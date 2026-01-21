Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng đã quyết định tất cả các định hướng phát triển của đất nước.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov trả lời phóng viên TTXVN tại LB Nga về Đại hội XIV.

Ngày 20/1, trong buổi họp báo tổng kết hoạt động ngoại giao năm 2025 của Bộ Ngoại giao Nga, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN tại Nga về những kỳ vọng đối với Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng đã quyết định tất cả các định hướng phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng về sự kiện chính trị quan trọng nhất là tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2025) và xác định phương hướng, mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với việc đảm bảo lợi ích của người dân. Ông tin tưởng kết quả của Đại hội XIV sẽ đóng góp vào việc xây dựng các kế hoạch phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga trong thời gian tới.

Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, trong lịch sử kể từ ngày Việt Nam giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến vì độc lập tự do, Nga luôn ủng hộ nhân dân Việt Nam anh em trong sự nghiệp xây dựng xã hội, phát triển kinh tế, mở rộng và củng cố quan hệ đối ngoại, trong đó có tình hữu nghị với LB Nga. Hai nước đã thiết lập và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp ở cấp lãnh đạo cao nhất, cũng như cấp người đứng đầu chính phủ.

Bên cạnh đó, Nga dành mọi sự ủng hộ cho mối quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền. Hợp tác giữa hai đảng đang trên đà phát triển tốt đẹp.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov trả lời phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga về Đại hội XIV. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga như thông lệ. Hơn 400 nhà báo, bao gồm cả các nhà báo nước ngoài, đã tham dự sự kiện này. Phát biểu tại sự kiện, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh giai đoạn đầu năm 2026 diễn ra vô cùng sôi động với nhiều sự kiện quốc tế đáng chú ý, có thể tạo ra những tác động lớn sau này.

Ông nói: "Tôi tin rằng những gì diễn ra trong 20 ngày đầu năm 2026 sẽ phá vỡ mọi kỷ lục về tầm ảnh hưởng được thiết lập trong năm 2025".

Ngoài ra, trong 3 giờ họp báo, Ngoại trưởng Lavrov đã trả lời khoảng 20 câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề ở các khu vực khác nhau trên thế giới, trong đó có quan hệ Nga - Mỹ, Nga - Trung Quốc, cuộc xung đột ở Ukraine, tiến trình hòa bình cho Dải Gaza, quan hệ thương mại với Iran...

Tính đến ngày 19/1, Đại hội nhận được 559 thư, điện mừng từ 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Đây cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng sâu sát giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

