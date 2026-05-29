Ngô Thanh Vân đọc hơn 30 cuốn sách về nuôi dạy con

Ngô Thanh Vân đọc nhiều sách về nuôi con, phương pháp ăn dặm, dạy con tích cực,... nhằm chuẩn bị hành trang cho bản thân trên hành trình làm mẹ.

Ngày 28/5, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Ngô Thanh Vân chia sẻ cần nhượng lại số sách cô đã đọc về lĩnh vực nuôi dạy trẻ sơ sinh và trong những năm đầu đời.

Theo ảnh cô đăng tải, số sách lên tới hơn 30 cuốn, gồm cả sách tiếng Việt và tiếng Anh. Diễn viên cho biết cô đã đọc hết số sách này để hiểu về sự phát triển của Gạo - em bé đầu lòng của diễn viên.

Nhờ đọc nhiều sách, nữ diễn viên nắm được nhiều thông tin cần thiết để chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho hành trình làm mẹ. Kiến thức từ sách khiến cô bớt bối rối, bình tĩnh hơn khi nuôi dạy em bé.

Cô còn có ý định chia sẻ một vài video review, tổ chức buổi gặp gỡ để tặng sách và chia sẻ kiến thức cho những người mẹ khác.

Ngày 9/8/2025, Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng. Cô và chồng Huy Trần - kém cô 11 tuổi - kết hôn năm 2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò. Dịp kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn, cô thông báo mang thai sau thời gian nỗ lực làm IVF.

Cô và chồng lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc mang thai và nuôi dạy con. Huy Trần đi học lớp chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà, còn Ngô Thanh Vân đọc nhiều sách nghiên cứu về nhiều chủ đề như phương pháp ăn dặm, nuôi con sữa mẹ, sách về giải tỏa mệt mỏi ở phụ nữ, đọc vị các vấn đề của trẻ,...

Ngô Thanh Vân là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô được cộng đồng nhớ đến sau thành công của phim Dòng máu anh hùng, đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Sau, cô chuyển hướng sản xuất phim, có các tác phẩm như: Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang. Phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar 2022.