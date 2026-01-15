Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên, bỏ xe máy tại Bắc Ninh

Kiều Ngọc Anh, nghi phạm gây ra 2 vụ án mạng tại Hưng Yên, đã xuất hiện tại phường Thuận Thành, Bắc Ninh và bỏ lại xe máy ven đường nhằm tiếp tục bỏ trốn.

Tối 14/1, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) cho biết Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên), nghi phạm gây ra 2 vụ án mạng trong chiều cùng ngày tại Hưng Yên, đã xuất hiện tại phường Thuận Thành và bỏ lại xe máy ven đường, sau đó tiếp tục bỏ trốn.

Ngay khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triển khai lực lượng truy tìm nghi phạm. Cùng với đó, lực lượng chức năng đang rà soát nhân chứng, trích xuất camera giao thông và camera tại các khu dân cư để phục vụ công tác điều tra, truy bắt.

Chiếc xe máy đối tượng bỏ lại tại Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu giờ chiều 14/1, tại khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên), nghi phạm Kiều Ngọc Anh bị cho là đã sát hại một phụ nữ 20 tuổi, sau đó cướp xe máy và lấy đi một số tài sản của nạn nhân.

Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục di chuyển về khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên). Tại đây, đối tượng dùng dao tấn công một phụ nữ (SN 1982, quê xã Lạc Đạo). Nạn nhân bị thương, chạy vào nhà dân cầu cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Hình ảnh nghi phạm gây ra 2 vụ án mạng. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Sau khi gây án, nghi phạm tiếp tục lấy đi một số tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng nhận định Kiều Ngọc Anh là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về nơi lẩn trốn của nghi phạm tuyệt đối không tự ý tiếp cận, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.