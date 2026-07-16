Tam Quốc Huyễn Tướng VNG đón sinh nhật với cộng đồng 3.000 game thủ

Tại ngày hội “Gamers Lead The Play” cuối tuần qua, Tam Quốc Huyễn Tướng VNG đã mang đến cho cộng đồng game thủ bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ với nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Diễn ra ngày 12/7 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia - NECC (Hà Nội) ngày hội Gamers Lead The Play quy tụ hơn 20 tựa game của VNGGames trở thành điểm hẹn của gần 3.000 game thủ.

Bên cạnh chuỗi hoạt động giao lưu, thi đấu, đại nhạc hội với sự góp mặt của Quân A.P, Ngô Lan Hương và Mason Nguyễn, sự kiện còn là dịp để nhiều tựa game cùng người chơi đánh dấu cột mốc đáng nhớ.

Tiệc sinh nhật 1 tuổi bùng nổ tại “Gamers Lead The Play”

Tại Gamers Lead The Play, Tam Quốc Huyễn Tướng VNG cùng cộng đồng game thủ kỷ niệm cột mốc một năm ra mắt bằng nghi thức sinh nhật đầy ý nghĩa. Trên sân khấu, đại diện ban điều hành gửi lời tri ân tới người chơi luôn đồng hành, tin tưởng và góp phần tạo nên hành trình phát triển của tựa game trong suốt một năm qua. Trong tiếng vỗ tay và chúc mừng từ đông đảo người tham dự, chiếc bánh sinh nhật được thắp nến, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ tại ngày hội.

Game thủ cùng cắt bánh và chúc mừng sinh nhật tựa game.

Không dừng lại ở kỷ niệm, tựa game còn mang đến Gamers Lead The Play chuỗi hoạt động đa dạng dành cho cộng đồng. Qua tiết mục cosplay mãn nhãn trên sân khấu, game thủ đã được chiêm ngưỡng bạn đồng hành Tiểu Thố cùng nàng Thái Văn Cơ trong thế giới Tam Quốc Huyễn Tướng VNG bước ra đời thực.

Các game thủ hào hứng check-in cùng dàn cosplayer tướng Tam Quốc.

Sức hút của Tam Quốc Huyễn Tướng VNG tiếp tục được lan tỏa tại khu vực tựa game Tam Quốc, chào đón đông đảo game thủ ghé thăm. Gian hàng được thiết kế theo phong cách cổ trang, tái hiện thế giới Tam Quốc huyền ảo cùng hình ảnh danh tướng quen thuộc. Nhiều người chơi tranh thủ lưu lại ảnh kỷ niệm cùng bạn bè và bang hội tại tọa độ check-in cực “nóng” này.

Hoạt động minigame AI thu hút nhiều game thủ trải nghiệm.

Tại gian hàng, game thủ còn được tham gia minigame tương tác ứng dụng công nghệ AI, trực tiếp trải nghiệm thế giới trong game qua loạt thử thách chém vật phẩm và thu thập item. Bên cạnh đó, hàng nghìn phần quà lưu niệm độc quyền như túi tote, móc khóa, lót chuột, gấu bông... được trao tận tay người chơi như lời cảm ơn từ ban điều hành.

Game thủ bốc thăm nhận loạt quà độc quyền.

Chuỗi hoạt động của Tam Quốc Huyễn Tướng VNG tại Gamers Lead The Play không chỉ tạo dấu ấn đáng nhớ trong dịp kỷ niệm sinh nhật đầu tiên, mà còn thể hiện định hướng lâu dài của VNGGames trong xây dựng cộng đồng game thủ. Chính nỗ lực không ngừng trong việc phát triển nội dung, nâng cao trải nghiệm và duy trì kết nối với người chơi đã giúp tựa game nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường game Việt, đạt nhiều thành tựu nổi bật sau một năm ra mắt.

Nhìn lại một năm của Tam Quốc Huyễn Tướng VNG

Chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 25/7/2025 dưới sự đầu tư của hai “ông lớn” VNGGames và Tập đoàn Alibaba, Tam Quốc Huyễn Tướng VNG nhanh chóng gây ấn tượng bằng đồ họa anime chất lượng cao cùng lối chơi chiến thuật thẻ tướng hấp dẫn.

Tựa game hiện sở hữu nhóm cộng đồng với hơn 100.000 thành viên, ghi nhận hơn 800.000 tài khoản hoạt động trong năm 2025 và được đề cử tại hạng mục “Game của năm” trong khuôn khổ ngày hội lớn bậc nhất ngành game - Vietnam GameVerse 2026.

Bước sang tuổi mới, Tam Quốc Huyễn Tướng VNG tiếp tục hướng đến đổi mới trải nghiệm và duy trì kết nối với người chơi thông qua nội dung, hoạt động và sự kiện hấp dẫn. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm một năm phát hành, tựa game mang đến đại tiệc sinh nhật cho người chơi với loạt sự kiện tri ân sôi động từ ngày 20/7.

Mở đầu chuỗi sự kiện là landing page mừng sinh nhật một tuổi cùng nhiều buổi livestream với sự tham gia của các KOL, streamer quen thuộc trong cộng đồng Tam Quốc Huyễn Tướng VNG. Song song đó, người chơi sẽ có cơ hội nhận loạt phần thưởng thông qua hoạt động đăng nhập, hoàn thành nhiệm vụ và nhiều sự kiện khác.

Vị tướng SP mới nhất đã được teasing tại “Gamers Lead The Play”.

Đáng mong chờ nhất dịp này là sự xuất hiện của một tướng SP hoàn toàn mới. Dù thông tin về bộ kỹ năng vẫn đang được giữ kín, vị tướng được kỳ vọng mang đến chiến thuật và hướng xây dựng đội hình mới, làm phong phú meta của trò chơi. Với định hướng gameplay công bằng, không “tướng phế” của Tam Quốc Huyễn Tướng VNG, game thủ có thêm cơ hội để vận dụng tối đa sáng tạo, trí tưởng tượng và phong cách cá nhân.