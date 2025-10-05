Ngô Kiến Huy bị lãng quên

Ngô Kiến Huy đạt hạng 5 sau Live Stage 1 của Anh trai "say hi" nhưng anh không được đội trưởng nào lựa chọn. Phải đến khi ra đảo hoang, ca sĩ này mới có Karik gọi tên.

Tối 4/10, tập 3 của Anh trai "say hi" lên sóng đồng nghĩa kết quả của Live Stage 1 được công bố. Số phận của các anh trai, ai đạt thứ hạng cao, người nào bét bảng cũng lộ diện. Ngoài 3 cái tên quen thuộc là Negav, Karik, B Ray, sự xuất hiện của buitruonglinh trong top 4 gây bất ngờ. Sau đó, buitruonglinh trong cương vị đội trưởng cũng rất được các anh trai yêu thích, mong về chung đội.

Negav đạt thứ hạng cao bất chấp tranh cãi

Năm nay, Anh trai “say hi” đầu tư mạnh hơn hẳn về mọi mặt. Không chỉ là bối cảnh do ê-kíp chương trình đưa ra mà ngay cả các anh trai cũng công phu mỗi lần xuất hiện nhằm gây chú ý nhất có thể. Trong khoảng 30 phút đầu của tập 3, các anh trai lần lượt xuất hiện với những concept khác nhau, chẳng hạn Karik, B Ray xuất hiện với phong cách Kingsman, Phúc Du, Lohan… với concept siêu nhiên…

Sau phần giới thiệu dài dòng, chủ yếu là các mảng miếng gây cười, giải trí, phần được mong đợi nhất là công bố thứ hạng sau Live Stage 1 mới đến.

Theo công bố của chương trình, Karik có thứ hạng bình chọn cao nhất. Như Ngô Kiến Huy nhận xét, đây là kết quả dễ đoán và hoàn toàn không gây bất ngờ. Còn Vũ Cát Tường bày tỏ: “Tôi luôn tin anh ấy sẽ giành thứ hạng cao. Tôi thấy vị trí ấy như sinh ra dành cho anh ấy”. Về phần Karik, anh cảm kích, biết ơn nhưng cũng áp lực khi làm đội trưởng. Thứ hạng sau Karik là Negav và buitruonglinh.

Ngô Kiến Huy muốn về đội Karik nhưng không được rapper này gọi tên đầu tiên. Ảnh: NSX.

B Ray giữ hạng 4. Một lần nữa, khán giả chứng kiến cuộc đấu giữa 2 đồng nghiệp thân thiết là B Ray và Karik.

buitruonglinh là một ẩn số thú vị và kết quả lần này cho thấy đã đến lúc ca sĩ này bước ra ánh sáng. Trước cuộc chơi say hi, buitruonglinh đã là một nhạc sĩ tài năng, có lượng fan nhất định. Nhưng tới Anh trai “say hi”, cái tên buitruonglinh mới được biết tới rộng rãi hơn.

Với trường hợp Negav, mọi tranh cãi xoay quanh anh suốt thời gian qua dường như không ảnh hưởng quá nhiều. Fan vẫn giúp rapper này trụ vững trong cuộc đấu.

Big Daddy ra "đảo hoang"

Trong Live Stage 2, 30 anh trai được chia thành 4 đội. Hai đội 7 thành viên và 2 đội còn lại 8 người. 4 đội trưởng sẽ bốc thăm để quyết định số lượng thành viên trong đội mình. Mỗi đội tiếp tục chia thành 2 nhóm nhỏ để tham gia 2 lượt đấu. Sau mỗi phần trình diễn, khán giả tại trường quay sẽ bình chọn cho anh trai họ yêu thích. Tiếp đó, sau mỗi lượt đấu, người xem tiếp tục bình chọn nhưng lần này là cho nhóm.

Đội có điểm bình chọn cao nhất sau 2 lượt đấu sẽ an toàn. 6 anh trai có điểm bình chọn cá nhân thấp nhất trong 3 đội còn lại sẽ dừng chân sau Live Stage 2. Vòng đấu đầu tiên có loại trừ đã gây lo lắng cho các anh trai. Không ít người chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị loại.

Việc chọn đội một lần nữa cho thấy thứ hạng cao quan trọng đến thế nào trong cuộc đấu say hi.

Có lần lượt 4 lượt chọn thành viên. Lượt đầu tiên, các anh trai có thứ hạng 5-8 (Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, CONGB, TEZ) lần lượt chọn đội trưởng họ yêu thích. Trong khi đó, 4 đội trưởng cũng chọn ra 2 anh trai trong thứ hạng 5 đến 8 mà họ muốn đưa về đội. Lựa chọn trùng khớp tức lập đội thành công. Nếu không được chọn, anh trai phải ra đảo hoang.

Những anh trai biết sáng tác, sản xuất âm nhạc như Vũ Cát Tường, Ogenus, RIO… mạnh về vocal như Phạm Đình Thái Ngân, Sơn.K hay sở hữu thế mạnh trình diễn, vũ đạo như CONGB, CODY Nam Võ… được săn đón hơn cả. Vũ Cát Tường, CONGB đều được Karik, Negav gọi tên đầu tiên. Sau đó, Vũ Cát Tường về với Negav trong khi đó CONGB chọn về team buitruonglinh. Ngô Kiến Huy đứng hạng 5 nhưng không được đội trưởng nào chọn lựa. Cuối cùng, anh trai này phải ra đảo hoang.

Big Daddy về đội B Ray sau phần bốc thăm ở đảo hoang. Ảnh: FBNV.

Với những anh trai còn lại từ thứ hạng thứ 9 trở đi, họ sẽ bỏ tên vào thùng phiếu của đội trưởng yêu thích. Tiếp đó, các đội trưởng sẽ bốc thăm 2 lá phiếu. Đội trưởng phải chọn hoặc loại cả 2.

Dàn rapper gặp bất lợi khi gần như không được gọi tên đầu tiên. Lý do là 3 trong 4 đội trưởng đều đã là rapper nên họ có xu hướng chọn những người mạnh về trình diễn, sáng tác, vocal. Bởi thế, Robber khi muốn về team Karik đã phải chấp nhận hạ cái tôi, thay đổi bản thân, hứa rằng sẵn sàng lắng nghe khi đội trưởng góp ý, yêu cầu.

Ở diễn biến tiếp theo, 2 liên quân buitruonglinh - Karik và B Ray - Negav dựa trên các trò chơi như nhảy dây, ăn bánh… để được quyết định chọn toa tàu. Đội nào có điểm số cao hơn sau khi chơi sẽ được chọn toa theo ý thích. Khi vào các toa, họ phải đưa ra ít nhất 1 lời mời dù có thích các anh trai trong toa đó hay không.

Big Daddy là tên tuổi lớn trong giới rapper nhưng lại bị các đội trưởng lướt qua. Big Daddy cùng toa với RIO, Dillan Hoàng Phan, CODY Nam Võ, Mason Nguyễn… Trong khi các đàn em cứ lần lượt được 4 đội trưởng gọi tên, thậm chí ra sức thuyết phục thì riêng Big Daddy bị bỏ qua.

Đến khi Big Daddy là anh trai cuối cùng trong toa, Karik và buitruonglinh mới gọi tên rapper này. Tuy nhiên, Big Daddy từ chối và chấp nhận ra đảo hoang.