Nghi vấn về hai thiếu niên Trung Quốc quay lén F-16 ở Hàn Quốc

Giới chức Hàn Quốc đang điều tra một thiếu niên Trung Quốc bị bắt quả tang quay phim máy bay quân sự, sau khi người này khai rằng cha mình là quan chức Bộ Công an Trung Quốc.

Hai học sinh trung học Trung Quốc, nhập cảnh Hàn Quốc bằng thị thực du lịch hôm 18/3, đã bị bắt giữ chỉ 3 ngày sau đó vì hành vi chụp ảnh, quay phim các máy bay quân sự, bao gồm tiêm kích F-16, gần căn cứ không quân Suwon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Theo Chosun Daily, nhà chức trách đã thu giữ gần 100 hình ảnh máy bay cất cánh và hạ cánh từ máy ảnh DSLR và điện thoại di động của hai thiếu niên. Cặp đôi này được cho là đã đứng tại một khu đất nông nghiệp cách căn cứ vài trăm mét, trước khi bị người dân địa phương phát hiện và trình báo cảnh sát.

Một chiếc tiêm kích F-16 cất cánh từ Căn cứ Không quân Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong (Hàn Quốc). Ảnh: Yonhap.

Dù các bức ảnh không bao gồm hình ảnh bên trong căn cứ và không sử dụng ống kính tele, nhà chức trách vẫn đặt nghi vấn về động cơ thực sự. Một nguồn tin điều tra cho biết: “Việc họ nhanh chóng tiếp cận và chụp ảnh các khí tài chiến lược ngay sau khi nhập cảnh cho thấy hành động này có tính toán từ trước”.

Trước khi đến Suwon, hai thiếu niên được cho là đã ghé căn cứ không quân Osan tại Pyeongtaek, nơi đóng quân của các tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ, dòng máy bay thế hệ mới chỉ được Mỹ xuất khẩu cho các đồng minh thân cận và luôn là tâm điểm theo dõi của Bắc Kinh.

Cảnh sát còn phát hiện vé tàu cao tốc đến Busan, nơi một tàu sân bay của Hải quân Mỹ dự kiến cập cảng, làm dấy lên nghi ngờ rằng họ còn có kế hoạch ghi hình ở những vị trí nhạy cảm khác.

Trong quá trình điều tra, hai học sinh khai rằng họ chỉ đang đi du lịch trong kỳ nghỉ học và chụp ảnh máy bay là sở thích cá nhân. Tuy nhiên, một trong hai thiếu niên cũng tiết lộ với cảnh sát rằng cha mình làm việc cho Cục an ninh công cộng, thuộc Bộ Công an Trung Quốc – chi tiết khiến vụ việc trở nên phức tạp và gây chú ý đặc biệt trong giới an ninh Hàn Quốc.

Do cả hai đều là vị thành niên, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã cho phép họ liên lạc với phụ huynh trong quá trình thẩm vấn.

Khi được hỏi về thông tin liên quan đến thân thế của học sinh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul từ chối xác nhận hoặc phủ nhận, cho biết hiện chưa có đủ dữ liệu để phản hồi.

Theo Korea Times và JoongAng Daily, nếu lời khai về cha của thiếu niên là sự thật, giới chức Hàn Quốc sẽ mở cuộc điều tra toàn diện để làm rõ liệu có chỉ đạo nào từ phía phụ huynh liên quan đến hoạt động của con trai tại Hàn Quốc hay không.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Hàn Quốc liên tục ghi nhận nhiều trường hợp công dân Trung Quốc bị phát hiện quay phim hoặc thu thập thông tin gần các cơ sở quân sự nhạy cảm. Trong năm qua, đã có ít nhất 5 vụ việc được xác nhận.

Trong một trường hợp vào tháng 6, ba du học sinh Trung Quốc bị bắt vì sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để quay phim tàu sân bay Mỹ và khu vực xung quanh căn cứ hải quân tại Busan trong lúc diễn ra cuộc tập trận chung. Những người này khai rằng họ chỉ quay phim vì tò mò.

Một quan chức an ninh nhận định với Chosun Daily: “Rất có thể còn nhiều vụ việc chưa bị phát hiện”.

Tuy nhiên, việc khởi tố tội danh gián điệp trong những trường hợp này là rất khó khăn do hạn chế trong pháp luật hiện hành.

Hiện, hầu hết công dân Trung Quốc vi phạm chỉ có thể bị truy tố theo Luật Bảo vệ Căn cứ và Cơ sở Quân sự Hàn Quốc, điều luật mà hai thiếu niên đang bị điều tra theo, với mức phạt tối đa là 3 năm tù giam hoặc 30 triệu won (tương đương khoảng 20.000 USD ).