Nghiên cứu về trường hợp bệnh nhân ung thư tự khỏi

Rất hiếm người bệnh ung thư tự khỏi nhờ những lý do mà y học chưa biết đến. Chúng được gọi là “thuyên giảm tự phát” và chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.

Sau đây là một ví dụ khác, từ sơ Barbara Burn ở Detroit, Michigan. Tôi chọn ví dụ này vì sơ Barbara đã sử dụng khéo léo cơ chế kích hoạt của riêng mình. Trong 27 năm, sơ Barbara đeo kính vì sơ bị cận thị. Khi chứng cận thị nặng hơn, kính mắt cận thị của sơ cũng được nâng số, dày thêm lên để sơ nhìn rõ ở khoảng cách xa. Trước khi thị lực của sơ được cải thiện, mắt kính là vô cùng thiết yếu. Rồi, vào tháng Bảy năm 1974, sơ quyết định sử dụng kiểm soát tâm trí.

Trong thiền sâu, sơ nói với chính mình: “Mỗi lần tôi chớp mắt, chúng sẽ tập trung chính xác, giống như ống kính máy ảnh.” Mỗi lần thiền, sơ đều lặp lại điều này. Khoảng hai tuần sau, sơ bắt đầu sống mà không cần kính, dù sơ vẫn cần dùng chúng để đọc. Sơ tham khảo ý kiến bác sĩ Richard Wlodyga, một bác sĩ đo thị lực (đã tốt nghiệp khoá học kiểm soát tâm trí).

Ông ấy đã nói với sơ rằng giác mạc của sơ bị méo. Sơ Barbara đã đưa việc chỉnh sửa giác mạc vào thiền định của mình trong khoảng thời gian vài tuần trước khi bác sĩ Wlodyga kiểm tra lại. Tiếp theo đây là một phần lá thư bác sĩ Wlodyga gửi chúng tôi. Sơ Barbara đã đề nghị anh ấy viết:

Sơ Barbara được tôi kiểm tra vào ngày 20 tháng 8 năm 1974. Tôi kiểm tra lại cho Sơ Burns vào ngày 26 tháng 8 năm 1975. Sơ đã không đeo kính được khoảng một năm… Sơ đã giảm độ cận đến mức không cần đeo kính.

Con người có những cách chiến đấu đặc biệt với bệnh tật. Ảnh: Mesothelioma.com.

Tất nhiên vị bác sĩ với chứng đau nửa đầu và Sơ Barbara Burns không phải chịu “những căn bệnh đáng kinh sợ” theo kiểu chúng ta đã được huấn luyện để sợ. Kiểm soát tâm trí có thể giúp ích nếu một người mắc phải chúng, hay chúng ta chỉ cần uống thuốc và chờ thời gian trôi qua? Hãy cùng chúng tôi điểm qua căn bệnh đáng sợ nhất, có lẽ là ung thư.

Bạn có thể đã biết đến nghiên cứu của Tiến sĩ O. Carl Simonton, một chuyên gia về ung thư. Tác giả Marilyn Furguson đã mô tả một phần nghiên cứu đó trong cuốn sách nổi tiếng gần đây của cô ấy The Brain Revolution (tạm dịch: Cuộc cách mạng não bộ). Tháng 1 năm 1976, Tạp chí Prevention đã xuất bản một bài báo về ông, “Mind Over Cancer” của Grace Halsell. Tiến sĩ Simonton, người được đào tạo về các kỹ thuật kiểm soát tâm trí, đã điều chỉnh thành công một số kỹ thuật này để điều trị cho bệnh nhân của mình.

Khi phụ trách xạ trị tại căn cứ không quân Travis gần San Francisco, ông đã nghiên cứu một hiện tượng hiếm gặp nhưng nổi tiếng: Những người bệnh ung thư đã tự khỏi bệnh nhờ những lý do mà y học chưa biết đến. Chúng được gọi là “thuyên giảm tự phát” và chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số vô vàn các bệnh nhân ung thư. Tiến sĩ Simonton lý luận rằng, nếu ông có thể tìm hiểu lý do tại sao những bệnh nhân này hồi phục, thì có lẽ ông có thể tìm ra cách để khiến bệnh thuyên giảm.

Ông nhận thấy rằng những bệnh nhân này có điểm chung rất quan trọng. Họ thường là những người tích cực, lạc quan, kiên định. Trong một bài phát biểu tại Hội nghị Kiểm soát Tâm trí tại Boston năm 1974, ông nói:

Yếu tố cảm xúc cá nhân lớn nhất được các nhà nghiên cứu xác định trong sự phát triển của bệnh ung thư nói chung là sự mất đáng kể xảy ra từ 6 đến 18 tháng trước khi được chẩn đoán mắc bệnh. Điều này được chỉ ra trong một số nghiên cứu dài hạn của các nhà nghiên cứu độc lập có kiểm soát… Chúng tôi thấy rằng không chỉ sự mất mát đó là một yếu tố đáng kể, mà cả cách sự mất mát đó được cá nhân đón nhận.

Bạn thấy đấy, sự mất mát phải đủ để gây ra cảm giác bất lực và tuyệt vọng cho bệnh nhân. Do đó, có vẻ như sức đề kháng cơ bản của anh ta giảm xuống, cho phép bệnh ác tính phát triển trên lâm sàng.

Trong một nghiên cứu khác tại căn cứ không quân Travis, đăng trên Tạp chí Transpersonal Psychology, Tiến sĩ Simonton đã đánh giá thái độ của 152 bệnh nhân ung thư theo 5 mức độ, từ tiêu cực đến tích cực. Sau đó, ông đánh giá phản ứng của họ đối với phương pháp trị liệu, từ xuất sắc đến kém. Đối với 20 bệnh nhân trong số này, kết quả điều trị của họ rất tuyệt vời, mặc dù tình trạng của 14 người trong số họ nghiêm trọng đến mức họ sẽ có ít hơn 50% cơ hội sống trong 5 năm.

Điều làm nghiêng sự cân bằng là thái độ tích cực của họ. Ở đầu kia của thang điểm, 22 bệnh nhân cho kết quả kém từ việc điều trị, không ai trong số này có thái độ tích cực.

Tuy nhiên, khi một số bệnh nhân tích cực hơn trở về nhà, có một sự lật ngược trong thái độ của họ "và chúng tôi thấy bệnh tình của họ cũng theo đó thay đổi". Rõ ràng là thái độ của họ, chứ không phải mức độ nghiêm trọng của căn bệnh đóng vai trò mạnh mẽ hơn.

Tiến sĩ Elmer Green của Tổ chức Menninger đã được biên tập viên của tạp chí Journal’s trích dẫn rằng, “Carl và Stephanie Simonton… đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc kiểm soát ung thư bằng cách kết hợp hình ảnh hoá với X-quang truyền thống để tự điều chỉnh sinh lý.”

Trong bài phát biểu tại Boston của mình, Tiến sĩ Simonton dẫn lời chủ tịch Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ - Eugene Pendergrass năm 1959 rằng “Có một số bằng chứng cho thấy quá trình bệnh tật nói chung chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc đau khổ. Tôi chân thành hy vọng rằng chúng ta có thể mở rộng việc nghiên cứu, bao gồm cả những khả năng khác biệt, rằng trong tâm trí của mỗi người là một sức mạnh có khả năng tác động đến cơ thể, giúp tăng cường hoặc ức chế sự tiến triển của căn bệnh.”

Tiến sĩ Carl Simonton hiện là giám đốc Y tế của Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Ung thư ở Fort Worth, nơi ông và đồng nghiệp trị liệu của mình - Stephanie Mathews - Simonton, huấn luyện bệnh nhân của mình tự chữa lành.

“Bạn thấy đấy, tôi bắt đầu với ý tưởng rằng thái độ của bệnh nhân đóng vai trò quan trọng trong việc anh ta phản ứng với bất kỳ hình thức điều trị nào. Nó cũng có ảnh hưởng nhất định đến tiến trình bệnh của anh ta. Khi tôi khám phá ra điều này, tôi nhận thấy rằng kiểm soát tâm trí - phản hồi sinh học và thiền định - là một công cụ để sử dụng trong việc dạy bệnh nhân cách bắt đầu tương tác và tham gia vào quá trình sức khoẻ của chính họ. Tôi có thể nói rằng đó là công cụ mạnh mẽ nhất mà tôi có thể cung cấp cho bệnh nhân của mình.”

Một trong những bước đầu tiên mà tiến sĩ Simonton thực hiện khi huấn luyện bệnh nhân của mình là xua đuổi nỗi sợ hãi.