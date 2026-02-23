Ngô Kinh 'thoát nạn'

Ngô Kinh từng khiến công chúng lo lắng khi kinh phí sản xuất dự án "Tiêu nhân" lên tới gần 100 triệu USD, khó thu hồi vốn. Tuy nhiên, giờ đây dư luận đã đảo chiều.

Theo Sina, bộ phim Tiêu nhân (tên đầy đủ: Tiêu nhân: Gió nổi trên đại mạc) do Ngô Kinh sản xuất và đóng chính đã chứng kiến doanh thu liên tục tăng trưởng trong 4 ngày liên tiếp. Hiện tại, phim đạt hơn 725 triệu NDT, vươn lên xếp thứ hai về doanh thu trong ngày với các dự án chiếu dịp Tết Nguyên đán 2026 tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tỷ lệ suất chiếu của phim đang xếp thứ hai với 18,6%, phim ngày càng được tăng cường rạp chiếu do tăng trưởng doanh thu tốt. Đồng thời, tỷ lệ lấp ghế suất chiếu giờ vàng của phim cũng đang cao nhất. Khác với các bộ phim khác đã giảm nhiệt khi bước vào những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, Tiêu nhân tăng ngược dòng so với thị trường chung.

Tiêu nhân của Ngô Kinh là phim hiếm hoi tăng trưởng ngược sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc.

Trên các nền tảng bán vé Maoyan và Lighthouse, giới phân tích nhận định phim sẽ đạt doanh thu cuối khoảng 1,3-1,6 tỷ NDT. So sánh với chi phí sản xuất được công bố là 700 triệu NDT (khoảng 98 triệu USD ) theo CCTV News, Ngô Kinh có thể sẽ hòa vốn hoặc lỗ ít hơn. Nếu Tiêu nhân có thể kéo dài thời gian chiếu rạp, có thể phim hoàn vốn.

Trước đó, trong hai ngày đầu tiên của mùa phim Tết 2026, tỷ lệ suất chiếu của Tiêu nhân đều giảm, khó có cơ hội để kéo cao doanh thu. Thời điểm đó, các chuyên gia đánh giá doanh thu cuối của phim chỉ đạt khoảng một tỷ NDT, khả năng thu hồi chi phí sản xuất thấp.

Trước đó, Tiêu nhân bị coi là dự án lỗ thảm hại khi doanh thu hai ngày đầu không lý tưởng.

Theo Sina, Tiêu nhân tập hợp dàn diễn viên võ thuật đông đảo, cảnh chiến đấu được xây dựng chỉn chu công phu đẹp mắt. Nhưng cốt truyện của phim đơn giản, nội dung thiếu sức hút. Đạo diễn Viên Hòa Bình không thể chuyển thể thành công những nhân vật đầy cá tính, có bối cảnh sâu sắc từ truyện tranh lên màn ảnh. Từ đó dẫn đến bộ phim thiếu chiều sâu, chỉ có các cảnh đánh nhau, mâu thuẫn các nhân vật bị giảm thấp, khán giả không thể hiểu được tại sao họ phải đánh nhau và mục đích của mỗi người.

Tuy nhiên, sau đó dư luận đảo chiều, nhiều người cho rằng Tiêu nhân là tác phẩm được sản xuất có tâm nhất trong số các phim chiếu Tết 2026. Các diễn viên không ngại tới sa mạc quay cảnh trực tiếp dưới cái nóng 55 độ C, không sử dụng diễn viên đóng thế trong cảnh nguy hiểm. Đồng thời Tiêu nhân là dự án tôn vinh võ thuật cổ truyền Trung Quốc, vì vậy, nhiều người kêu gọi "giải cứu Ngô Kinh".

Khán giả muốn chung tay với Ngô Kinh để vực dậy dòng phim võ thuật cổ trang Trung Quốc.

Tiêu nhân xoay quanh nhân vật chính là tiêu nhân Đao Mã do Ngô Kinh thủ vai đang trên hành trình tháp tùng nhân vật bí ẩn Tri Thế Lang tới Trường An. Tuy nhiên, hành trình của Đao Mã không yên bình khi có nhiều thế lực bang phái đang đối đầu vì những mục tiêu khác nhau. Phim đội vốn sản xuất do nữ chính Na Nhĩ Na Thiến vướng scandal gian lận thi cử bị loại khỏi đội hình. Ngô Kinh phải tìm người quay lại toàn bộ cảnh của cô.

Tiêu nhân cũng có ưu điểm riêng. Phim tập hợp các bậc thầy võ thuật đại diện cho nhiều thế hệ của màn ảnh Hoa ngữ, như những diễn viên từng nổi tiếng 30 năm qua như Huệ Anh Hồng, Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh hay Lương Gia Huy, Trương Tấn. Ngoài ra, Tiêu nhân còn có sự góp mặt của những ngôi sao trẻ được coi là niềm hy vọng, tương lai của điện ảnh Trung Quốc như Tạ Đình Phong, Vu Thích, hay những ngôi sao đầy tiềm năng như Lưu Diệu Văn, Đổng Tư Thành, Thử Sa và các quán quân võ thuật Trung Quốc...

Phim quy tụ nhiều ngôi sao võ thuật các thế hệ khác nhau.

Vu Thích là cái tên tỏa sáng trong dàn sao của Tiêu nhân với vai diễn "ngọc diện" Thụ.