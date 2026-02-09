Ngoại trưởng Lavrov nêu trường hợp Nga tấn công thành viên EU, NATO

Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Liên bang Nga sẽ không tấn công các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trừ khi bị tấn công trước.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 8/2, theo giờ địa phương, cho biết các quan chức phương Tây đã viện dẫn nhu cầu bảo vệ sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự.

Vào tháng 12/2025, Tổng tư lệnh quân đội Đức, Tướng Carsten Breuer nói rằng nước này phải sẵn sàng cho một cuộc chiến tiềm tàng với Liên bang Nga vào năm 2029.

Về phần mình, Moskva cáo buộc phương Tây kích động chiến tranh.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh NTV phát sóng hôm 8/2, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov tuyên bố: “Chúng tôi không có ý định tấn công châu Âu. Không có lý do gì để làm như vậy”.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh: “Nếu châu Âu biến các lời đe dọa chuẩn bị chiến tranh chống lại chúng tôi thành hành động và khởi xướng một cuộc tấn công vào Liên bang Nga, họ sẽ phải đối mặt với một phản ứng quân sự toàn diện từ phía chúng tôi, với toàn bộ các năng lực quân sự sẵn có”.

Trước đó, trong cuộc họp báo cuối năm 2025 vào ngày 19/12, Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ các cáo buộc cho rằng Liên bang Nga đang lên kế hoạch tấn công NATO là “vô nghĩa”.

Tuy nhiên, các quan chức Liên bang Nga cũng cho rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp các loại vũ khí tầm xa và tiên tiến, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng.

Moskva đồng thời cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian với Ukraine và kéo dài giao tranh.