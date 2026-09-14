5 dấu hiệu bạn đời chỉ còn là 'bạn cùng phòng'

Tóm tắt nhanh Hôn nhân thường rạn nứt từ từ, bắt đầu bằng việc ít chia sẻ, ít âu yếm, ít có kế hoạch chung; hai người sống cạnh nhau nhưng không còn kết nối.

Dấu hiệu rõ nhất là sự rút lui cảm xúc: trò chuyện chỉ còn chuyện con cái, tiền bạc, việc nhà; một người tìm cách kết nối trong khi người kia liên tục né tránh, bận rộn hoặc muốn ở một mình.

Khi khoảng cách kéo dài, các “tín hiệu đỏ” xuất hiện: chỉ trích, coi thường, phòng thủ, né tránh và sự nguội lạnh trong thân mật. Đây có thể là dấu hiệu mối quan hệ đang tiến tới khủng hoảng.

Hầu hết hôn nhân không đổ vỡ sau một đêm. Nó thường bắt đầu từ những vết nứt rất nhỏ mà bạn dễ dàng bỏ qua: ít tâm sự hơn, cử chỉ âu yếm thưa dần, các kế hoạch cá nhân bắt đầu lệch pha thay vì hướng về nhau.

Ban đầu, bạn nghĩ đó chỉ là áp lực công việc, con cái hay một quãng trầm tạm thời. Cho đến một ngày, bạn ngỡ ngàng nhận ra mình đang sống chung nhà với một người mà tâm trí họ đã rời đi từ lâu.

Figs O’Sullivan, chuyên gia trị liệu hôn nhân gia đình tại Mỹ, nhận định chu kỳ "kẻ đuổi - người chạy" là dấu hiệu dự báo chính xác nhất cho những rạn nứt và ly hôn. Một người mải miết kết nối, người kia lại lẳng lặng rút lui. Khi ở trong cuộc, phải mất rất lâu bạn mới nhận ra vòng lặp độc hại này.

Hiện tượng này được khắc họa trong Đàn ông Sao Hỏa, Đàn bà Sao Kim (tựa gốc: Men Are from Mars, Women Are from Venus) của John Gray - nơi phân tích xu hướng phụ nữ càng muốn giãi bày thì nam giới càng có nhu cầu chui vào "hang trú ẩn" để né tránh.

1. Thân xác ở đây, nhưng tâm trí ở nơi khác

Luật sư gia đình Anna Blood chia sẻ rằng dấu hiệu rạn nứt đầu tiên là khi "sự gắn kết nhường chỗ cho việc tồn tại song song". Hai người vẫn nói chuyện, nhưng chỉ xoay quanh việc ai đón con, tối nay ăn gì, hóa đơn nào chưa đóng.

Những cuộc trò chuyện ngẫu hứng không hồi kết cứ thế thưa dần. Những dự định chung cho 6 tháng tới cũng biến mất. Bạn vẫn chung một mái nhà, xài chung một tài khoản, nhưng sợi dây liên kết thì đã đứt từ lúc nào.

Hai vợ chồng có dấu hiệu rạn nứt khi đối xử với nhau chỉ như bạn cùng nhà. Ảnh: A Darmel/Pexels.

2. Trò chuyện nhạt nhẽo và "cho có"

Lời nói chuyện trở nên ngắn gọn, an toàn và thực dụng hơn. Không ai còn hỏi đối phương đang trăn trở điều gì hay thành thật mở lòng về những mệt mỏi cá nhân. Chuyên gia khai vấn ly hôn Mardi Winder-Adams so sánh những trao đổi này giống như cuộc đối thoại giữa hai người quen xã giao hơn là vợ chồng. Bạn có thể ngồi cạnh nhau cả buổi tối nói đủ thứ chuyện, để rồi nhận ra chẳng có lấy một câu từ nào thực sự chạm vào cảm xúc của nhau.

Sự phai nhạt này được TS Sue Johnson bàn luận trong cuốn Cùng nhau đi qua sóng gió (tựa gốc: Hold Me Tight), giải thích vì sao khi ngừng chia sẻ những tổn thương nguyên sơ, vợ chồng sẽ vô tình tự cắt đứt sợi dây an toàn cảm xúc.

3. Đột nhiên bận rộn bất thường

Chuyên gia trị liệu tình dục và mối quan hệ Emma Shandy Anway lưu ý rằng sự rút lui cảm xúc thường nấp sau những cái cớ rất hợp lý: tăng ca liên tục, sở thích cá nhân chiếm trọn cuối tuần, hoặc nhu cầu muốn ở một mình xuất hiện dày đặc.

Nhìn riêng lẻ, ai cũng cần khoảng không gian đó. Nhưng vấn đề chỉ thực sự nghiêm trọng khi sự xa cách này trở thành một thói quen kéo dài.

4. Dấu hiệu khủng hoảng

Nhà tâm lý học John Gottman chỉ ra 4 hành vi giao tiếp dự báo ly hôn gọi là "4 kỵ sĩ" (the four horsemen): chỉ trích, coi thường, phòng thủ và né tránh. Sự xa cách cảm xúc sẽ kéo những "kỵ sĩ”" này vào đời sống thường nhật dưới dạng những cơn bực bội vô cớ, những lời mỉa mai chua chát, sự phản pháo gay gắt hoặc thái độ phớt lờ.

Đáng sợ nhất là sự né tránh. Trước đây, tranh cãi nghĩa là cả hai vẫn còn muốn đối thoại dù đang giận dữ. Còn giờ đây, một bên chỉ buông câu "sao cũng được" hoặc gạt phắt mọi nỗ lực trò chuyện.

Chỉ trích, coi thường, phòng thủ và né tránh là 4 hành vi giao tiếp báo hiệu cho việc ly hôn. Ảnh: Silverkblack/Pexels.

Để nhận diện và dập tắt "4 mồi lửa" này, bạn có thể tìm đọc cuốn 7 nguyên tắc để hôn nhân hạnh phúc (tựa gốc: The Seven Principles for Making Marriage Work) của chính John Gottman - cuốn "cẩm nang nhập môn" thiết thực cho mọi cặp vợ chồng.

5. Nguội lạnh ân ái và đụng chạm

Mỗi cặp đôi có một tần suất riêng cho sự thân mật, không có con số cố định nào để đo đếm hạnh phúc. Điều đáng bận tâm là khi những cử chỉ yêu thương vốn có bắt đầu bốc hơi.

Đó có thể là những đêm chăn gối thưa thớt, nụ hôn sâu trở thành cái chạm môi lấy lệ trước giờ đi làm, hoặc đơn giản là hai người ngồi cạnh nhau trên sofa suốt 3 tiếng đồng hồ mà không một lần chạm vào tay nhau.

O’Sullivan nhấn mạnh rằng cái bẫy "kẻ đuổi - người chạy" sẽ chỉ càng sâu thêm nếu không ai chịu lên tiếng. Trị liệu cặp đôi có thể giúp cả hai hiểu rõ gốc rễ vì sao một người cố níu còn một người cố đẩy, và quan trọng nhất: liệu hai bên có còn muốn hàn gắn hay không.

Sự lạnh nhạt về cảm xúc không nhất thiết phải dẫn đến ly hôn. Nhưng nó là hồi chuông báo hiệu mọi thứ đã thay đổi và khoảng cách đó càng bị phớt lờ lâu, bạn càng khó giả vờ rằng mọi chuyện vẫn đang ổn.