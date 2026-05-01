Nghịch lý thời gian trong Thuyết tương đối: Bergson phản biện Einstein

Trong “Thời độ và đồng thời”, Henri Bergson tạo nên một trong những cuộc đối thoại triết học - khoa học nổi bật nhất thế kỷ XX, khi trực tiếp truy vấn những nghịch lý về thời gian mà thuyết tương đối của Einstein đặt ra.

Năm 1922, khi thuyết tương đối của Albert Einstein đang làm rung chuyển nền tảng nhận thức hiện đại về không gian và thời gian, triết gia Henri Bergson công bố Thời độ và đồng thời như một phản biện triết học trực diện đối với lý thuyết vật lý đang tái cấu trúc cách con người hiểu về vũ trụ.

Sách Thời độ và đồng thời. Ảnh: O.P.

Khi thời gian vật lý tạo ra những nghịch lý vượt ngoài trực giác

Trong lời tựa, Bergson khẳng định mục tiêu của ông không phải phủ nhận Einstein, mà kiểm tra xem quan niệm triết học của mình về thời gian có thực sự xung đột với thuyết tương đối hay không. Nhưng càng đi sâu, ông càng nhận ra điều đáng bàn không chỉ nằm ở các công thức vật lý, mà ở cách con người diễn giải chúng thành bản chất cuối cùng của thực tại. Chính tại đây, Thời độ và đồng thời trở thành một cuộc chất vấn lớn: thời gian khoa học liệu có thể thay thế hoàn toàn thời gian sống?

Cuốn sách vì thế không đơn thuần bàn về Einstein. Nó đặt lại một trong những câu hỏi căn bản nhất của triết học hiện đại: khi khoa học chứng minh thời gian có thể co giãn, đảo chiều quan sát và phụ thuộc hệ quy chiếu, thì trải nghiệm trực tiếp của con người về thời gian còn đứng ở đâu?

Trọng tâm tư tưởng Bergson nằm ở khái niệm “thời độ” - dòng thời gian sống động, liên tục, không thể chia cắt thành các đơn vị cơ học.

Theo ông, con người không sống trong những khoảnh khắc tách rời như kim đồng hồ, mà trong một dòng chảy nơi ký ức, hiện tại và ý thức liên tục hòa quyện. Nhưng khoa học, để đo lường, buộc phải biến thời gian thành một chuỗi điểm có thể tính toán. Chính quá trình này, Bergson gọi là “không gian hóa” thời gian. Khi đó, thời gian bị quy đổi thành đại lượng trừu tượng, phục vụ mô hình toán học hơn là phản ánh trọn vẹn đời sống.

Từ đây, Bergson đi thẳng vào các nghịch lý trung tâm của thuyết tương đối: thời gian có thể giãn ra hoặc co lại tùy theo vận tốc; hai sự kiện đồng thời trong hệ này có thể trở thành trước - sau trong hệ khác; các hệ quy chiếu tạo nên những “đa bội thời gian”.

Đối với Einstein, đây là cấu trúc vật lý khách quan. Nhưng Bergson cho rằng nghịch lý xuất hiện khi người ta biến các biểu thức toán học thành mô tả trọn vẹn về thời gian thực. Theo ông, những “nhiều thời gian” ấy chủ yếu là sản phẩm của hệ quy chiếu và phép đo, không đồng nghĩa với việc tồn tại nhiều thời gian sống khác nhau. Con người, xét ở chiều sâu ý thức, vẫn sống trong một thời gian thực duy nhất.

Đây là điểm then chốt: Bergson không phủ nhận vật lý Einstein, nhưng ông phản đối việc biến vật lý thành siêu hình học. Ông nhìn thấy trong thuyết tương đối một nguy cơ lớn hơn khoa học: nguy cơ khiến con người tin rằng thực tại có thể được giản lược hoàn toàn vào các mô hình đo lường.

Thời độ và đồng thời tạo nên một trong những cuộc đối thoại triết học - khoa học nổi bật nhất thế kỷ XX giữa Bergson và Einstein. Nguồn: thecollector.

Cuộc phản biện trước mô hình vũ trụ cố định

Một trong những điểm tranh luận mạnh mẽ nhất của Bergson là phản đối mô hình không - thời gian bốn chiều của Hermann Minkowski, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại trong một cấu trúc hoàn chỉnh.

Mô hình này mang tới hình dung về một vũ trụ như “khối thời gian”, nơi mọi thời điểm đều đã hiện hữu. Bergson xem đây không chỉ là vấn đề vật lý, mà là vấn đề triết học sâu sắc. Nếu toàn bộ tương lai đã nằm sẵn trong cấu trúc ấy thì tự do, sáng tạo và sự hình thành của đời sống sẽ bị suy yếu.

Với ông, thực tại không phải bản thiết kế đóng kín mà là tiến trình mở, nơi tương lai liên tục được tạo thành. Chính vì thế, ông bảo vệ mạnh mẽ một vũ trụ sống động thay vì một vũ trụ đông cứng trong hình học bốn chiều.

Quan điểm này cho thấy Thời độ và đồng thời không chỉ là phản biện khoa học, mà còn là nỗ lực bảo vệ chiều sâu của sự sống trước xu hướng cơ giới hóa nhận thức.

Bergson đặt câu hỏi mà đến nay vẫn còn nguyên sức nặng: khoa học có thể đo lường thế giới với độ chính xác chưa từng có, nhưng liệu nó có đủ khả năng nắm bắt trọn vẹn trải nghiệm con người?

Trong cách nhìn ấy, giới hạn của khoa học không nằm ở sai số, mà ở bản chất phương pháp. Khoa học mạnh ở đo lường; nhưng đời sống không chỉ tồn tại như thứ có thể đo.

Chính điều này khiến cuộc đối thoại giữa Bergson và Einstein vượt khỏi tranh luận vật lý đơn thuần. Nó trở thành cuộc truy vấn lớn về nhận thức hiện đại: con người là thực thể sống trong phương trình, hay trong ký ức, ý thức và tự do?

Hơn một thế kỷ sau, những nghịch lý của thuyết tương đối vẫn tiếp tục thách thức tư duy nhân loại. Nhưng điều Bergson để lại không phải lời bác bỏ Einstein, mà là một nhắc nhở quan trọng: phía sau mọi công thức về thời gian vẫn tồn tại một câu hỏi chưa thể giản lược - con người thực sự sống thời gian như thế nào.