Ngôi đền thiêng hàng trăm tuổi ở Nghệ An

Ông Nguyễn Thanh Y (73 tuổi, Thủ từ đền Mai Bảng) cho biết việc lễ hội đền Mai Bảng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với bà con làng Mai Bảng mà còn là sự khẳng định giá trị bền vững của một lễ hội gắn chặt với đời sống tâm linh, sinh kế và lịch sử của người dân địa phương.