Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nghi phạm cầm dao đe dọa cướp tiệm vàng ở Hà Nội

  • Thứ bảy, 4/7/2026 19:56 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Sau khi vào tiệm vàng ở Hà Nội, một đối tượng nam giới dùng dao đe dọa người phụ nữ cướp tài sản rồi bỏ trốn.

cuop tiem vang anh 1

Hình ảnh camera ghi lại vụ việc.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở xã Nội Bài (TP Hà Nội), cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trưa 3/7, một người đàn ông đeo khẩu trang vào tiệm vàng K.T thuộc xã Nội Bài (TP Hà Nội).

Sau một khoảng thời gian trò chuyện với người phụ nữ trong tiệm vàng, đối tượng rút con dao giấu trong người ra đe dọa nạn nhân. Đồng thời cầm chiếc điện thoại của người phụ nữ.

Đối tượng này đưa người phụ nữ vào khu vực két sắt dưới gầm bàn nhằm cướp tài sản. Trước khi rời đi, đối tượng để lại điện thoại di động của nạn nhân và bỏ trốn bằng xe máy.

Toàn bộ vụ việc được camera giám sát trong tiệm vàng ghi lại và người dân chia sẻ lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

“Hot boy tóc ngắn” cướp giật ở tiệm vàng sa lưới sau 18 giờ gây án

Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, Lữ Thị Bé Thảo giật lắc vàng rồi chạy trốn. Tuy nhiên, nữ quái mang diện mạo “hot boy tóc ngắn” này nhanh chóng sa lưới.

20:30 17/6/2026

48 giờ công an 5 tỉnh, thành phối hợp bắt nhóm cướp tiệm vàng

Ngày 30/5, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, lấy lời khai nhóm người thực hiện cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp.

08:57 30/5/2026

Bắt nhóm nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Sau 24 giờ nhận tin báo về vụ cướp tiệm vàng tại phường Tân Đông Hiệp, Công an TP.HCM bắt giữ 6 nghi phạm, thu hồi toàn bộ tài sản trị giá gần 800 triệu đồng.

17:48 29/5/2026

https://tienphong.vn/nghi-pham-cam-dao-de-doa-cuop-tiem-vang-o-ha-noi-bi-bat-post1856950.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

cướp tiệm vàng Hà Nội Hà Nội cầm dao đe dọa

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý