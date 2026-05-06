Ngọc Huyền xấu hổ khi quay cảnh hôn

Ngọc Huyền có cảnh hôn với Du Ka trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn". Theo nữ diễn viên, cô khá ngại ngùng vì chi tiết này.

Ngọc Huyền sắp trở lại với dự án Dưới ô cửa sáng đèn. Trong dự án này, cô vào vai Ngọc Vân. Nhân vật này được miêu tả là sống phông bạt, màu mè, luôn đẩy gia đình vào những rắc rối, nợ nần. Đây là dạng vai khá mới mẻ và khác biệt so với những nhân vật Ngọc Huyền thể hiện trước đó.

Đặc biệt, trong phim, Ngọc Huyền có cảnh hôn với Du Ka (trong vai Lê Viết Bằng). Theo hai diễn viên, cảnh hôn môi ban đầu không có trong kịch bản. Tuy nhiên, sau khi đạo diễn Trịnh Lê Phong đề nghị, cả hai cảm thấy ý tưởng này khá thú vị.

Ngọc Huyền trở lại với dự án phim mới. Ảnh: FBNV.

Khi được hỏi phản ứng của ông xã về cảnh thân mật trên, nữ diễn viên cho biết chính cô áp lực hơn. Thay vào đó, chồng Ngọc Huyền rất cảm thông và thấu hiểu cho tính chất công việc của vợ.

“Ngoài đời, tôi và anh Du Ka khá vui vẻ, toàn trêu đùa đối phương như những người đàn ông với nhau. Do đó, khi thực hiện cảnh hôn, tôi cảm thấy khá ngại ngùng và xấu hổ. Tuy nhiên, cảnh phim đó tạo thêm màu sắc trẻ trung, dễ thương cho bộ phim”, Ngọc Huyền nói.

Du Ka cho biết thêm cảnh chạm môi giữa anh với Ngọc Huyền diễn ra rất nhanh, thoáng qua.

Dưới ô cửa sáng đèn có sự tham gia của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, Quỳnh Châu, Quang Sự, Tuấn Tú, Thanh Hương… Phim xây dựng câu chuyện xoay quanh Sinh (Quang Sự đảm nhận) - một ông bố đơn thân sống nguyên tắc, trách nhiệm nhưng giàu tình nghĩa.

Bên cạnh anh là em gái Vân (Ngọc Huyền) và nhóm bạn thân thiết gồm Tài (Tuấn Tú), Bằng (Du Ka), Diệu (Quỳnh Châu), Nguyệt (Thanh Hương). Họ gắn bó trong khu tập thể cũ, coi nhau như gia đình.

Cuộc sống tưởng chừng bình lặng dần bị xáo trộn khi hàng loạt biến cố xảy ra. Trong đó, Diệu là một nữ doanh nhân nhưng phải đối mặt khó khăn tài chính, chồng ngoại tình. Tài gồng gánh trách nhiệm chăm sóc mẹ mắc Alzheimer. Nguyệt từng là biểu tượng nhan sắc của khu tập thể nay trở lại sau 20 năm với nhiều tổn thương, còn Bằng mang vẻ ngoài bất cần nhưng luôn sống hết lòng vì bạn bè.

Phim đặt các nhân vật vào vòng xoáy của tiền bạc, danh dự và tình cảm, buộc họ đối diện giới hạn bản thân để trưởng thành. Những cú vấp ngã, phản bội hay mất mát không khiến họ gục ngã, mà trở thành chất xúc tác để mỗi người nhìn lại giá trị sống, tình thân và niềm tin.

Khai thác những vấn đề quen thuộc như khủng hoảng kinh tế, nợ nần, đạo đức kinh doanh hay đổ vỡ hôn nhân, nhưng tác phẩm chọn cách tiếp cận tích cực. Thay vì sa vào bi kịch, câu chuyện hướng đến hành trình con người học cách đứng dậy, chữa lành và tiếp tục sống.