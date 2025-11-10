Nghịch lý Lee Kang-in

Lee Kang-in không ghi bàn trong 29 trận liên tiếp ở Ligue 1, nhưng anh vẫn là điểm sáng của Paris Saint-Germain.

Lee Kang-in không ghi bàn trong ba trận gần nhất của PSG, nhưng anh vẫn đang tạo ra ảnh hưởng sâu sắc.

Mỗi lần có mặt, tiền vệ người Hàn Quốc lại tạo ra khác biệt. Nghịch lý nằm ở chỗ: PSG ca ngợi anh là “nhân tố chủ chốt”, nhưng lại hiếm khi cho anh cơ hội thể hiện.

Giá trị của Lee Kang-in

Phút 90+5 trên sân Lyon thuộc vòng 12 Ligue 1 rạng sáng 10/11, PSG được hưởng quả phạt góc. Lee Kang-in bước lên, tung cú đá xoáy hiểm hóc. Joao Neves bật cao đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-2 cho nhà vô địch nước Pháp.

PSG vỡ òa trong niềm vui, còn Lee lặng lẽ mỉm cười. Anh không ghi bàn, nhưng lại là người mở ra chiến thắng, một dấu ấn đậm nét trong trận đấu thứ 100 của anh cho PSG.

Đó không phải lần đầu Lee tạo khác biệt. Trước đó, ở trận gặp Nice hôm 1/11, anh cũng đá phạt góc dẫn đến bàn thắng duy nhất của Goncalo Ramos. PSG thắng 1-0. Ở đấu trường League Phase, Champions League, dù PSG thua Bayern Munich 1-2, Lee vẫn được trang WhoScored chấm điểm cao nhất đội - 7,91. Mỗi khi được trao cơ hội, anh đều để lại thứ gì đó. Không ồn ào, nhưng hiệu quả.

Vấn đề ở đây là PSG chưa bao giờ thực sự rõ ràng với Lee Kang-in. Họ nói tin tưởng anh, nhưng hành động lại khác. Tờ Le Parisien đưa tin rằng PSG vẫn xếp Lee vào “nhóm cầu thủ nòng cốt”, và HLV Luis Enrique “lấy lại niềm tin” vào anh. CLB giải thích rằng việc giảm thời gian thi đấu của Lee mùa trước là “một phần của quá trình trưởng thành”. Một lý do nghe có vẻ nhân văn, nhưng lại thiếu thuyết phục.

Lee Kang-in luôn cho thấy giá trị tại PSG.

Lee gia nhập PSG vào mùa hè 2023 từ Mallorca với mức phí giải phóng 22 triệu euro. Anh được kỳ vọng là gương mặt đại diện cho thế hệ mới của châu Á tại châu Âu.

Khởi đầu ấn tượng, rồi dần bị gạt khỏi đội hình chính. Dù có 7 bàn và 6 kiến tạo ở Ligue 1 mùa trước, Lee chỉ được ra sân 19 phút tại vòng knock-out Champions League. Chính cầu thủ người Hàn Quốc cũng từng thừa nhận anh cảm thấy “vừa ở trong đội, vừa như người ngoài”.

PSG cho rằng nguyên nhân là vì Lee “mệt mỏi tâm lý”, rằng gương mặt anh nặng nề trong tập luyện, di chuyển thiếu năng lượng. Nhưng chỉ cần vài cơ hội, Lee tự chứng minh tất cả.

Những đường chuyền bằng chân trái của anh vẫn mềm mại, chính xác và đầy tính sáng tạo. Anh luôn chọn vị trí hợp lý, điều tiết nhịp độ, và hiểu cách làm đồng đội chơi tốt hơn. Đó là thứ mà không phải ai trong đội cũng có.

Thực tế, PSG không còn nhiều lựa chọn. Ousmane Dembele chấn thương, Desire Doue nghỉ dài hạn, Luis Enrique buộc phải quay lại với Lee. Tuy nhiên, anh hiện chỉ xếp thứ 12 về thời lượng thi đấu, mới đá chính 6 trận. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha vẫn bảo vệ quan điểm: “Cạnh tranh là một phần của sự phát triển. Lee Kang-in mạnh hơn khi chịu áp lực”.

Câu nói đó trở thành tâm điểm tranh cãi. RMC Sport phản bác: “Lấy lý do cạnh tranh để giới hạn cơ hội thi đấu chẳng liên quan gì đến phát triển cầu thủ”. Giới truyền thông Pháp cho rằng PSG đang hợp lý hóa một sự thật khó chấp nhận: họ chưa thực sự tin tưởng Lee.

Nếu PSG thật sự xem anh là tài sản quý, họ không hét giá 50 triệu euro khi cầu thủ này muốn ra đi. Đó không phải là mức phí chuyển nhượng, mà là rào cản để giữ người. Le Parisien nhận xét: “PSG không xem Lee như một quân bài xoay tua, mà là một tài sản có giá trị”. Một nhận định chính xác, vì CLB có vẻ đang đánh giá Lee bằng giá trị thương mại hơn là giá trị bóng đá.

Bên ngoài sân cỏ, Lee đang dần lấy lại niềm vui.

Bên ngoài sân cỏ, Lee đang dần lấy lại niềm vui. Anh hòa nhập tốt với cuộc sống tại Paris cùng gia đình, vẫn giữ thái độ tích cực dù người bạn thân Marco Asensio rời đội. Trên sân tập, anh thường xuyên cười, đùa giỡn với đồng đội. Nhưng những nụ cười đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi anh được ra sân, nơi mọi cầu thủ chứng minh giá trị của mình.

Cột mốc đáng nhớ của Lee Kang-in

Trận thắng Lyon vừa rồi mang nhiều tầng ý nghĩa. 100 trận cho PSG là một cột mốc đáng tự hào, nhất là với một cầu thủ châu Á ở môi trường khắc nghiệt như Ligue 1.

Nhưng điều khiến người ta khâm phục không chỉ là con số, mà là cách Lee đạt được nó: bằng kiên nhẫn, bằng sự im lặng, bằng những phút ít ỏi biến thành cơ hội. Anh không phàn nàn, không gây áp lực, chỉ để bóng đá tự nói thay.

PSG có thể nói về “dự án dài hạn”, “sự phát triển trong cạnh tranh”, hay “tư duy xoay vòng hiện đại”. Tuy nhiên, bóng đá không nằm trong các bài thuyết trình. Bóng đá là nơi kết quả định nghĩa niềm tin. Mà kết quả của Lee đủ thuyết phục.

Lee mang đến cho PSG thứ mà họ thiếu, sự cân bằng giữa kỹ thuật, trí tuệ và tinh thần hy sinh. Anh không nhanh bằng Dembele, không bùng nổ như Doue, nhưng lại biết khi nào cần chậm, khi nào cần chuyền, khi nào cần giữ bóng.

Đó là lý do mỗi lần Lee xuất hiện, PSG trở nên ổn định hơn. Những pha xử lý của Lee không tạo tiếng “wow”, nhưng mang đến sự an tâm. Anh khiến đồng đội xung quanh chơi tốt hơn. Trong một tập thể đầy cái tôi, anh là điểm lặng cần thiết.

Lee Kang-in đang sống giữa hai thế giới: được ca ngợi nhưng vẫn bị nghi ngờ, được gọi là “nhân tố X” nhưng lại hiếm khi được ra sân. Sự nghịch lý ấy nói nhiều hơn cả những con số. Nó phản chiếu cách PSG đối xử với tài năng, vừa muốn tận dụng, vừa không dám trao niềm tin.

Nhưng Lee vẫn chọn cách im lặng. Anh biết rằng lời nói không thể thay thế cho những đường chuyền và bàn thắng. Anh vẫn chờ cơ hội để chứng minh mình, không phải để được thương hại, mà để được công nhận.

Với PSG, có lẽ đã đến lúc ngừng triết lý và hành động. Vì nếu Lee Kang-in được ra sân nhiều hơn, đội bóng này không chỉ có thêm một cầu thủ giỏi, mà còn có thêm một linh hồn. Một người biết lắng nghe, biết tạo kết nối, và biết khi nào nên tỏa sáng.

Và đó mới chính là điều PSG đang thiếu nhất.