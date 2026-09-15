Ngoại tình và quan hệ ngoài luồng khác nhau thế nào?

Người ta hay dùng "cheating" và "affair" như thể chúng là một.

Tuy nhiên, ngoại tình (cheating) có thể chỉ là một quyết định sai lầm nghiêm trọng. Từ còn lại thường khiến người ta hình dung về một người đang duy trì mối quan hệ ngoài luồng (affair), trong khi vẫn về nhà ăn cơm tối như thường ngày, theo VICE.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí International Journal of Environmental Research and Public Health dùng từ "không chung thủy" (infidelity) như một khái niệm bao trùm, chỉ mọi hành vi bí mật về cảm xúc, tình dục hay lãng mạn vi phạm những quy tắc của một mối quan hệ.

Cả "ngoại tình" lẫn "quan hệ ngoài luồng" đều nằm trong phạm trù này. Sự khác biệt giữa chúng thường nằm ở thời gian kéo dài bao lâu, mức độ dính líu sâu đến đâu và cần phải nói dối nhiều thế nào để giữ bí mật.

Sự khác biệt

Nhà tâm lý học Rachel Tomlinson ở Australia chia sẻ với trang Body+Soul rằng ngoại tình thường ngắn hạn, còn quan hệ ngoài luồng là một chuỗi hành vi không chung thủy về cảm xúc hoặc thể xác kéo dài.

"Ngoại tình có thể chỉ là một lần duy nhất hoặc lặp lại, trong khi quan hệ ngoài luồng là quá trình kéo dài của sự không chung thủy cả về cảm xúc lẫn thể xác, đi kèm với sự lừa dối và phản bội nghiêm trọng", bà chỉ ra.

Ngoại tình là một trong những nội dung được đề cập trong cuốn Nội tình sau hôn nhân: Gắn bó hoặc tự do (tựa gốc: After the Affair: Healing the Pain and Rebuilding Trust When a Partner has been Unfaithful) của tiến sĩ, nhà tâm lý học Janis Abrahms Spring và đồng tác giả Michael Spring.

Cuốn sách đem lại cái nhìn sâu sắc về lý do dẫn đến chuyện ngoại tình, ảnh hưởng của ngoại tình đến cả hai người trong hôn nhân, dù là người bị tổn thương hay người không chung thủy.

Tác giả/Tác phẩm Nội tình sau hôn nhân: Gắn bó hoặc tự do (tựa gốc: After the Affair: Healing the Pain and Rebuilding Trust When a Partner has been Unfaithful) Với không ít người trong xã hội hiện nay, chuyện ngoại tình không sai và luôn có lý do để giải thích. Dù có đáng trách hay không, việc tiếp tục ngoại tình mà không có sự đồng thuận của cả hai bên sẽ khiến hôn nhân rạn nứt và hầu như không thể gắn bó nữa. Cuốn sách này đem lại cái nhìn sâu sắc về lý do dẫn đến chuyện ngoại tình, ảnh hưởng của ngoại tình đến cả hai người trong hôn nhân, dù là người bị tổn thương hay người không chung thủy.

Trong sách, các tác giả cũng đã đặt ra các câu hỏi: Ngoại tình nghĩa là quan hệ tình dục? Hay chỉ cần một nụ hôn? Thế còn những buổi hẹn hò ăn uống cùng nhau thì sao?

Tác giả không cố trả lời những câu hỏi kiểu như vậy vì suy cho cùng, điều gì quan trọng với bạn mới là điều đáng bàn. Niềm tin tan vỡ hay không tùy thuộc vào việc bạn đồng ý và tin tưởng điều gì.

Hầu như mọi người đều cảm thấy bị phản bội khi bạn đời quan hệ tình dục với người khác, cho dù đó là tình một đêm hay một mối quan hệ lâu dài có nảy sinh tình cảm. Nhiều người cũng cảm thấy bị phản bội, và chắc chắn là thấy bất an, trước những hành động thân mật như một cái ôm, lời âu yếm hay tin nhắn thân mật.

Nội tình của sự không chung thủy

Ngoại tình có thể chỉ là một nụ hôn, một lần "qua đường", một đêm mà ai đó ước gì có thể xóa đi. Quan hệ ngoài luồng thì đòi hỏi nói dối nhiều hơn. Tin nhắn, kế hoạch, lời biện minh và cả những khoảng thời gian biến mất đều phải được giải thích với người ở nhà.

Lý do vì sao người ta làm một trong hai điều này thì khó xác định hơn nhiều. Cuộc sống vốn không đen trắng rạch ròi. Ngoại tình có thể xảy ra vì có cơ hội, vì cái tôi, vì cô đơn, vì oán giận, vì ham muốn, vì rượu hoặc đơn giản là vì phán đoán tồi tệ.

Quan hệ ngoài luồng thường nảy sinh từ một mối quan hệ vốn đã trục trặc từ trước, hoặc từ một sự gắn kết cảm xúc ngày càng sâu trong khi người trong cuộc vẫn tự nhủ rằng "nó vô hại".

Nhà tâm lý học lâm sàng Janis Spring nói với Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA) rằng công nghệ cũng khiến ranh giới này khó xác định hơn. Bà đặt câu hỏi: liệu ngoại tình là khi quan hệ thể xác với ai đó hay là khi âm thầm nhắn tin qua lại? Có quá nhiều mức độ để một người có thể "vượt lằn ranh".

Dù là ngoại tình hay quan hệ ngoài luồng, sự tổn thương là có thật. Ảnh: Gustavo Fring/Pexels.

Một khảo sát năm 2025 cho thấy 72% người trưởng thành tại Mỹ coi một mối quan hệ cảm xúc bí mật trên mạng là hành vi không chung thủy. Ở nhóm người đã kết hôn, tỷ lệ này tăng lên 76%. Như vậy, quan niệm cũ rằng ngoại tình chỉ tính khi có quan hệ thể xác đã không còn phản ánh đúng cách người ta phản bội nhau trong thời đại ngày nay.

Và cách gọi tên có lẽ cũng không quyết định mức độ tổn thương. Một lần qua đêm cũng có thể đủ để phá vỡ một cuộc hôn nhân. Ngược lại, một cuộc tình kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm có thể đặc biệt tàn nhẫn bởi sự dối trá không xảy ra một lần, mà lặp đi lặp lại trong suốt một thời gian dài.

Nhưng tổn thương do ngoại tình không kết thúc ở thời điểm sự thật được phát hiện. Trong cuốn Nội tình sau hôn nhân: Gắn bó hoặc tự do, các tác giả cũng tập trung vào chính giai đoạn này. Khi một người phát hiện bạn đời ngoại tình và phải quyết định liệu cuộc hôn nhân còn có thể tiếp tục. Theo hướng tiếp cận của hai tác giả, việc khôi phục một mối quan hệ sau phản bội đòi hỏi người trong cuộc phải đối diện với sai lầm, tổn thương và từng bước xây dựng lại lòng tin, sự gần gũi đã mất.

Tóm lại, điều quan trọng không nằm ở việc gọi đó là ngoại tình hay quan hệ ngoài luồng mà là: Thực tế đã xảy ra điều gì? Đó chỉ là một quyết định sai lầm trong một thời điểm hay một người đã âm thầm duy trì một mối quan hệ khác sau lưng bạn?

Hai câu chuyện ấy rất khác nhau, đặc biệt khi người bạn đang tìm câu trả lời lại chính là người vẫn nằm bên cạnh mình mỗi đêm.