Điều gì giúp 'Tây Du VNG: Đại Náo Tam Giới' giữ sức hút suốt 3 năm?

Bước sang năm thứ 3 vận hành tại Việt Nam, tựa game tiếp tục “đại náo Tam Giới” bằng bản cập nhật đặc biệt nhân dịp sinh nhật - “Nhiên Đăng Định Thiên”.

Không dừng lại ở sức hút từ một IP kinh điển, Tây Du VNG: Đại Náo Tam Giới còn tạo được dấu ấn riêng bằng đồ họa đẹp mắt, gameplay cuốn hút và loạt phiên bản cập nhật đa dạng.

Sinh nhật 3 tuổi rộn ràng, ngập tràn quà tặng

Ra mắt vào tháng 11/2023, Tây Du VNG: Đại Náo Tam Giới (Tây Du VNG) là tựa game thẻ bài nhập vai (CBG) do Yoka Games phát triển và được VNGGames phát hành tại Việt Nam.

Tây Du VNG: Đại Náo Tam Giới ra mắt phiên bản mới mừng sinh nhật 3 tuổi.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, tựa game “ghi điểm” với game thủ bằng phong cách đồ họa chibi anime hiện đại, tái hiện thế giới Tam Giới theo một diện mạo trẻ trung, sinh động nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng của nguyên tác. Từ Tôn Ngộ Không, Đường Tăng đến những vị thần, yêu quái quen thuộc, mỗi nhân vật đều được xây dựng với diện mạo riêng, mang đến một thế giới Tây Du vừa gần gũi người hâm mộ nguyên tác, vừa có thêm nhiều điều mới mẻ để khám phá.

Tây Du VNG sở hữu cơ chế gameplay hấp dẫn cùng đồ họa anime đẹp mắt.

Đánh dấu cột mốc 3 năm tại thị trường Việt Nam, Tây Du VNG chính thức khởi động chuỗi hoạt động sinh nhật với loạt sự kiện, phúc lợi và phần quà giá trị dành tặng cộng đồng. Bản cập nhật mới khai mở chuỗi server đặc biệt Kim Đài, mang đến nhiều phúc lợi dành cho người chơi. Thông qua hoạt động điểm danh, game thủ có cơ hội nhận tổng cộng đến 1.600 Mảnh Tướng Kim Tuyển Chọn miễn phí. Đây là cơ hội để người chơi bổ sung những vị tướng mạnh vào đội hình, đồng thời tăng tốc cho hành trình phát triển sức mạnh của bản thân.

Đặc biệt, phiên bản sinh nhật còn hé lộ sự xuất hiện của Nhiên Đăng Cổ Phật - một Thần Ma mới chuẩn bị gia nhập thế giới Tây Du VNG. Sự góp mặt của vị tướng này hứa hẹn mở ra thêm những biến chuyển mới trên chiến trường Tam Giới.

Nhiên Đăng Cổ Phật - Kim Tướng Thần Ma mới nhất.

Bên cạnh đó, khi truy cập landing page sinh nhật, người chơi có cơ hội nhận thưởng thông qua hoạt động điểm danh hàng ngày và tích lũy lượt quay. Người chơi có thể tham gia vòng quay may mắn để săn loạt phần thưởng hấp dẫn như Mảnh Tướng Kim, Mảnh Tướng Đỏ Giới Hạn, Quà Kích Trường, Chìa Khóa Đổi Quà... Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện Tam Thần Khánh Điển cũng được triển khai với nhiều hoạt động. Thông qua đây, game thủ có thêm cơ hội nhận về nhiều phần thưởng giá trị, đồng thời hòa mình vào không khí mừng sinh nhật 3 tuổi của Tây Du VNG.

Game thủ có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị khi tham gia hoạt động tại landing page sinh nhật.

Hành trình 3 năm bền bỉ cùng cộng đồng Thủ Hộ Sứ

Liên tục làm mới nội dung và nâng cao trải nghiệm cho game thủ, sau 3 năm vận hành tại Việt Nam, Tây Du VNG vẫn duy trì sức hút ấn tượng trong dòng game CBG. Tựa game ghi nhận con số ấn tượng với hơn 2 triệu lượt tải, xây dựng được cộng đồng hàng trăm nghìn người chơi với tên gọi thân thương là Thủ Hộ Sứ. Từ những ngày đầu khám phá Tam Giới, các trận PvP đầy cạnh tranh đến các hoạt động giao lưu sôi nổi, mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ trên hành trình đồng hành tựa game của cộng đồng game thủ.

Không chỉ duy trì sức hút qua nội dung trong game, Tây Du VNG còn chú trọng xây dựng không gian kết nối giữa các người chơi. Năm 2026, tựa game đã gặp gỡ hơn 3.000 game thủ tại sự kiện “Gamers Lead The Play” tại Hà Nội. Những hoạt động này góp phần đưa các Thủ Hộ Sứ đến gần nhau hơn, tạo nên sự gắn kết vượt ra ngoài không gian game.

Tây Du VNG gặp gỡ đông đảo game thủ tại “Gamers Lead The Play 2026”.

Song song đó, fanpage Tây Du VNG cũng duy trì hoạt động tương tác thường xuyên thông qua các minigame, sự kiện cộng đồng dành riêng cho người chơi. Đây cũng là kênh kết nối giữa ban điều hành và game thủ, giúp những ý kiến đóng góp từ người chơi được tiếp nhận trong suốt quá trình vận hành. Việc duy trì tương tác và lắng nghe người chơi cũng là một trong những cơ sở để đội ngũ phát triển tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu trải nghiệm thực tế.

Ba năm là cột mốc đáng tự hào, ghi dấu hành trình đồng hành và gắn kết giữa Tây Du VNG cùng cộng đồng Thủ Hộ Sứ. Thế nhưng, đây không những chưa phải điểm dừng, mà còn là khởi đầu cho nhiều chuyến phiêu lưu mới. Đại tiệc sinh nhật lần này chính là lời tri ân gửi đến những người chơi đã cùng viết nên hành trình ấy, đồng thời mở ra nhiều nội dung và bất ngờ đang chờ được khám phá.

Người chơi có thể cập nhật những thông tin mới nhất về phiên bản mới và chuỗi hoạt động sinh nhật tại landing page, đồng thời truy cập fanpage hoặc website https://taydu.vnggames.com/ để biết thêm chi tiết.