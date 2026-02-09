Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngoại trưởng Lavrov nêu trường hợp Nga tấn công thành viên EU, NATO

  • Thứ hai, 9/2/2026 12:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Liên bang Nga sẽ không tấn công các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trừ khi bị tấn công trước.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 8/2, theo giờ địa phương, cho biết các quan chức phương Tây đã viện dẫn nhu cầu bảo vệ sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự.

Vào tháng 12/2025, Tổng tư lệnh quân đội Đức, Tướng Carsten Breuer nói rằng nước này phải sẵn sàng cho một cuộc chiến tiềm tàng với Liên bang Nga vào năm 2029.

Về phần mình, Moskva cáo buộc phương Tây kích động chiến tranh.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh NTV phát sóng hôm 8/2, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov tuyên bố: “Chúng tôi không có ý định tấn công châu Âu. Không có lý do gì để làm như vậy”.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh: “Nếu châu Âu biến các lời đe dọa chuẩn bị chiến tranh chống lại chúng tôi thành hành động và khởi xướng một cuộc tấn công vào Liên bang Nga, họ sẽ phải đối mặt với một phản ứng quân sự toàn diện từ phía chúng tôi, với toàn bộ các năng lực quân sự sẵn có”.

Trước đó, trong cuộc họp báo cuối năm 2025 vào ngày 19/12, Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ các cáo buộc cho rằng Liên bang Nga đang lên kế hoạch tấn công NATO là “vô nghĩa”.

Tuy nhiên, các quan chức Liên bang Nga cũng cho rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp các loại vũ khí tầm xa và tiên tiến, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng.

Moskva đồng thời cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian với Ukraine và kéo dài giao tranh.

https://baotintuc.vn/the-gioi/ngoai-truong-lavrov-neu-truong-hop-lien-bang-nga-tan-cong-nuoc-thanh-vien-eu-nato-20260209110550626.htm

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Nga NATO Liên minh châu Âu Mỹ Nga Đức Liên bang Nga ngoại trưởng Nga Liên minh châu Âu EU NATO tấn công Ukraine

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu có tên tiếng Anh "European Union" viết tắt là EU, là liên minh kinh tế - chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên thuộc châu Âu. EU được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1/11/1993 nhằm phát triển thị trường chung thông qua hệ thống luật pháp tiêu chuẩn áp dụng cho các nước thành viên. EU có một số cơ quan chính để điều hành quá trình hoạt động của mình là Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Tòa án Tư pháp.

    Bạn có biết: Liên minh châu Âu có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu từ 6 quốc gia thành viên ban đầu vào năm 1951 đến nay đã phát triển lớn mạnh hơn về số lượng lẫn chất lượng.

    • Thành lập: 1/11/1993
    • Thành viên: 28
    • Trụ sở: Brussels, Bỉ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

