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Ngôi đền thiêng hàng trăm tuổi ở Nghệ An

  • Chủ nhật, 11/1/2026 21:19 (GMT+7)
  • 21:19 11/1/2026

Nằm nơi cửa biển xứ Nghệ, đền Mai Bảng không chỉ là điểm tựa tâm linh của ngư dân miền biển mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc.

Đền thờ Thủy Tinh cùng các vị khai cơ lập làng ven biển Nghệ An Ngoài Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, đền Mai Bảng còn thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Thủy Tinh phu nhân và 6 vị khai cơ lập làng khác, thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cư dân ven biển.
Den thieng anh 1

Đền Mai Bảng (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) được xây dựng từ năm 1780, ban đầu chỉ là một gian mái tranh. Đến thời Nguyễn, ngôi đền được tôn tạo với quy mô lớn hơn, gồm thượng điện, trung điện và hạ điện, bố cục theo kiểu chữ “tam”, trên khuôn viên rộng khoảng 2.500 m2.
Den thieng anh 2

Hằng năm, tại đền Mai Bảng diễn ra 2 lễ hội lớn vào ngày 12/2 và 3/5 Âm lịch. Trong đó, lễ hội ngày 12/2 mang ý nghĩa đặc biệt, vừa là ngày kỷ niệm thành lập làng, vừa là lễ cầu ngư của ngư dân biển Cửa Lò, đồng thời là ngày giỗ Chế Thắng phu nhân.
Den thieng anh 3

Năm 2012, đền Mai Bảng được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh, đến năm 2016, được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia. Đặc biệt, ngày 6/1/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-BVHTTDL công nhận Lễ hội đền Mai Bảng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Den thieng anh 4

ễ hội gắn với tín ngưỡng thờ Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi - vị tướng tài thời Lê sơ, người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giúp Vua Lê Lợi đánh tan quân Minh xâm lược, đồng thời giúp nhân dân khai hoang, lập làng, ổn định cuộc sống. Sau khi ông mất vào ngày 3/5 (âm lịch), nhân dân làng Mai Bảng lập bài vị thờ phụng, tôn ông làm Thành Hoàng làng.
Den thieng anh 5Den thieng anh 6

Ngoài Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, đền Mai Bảng còn thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Thủy Tinh phu nhân và 6 vị khai cơ lập làng khác, thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cư dân ven biển.

Den thieng anh 7

Ông Nguyễn Thanh Y (73 tuổi, Thủ từ đền Mai Bảng) cho biết việc lễ hội đền Mai Bảng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với bà con làng Mai Bảng mà còn là sự khẳng định giá trị bền vững của một lễ hội gắn chặt với đời sống tâm linh, sinh kế và lịch sử của người dân địa phương.
Den thieng anh 8

“Dịp 30/4 năm nay, phường Cửa Lò tổ chức lễ rước Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời kết hợp khai trương mùa du lịch biển năm 2026, hứa hẹn tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch đặc sắc”, ông Y chia sẻ.
Den thieng anh 9Den thieng anh 10

Trải qua nhiều thế kỷ, đền Mai Bảng từng xuống cấp. Năm 2004 và 2007, người dân cùng chính quyền địa phương đã chung tay trùng tu, phục hồi các hạng mục như hạ điện, thượng điện và cổng tam quan, khôi phục các sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Den thieng anh 11Den thieng anh 12Den thieng anh 13

Kiến trúc tại đền được chạm khắc tinh xảo, mang giá trị lịch sử, nghệ thuật cao.

Den thieng anh 14

Đền Mai Bảng là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương cũng như của du khách trong và ngoài tỉnh.
Den thieng anh 15

Công trình có quét mã QR tìm hiểu Di tích lịch sử quốc gia đền Mai Bảng.

Số hóa toàn bộ kiến trúc, hiện vật tại di sản Mỹ Sơn

Số hóa di tích và hiện vật tại Khu đền tháp di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) sẽ góp phần giúp công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản hiệu quả hơn.

22:24 3/12/2025

Huyền tích thần Linh Lang bên sông Tô Lịch

Không chỉ tạo thế đất kinh thành Thăng Long, sông Tô Lịch còn kết nối mạng lưới các làng nghề, đền thờ và di tích, nổi bật là đền thờ Linh Lang, một trong Thăng Long Tứ Trấn.

15:36 19/9/2025

Nghi lễ phụ nữ hiến thân ở thành cổ giàu nhất thế gian

Ở Babylon, có một lề luật không thể bị phá vỡ, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, mỗi người nữ trong thành sẽ dâng hiến bản thân mình cho một người nam nơi đền thờ.

00:05 14/3/2025

https://tienphong.vn/linh-thieng-ngoi-den-hang-tram-nam-tuoi-o-cua-bien-xu-nghe-post1811702.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

Đền thiêng Nghệ An Mai Bảng Nghệ An ven biển

    Đọc tiếp

    Bi quyet don gian giup Huawei tiet kiem chi phi hinh anh

    Bí quyết đơn giản giúp Huawei tiết kiệm chi phí

    2 giờ trước 18:26 13/1/2026

    0

    Bằng các ghi chú nhỏ dán khắp văn phòng, nhắc nhở nhân viên tắt hết các thiết bị điện trước khi ra về, Huawei đã tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ hàng tháng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý