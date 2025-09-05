Nghịch lý iPhone ở Việt Nam

iPhone được bán nhiều, doanh thu cao nhưng biên lợi nhuận mỏng. Đại lý vẫn phải tranh nhau thị phần để lấy các lợi ích khác.

Apple nằm trong nhóm 3 nhà sản xuất di động lớn nhất tại Việt Nam về số lượng bán ra. Họ dẫn đầu về doanh thu mang lại cho các đại lý, bỏ xa các đối thủ xếp sau. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với lợi nhuận khổng lồ.

Sản phẩm giá trị cao tạo ra áp lực tồn kho, công nợ với nhiều hệ thống bán lẻ. Mức độ cạnh tranh lớn, cuộc chiến giá khiến tiền lời trên mỗi chiếc iPhone thấp hơn máy Android. Trong một số giai đoạn, đại lý kinh doanh điện thoại Apple gần như không có lời.

Đổi lại, mặt hàng này là trung tâm của hệ sinh thái Táo khuyết. Khách hàng có xu hướng mua thêm phụ kiện, tai nghe, đồng hồ hay gói bảo hành mở rộng. Đây là trở thành nguồn thu quan trọng với các bên bán lẻ với lợi nhuận tốt.

Bán nhiều, lời ít

Theo báo cáo của một công ty nghiên cứu thị trường uy tín, Apple bán được khoảng 5.000 tỷ đồng iPhone tại Việt Nam trong một tháng thấp điểm của thị trường. Riêng hãng này chiếm khoảng 50% doanh thu toàn ngành hiện tại. Những con số này phản ánh tỷ trọng rất lớn mà Táo khuyết nắm giữ.

iPhone cũng trở thành mặt hàng quan trọng với các đại lý bán lẻ tại Việt Nam. Sản phẩm gần như luôn nằm trên vị trí dễ thấy nhất khi bước vào những cửa hàng điện thoại di động lớn. Trên website Thế Giới Di Động, FPT Shop, sản phẩm Apple thường xuyên hiện diện trên trang chủ, vị trí nổi bật.

Báo cáo công ty nghiên cứu thị trường Metric cũng cho thấy Apple là thương hiệu mang lại doanh thu lớn nhất cho các sàn TMĐT tại Việt Nam như Shopee, Lazada, TikTok Shop. Trong đó, iPhone nắm phần đóng góp áp đảo.

Cảnh người dùng xếp hàng chờ mua iPhone mới ở Việt Nam ngay trong đêm mở bán. Ảnh: Phương Lâm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện những hệ thống bán lẻ chính hãng như FPT Shop, CellphoneS, 24h Store khẳng định iPhone chiếm tỷ trọng doanh thu lớn tại các đơn vị này, dao động 40-60% tùy thời điểm.

Tuy vậy, điện thoại Apple không mang lại nhiều lợi nhuận. “iPhone tuy doanh số lớn, nhưng biên lợi nhuận trực tiếp trên máy không phải quá cao do cạnh tranh về giá”, bà Ánh Hồng, đại diện chuỗi 24h Store, cho biết.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, đại lý có thể đạt lợi nhuận khoảng 8% trên mỗi chiếc iPhone trong giai đoạn kinh doanh thuận lợi, chủ yếu vào thời kỳ mới mở bán, sản phẩm được săn đón. Tuy vậy, đây không phải con số cao trên toàn ngành, thấp hơn nhiều mẫu Android.

Trước khi Apple mở cửa hàng trực tuyến, iPhone không có giá niêm yết, đại lý có thể "kê cao" khi khan hàng để kiếm lời. Tình trạng này càng phổ biến với các mẫu, màu "hot" đợt ra mắt, thường là bản dung lượng thấp nhất của mẫu Pro Max.

Tuy nhiên hiện tại, con số Táo khuyết niêm yết trên website của hãng trở thành mức trần chung đại lý trong nước có thể đặt. Điều này phần nào khống chế lợi nhuận.

Mặt khác, khi thị trường vào giai đoạn thấp điểm, sức mua kém, các bên thi nhau giảm giá kích cầu, mức lợi nhuận ngày càng giảm. “Có thời điểm, bán iPhone chẳng có lời đồng nào”, chuyên viên quản lý tại một đại lý bán lẻ di động nhóm đầu tại Việt Nam chia sẻ.

Không lời, vẫn phải bán iPhone

Dù không mang lại phần lợi nhuận lớn, các nhà bán lẻ trong nước vẫn đầu tư lớn cho điện thoại Apple. Sản phẩm nổi tiếng, độ nhận diện cao cùng giá trị trung bình trên 20 triệu đồng giúp làm đẹp sổ sách, tăng phần doanh thu trong các báo cáo.

Thậm chí, mức doanh thu lớn từ iPhone trở thành lợi thế đàm phán cho một số đại lý khi giao dịch với những hãng điện thoại khác.

Phụ kiện chính hãng cho iPhone giá cao, ốp lưng đến 1-1,5 triệu đồng mỗi chiếc. Ảnh: Hải Dương.

Mặt khác, điện thoại Táo khuyết còn giúp đại lý kiếm lời nhờ việc bán phụ kiện đi kèm, gói bảo hành.

“Ngoài doanh thu trực tiếp từ iPhone, sản phẩm này còn đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái Apple. Nhiều khách hàng sau khi mua điện thoại sẽ tiếp tục đầu tư thêm iPad, MacBook, Apple Watch hay AirPods để đồng bộ trải nghiệm. Đây là lợi thế lớn so với Android, giúp tăng doanh thu và biên lợi nhuận nhờ đa dạng sản phẩm đi kèm, đồng thời giữ chân khách hàng lâu dài trong hệ sinh thái”, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, cho biết.

Ngoài ra, các gói bảo hành cũng đem về lợi nhuận lớn cho đại lý. Phần dịch vụ này thường được đại lý bán riêng, giá dao động 6-10% giá trị điện thoại. iPhone đắt tiền, người dùng có xu hướng muốn bảo vệ tài sản hơn, sẵn sàng trả tiền để an tâm. Mỗi máy, đại lý có thể thu về 1-2 triệu đồng cho gói bảo hành.

Tuy nhiên, dịch vụ này hoạt động song song với hậu mãi của Apple. Sản phẩm có lỗi, được Táo khuyết tiếp nhận, cửa hàng không cần chịu trách nhiệm với thiết bị. Nếu suốt vòng đời khách hàng không gặp sự cố đặc biệt, toàn bộ con số nói trên chuyển thành lợi nhuận.

Như vậy, một cửa hàng có thể kiếm thêm 2-3 triệu đồng trên mỗi khách mua iPhone mới nhờ vào việc bán phụ kiện, bảo hành đi kèm.