Từ những buổi say sưa bàn kế sách, các trận Quốc Chiến đến khi mỗi người có công việc và trách nhiệm riêng, Ngọa Long VNG vẫn hiện diện trong cuộc sống của nhiều game thủ.

Hành trình ấy được tái hiện trong phim ngắn kỷ niệm sinh nhật 15 năm Ngọa Long VNG mang tên Hỏa chí bất diệt. Thay vì nhìn lại các chiến tích hay thành tựu của trò chơi, Ngọa Long VNG chọn cách ngồi xuống, lắng nghe và ghi lại câu chuyện của những người đã đồng hành qua năm tháng.

Từ “tiệm net cỏ” đến những chương đời mới

Ngược về năm 2011, khi Internet vẫn gắn liền những tiệm net sáng đèn, màn hình LCD và tiếng bàn phím lách cách. Người chơi dành hàng giờ đàm đạo, bàn kế sách, điều binh khiển tướng, dàn trận hay hào hứng khoe nhau một lần vượt map thành công trên diễn đàn. Ngọa Long VNG khi ấy không chỉ là một trò chơi giải trí, mà còn là cơ duyên để những người xa lạ tìm thấy nhau, rồi dần trở thành chiến hữu từ trong game ra đời thực.

Diễn đàn từng là nơi game thủ Ngọa Long VNG chia sẻ kinh nghiệm và “học lỏm” bí kíp dụng tướng.

15 năm sau, những chàng trai năm nào đã rẽ sang nhiều ngả đường khác nhau. Đó là anh Trọng (38 tuổi), chủ một quán ăn gia đình. Hành trình của anh gợi nhắc về ngày đầu lập nghiệp, khi quán còn vắng khách và những người bạn chơi Ngọa Long VNG đôi khi cũng là vị khách quen ghé ủng hộ. Những lúc rảnh tay, anh lại tranh thủ vào game, cùng chiến hữu bàn trận hình, vượt bản đồ. Đến khi công việc kinh doanh ổn định hơn, tuy không còn nhiều thời gian rảnh rỗi như trước, anh vẫn tìm được những khoảng trống trong ngày để tiếp tục niềm vui quen thuộc.

Hành trình của anh Hữu (29 tuổi) lại mang đến hình ảnh của một game thủ từ cậu sinh viên mê tiệm net thành người quản lý phòng ban. Những cuộc bàn luận chiến thuật năm nào giờ được thay bằng deadline và các cuộc họp. Nhưng trong những giờ nghỉ trưa, anh vẫn có thể rủ đồng nghiệp vào game. Biệt danh “Gia Cát Hữu” từ thời sinh viên cũng theo anh đến tận hiện tại.

Còn với anh Hoàng (33 tuổi), Ngọa Long giống như một cuốn album lưu giữ nhiều dấu mốc cuộc đời. Từ thời độc thân đến khi lập gia đình, rồi trở thành bố, trò chơi vẫn luôn đồng hành. Đặc biệt, mối duyên cùng Ngọa Long VNG còn đưa anh đến với gia đình hiện tại, bởi vợ anh chính là em gái của một chiến hữu năm xưa.

Từ những ngày ngồi tiệm net đến lúc tranh thủ Quốc Chiến trên điện thoại, Ngọa Long VNG vẫn giữ lại cảm giác thân thuộc gắn bó người chơi như thuở ban đầu.

3 con người, 3 hoàn cảnh, chung một niềm đam mê với game và biết cách sắp xếp thời gian để game không ảnh hưởng đến công việc, gia đình cũng như những trách nhiệm hiện tại. Họ không còn chơi như thời thanh xuân, nhưng cũng chẳng vì trưởng thành mà từ bỏ hoàn toàn niềm vui đã gắn bó suốt nhiều năm.

Những người gìn giữ tinh thần “Hỏa chí bất diệt”

Hỏa chí bất diệt được Ngọa Long VNG gửi gắm qua 3 giá trị: Bản lĩnh của những người dám xông pha, vượt qua thử thách để gây dựng sự nghiệp; tư duy của những người không ngừng học hỏi, chinh phục những cột mốc mới; tri kỷ - niềm may mắn khi tìm được những người bạn đồng hành thấu hiểu.

Phim ngắn Hỏa chí bất diệt khơi gợi ký ức của nhiều thế hệ game thủ Ngọa Long VNG.

“Ngoài kia, ta gánh vác. Ở đây, ta là chính mình” - cuộc sống luôn có những trách nhiệm cần hoàn thành, nhưng mỗi người vẫn xứng đáng có một khoảng trời dành cho đam mê, nơi họ được trở về với niềm vui thân thuộc và hội bạn đã cùng đi qua bao năm tháng.

Có những trò chơi đến rồi đi, nhưng cũng có những trò chơi trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ. Với nhiều game thủ, Ngọa Long VNG không chỉ lưu giữ trận chiến năm nào, mà còn giữ lại cả những cái tên, tình bạn và một phần thanh xuân không dễ tìm lại.

Những cuộc gặp gỡ ngoài đời, nơi tình anh em quân đoàn tiếp tục được bồi đắp sau những trận chiến trong game.