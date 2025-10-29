Nghệ thuật của việc 'nhờ vả'

Thỉnh cầu người khác giúp đỡ không phải cứ “tiện tay quăng” ra lời đề nghị là xong chuyện. Trước khi nhờ cậy điều gì, hãy cố gắng giảm thời gian, tinh thần và sức lực mà đối phương cần có để giúp bạn xuống mức thấp nhất.

Với tiền đề là sự chân thành, khi nhờ người khác giúp đỡ, chúng ta cần chú ý ba điểm sau:

Hãy làm cho việc giúp bạn trở nên dễ dàng nhất có thể

Thỉnh cầu người khác giúp đỡ không phải cứ “tiện tay quăng” ra lời đề nghị là xong chuyện. Trước khi nhờ cậy điều gì, hãy cố gắng giảm thời gian, tinh thần và sức lực mà đối phương cần có để giúp bạn xuống mức thấp nhất, như vậy người ta mới đồng ý tiếp tục giúp đỡ bạn. Bằng không, chỉ giúp bạn một lần thôi cũng đủ khiếp vía rồi.

Ví dụ, trước khi nhờ người khác giúp đỡ, bạn cần suy nghĩ thật kỹ: Bạn muốn người ta giúp mình cụ thể việc gì, vào thời gian nào, đạt được mục đích gì. Đừng vừa vào câu chuyện đã nói đông nói tây, nói vòng nói vo mãi khiến đối phương không biết rốt cuộc cần phải làm gì. Chỉ có đưa ra lời yêu cầu rõ ràng, người khác mới có thể phán đoán được việc đó có thể giúp bạn được hay không và giúp như thế nào.

Khi nhắn tin qua Wechat hoặc gửi thông tin qua email, cần phải chú ý nội dung không nên viết quá dài, đặc biệt càng không nên gửi tin nhắn thoại cho người khác.

Nếu như gọi điện thoại hoặc nói trực tiếp, hãy ghi nhớ, đừng nên một lần nói quá nhiều. Hãy cứ trao đổi theo trình tự, nói khái quát trước rồi mới nói chi tiết. Trong trường hợp bạn thấy căng thẳng, hãy tìm người để luyện tập trước, nhất là đoạn mở đầu.

Nhờ một lần không được thì nhờ lần thứ hai

Một nghiên cứu của trường Đại học Stanford cho thấy, con người sau lần nói “Không” thứ nhất, rất có thể sẽ nói “Được” vào lần thứ hai. Bởi vì đã nói “Không” một lần rồi, nếu tiếp tục nói lần thứ hai thì bản thân sẽ có cảm giác tội lỗi. Để tránh khiến bản thân không thoải mái, khả năng cao đối phương sẽ nói “Được” vào lần nhờ vả thứ hai.

Đương nhiên, vào lần nhờ cậy thứ hai nhất định phải thay đổi lý do hoặc thay đổi yêu cầu, nếu không đối phương sẽ có ấn tượng bạn là một người bám dai như đỉa mãi không buông tha.

Lòng biết ơn và thái độ quyết định bạn nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ. Ảnh: Forbes.

Cuộc trao đổi hai chiều, mang tư duy biết ơn

Khi nhờ người khác giúp đỡ, chúng ta thường thông qua một người trung gian, cho dù việc có thành công hay không thì cũng cần báo cáo lại tình hình với người trung gian. Đó là cách cơ bản nhất để công nhận những gì mà người khác bỏ ra.

Ví dụ như con trai của người bạn học cũ mà tôi vừa nói tới, buổi chiều hôm đó sau khi phỏng vấn xong liền báo cáo với tôi là câu hỏi như thế nào, thằng bé còn nói mình đã thể hiện rất tốt, rồi lại chân thành cảm ơn tôi. Qua chuyện đó, tôi cảm thấy đây là đứa bé được dạy dỗ rất cẩn thận. Sau khi nhận được giấy thông báo nhập học và học bổng của trường, bố thằng bé lại một lần nữa cảm ơn tôi. Điều này khiến tôi rất có cảm giác thành tựu, trong lòng vui mừng như chính con trai mình vừa nhận được học bổng vậy.

Khi nhờ người khác giúp đỡ, nhất định phải mang tư duy biết ơn, đừng bao giờ tiết kiệm nói lời “cảm ơn”. Đồng thời, cuộc trao đổi phải có đầu có cuối, mọi việc đều cần hồi đáp kịp thời và thông tin đến nơi đến chốn.

Mối quan hệ cũng là một loại tài nguyên, nhưng nó chưa bao giờ mang tính dùng một lần rồi bỏ, nếu biết cách tận dụng có thể sẽ được lãi gấp đôi. Nhưng trước tiên, bạn cần làm cho tài nguyên của bạn “lăn bánh” và phương pháp tốt nhất để lăn bánh chính là cho đi trước - chia sẻ tài nguyên của mình thì mới có thể nhận lại nhiều hơn.

Bài luyện tập năng lực kiểm soát

Khi xây dựng và sử dụng mối quan hệ, bạn thường có những trở ngại tâm lý nào? Nếu như bạn có thể áp dụng những phương pháp bên trên để tạo ra đột phá, vậy thì công việc và cuộc sống của bạn sẽ có những thay đổi như thế nào?

Hãy thử sử dụng hình thức dưới đây để trả lời câu hỏi trên.

Tôi sẽ có được càng nhiều_____________________ (Having).

Vì thế tôi cần làm_____________________ nhiều hơn (Doving).

Tôi cũng vì thế mà trở thành người _____________ _________________________ (Being).

Giao tiếp hướng lên - đừng để giá trị của bạn bị vùi lấp

Then chốt của thành công nằm ở việc nâng cao năng lượng của bạn. Khi bạn nâng cao năng lượng của mình, người khác tự nhiên sẽ bị bạn thu hút.

- Stuart Wilde -

Tôi đã từng đào tạo về kỹ năng giao tiếp cho gần 100 doanh nghiệp thuộc Top 500 doanh nghiệp mạnh và các công ty công nghệ Internet. Trong quá trình giảng dạy, tôi thường xuyên hỏi học viên một câu hỏi: “Nếu bạn gặp lãnh đạo cấp cao của công ty trong thang máy, bạn sẽ làm gì?”

A. Giả vờ như không thấy, men theo tường lặng lẽ rời đi.

B. Nhanh chóng chào hỏi một tiếng rồi rời đi.

C. Thử trò chuyện đôi câu với sếp lớn.

Bạn đoán kết quả sẽ như thế nào? Hơn 80% học viên đều chọn đáp án A và B, chỉ còn chưa đến 20% học viên lựa chọn phương án C: Thử trò chuyện đôi câu với sếp lớn. Thậm chí có học viên còn nói, chẳng may đi chung thang máy với sếp, họ sẽ giả vờ như mình quên đồ gì đó rồi bước ra ngoài.

Mặc dù chào hỏi mấy câu cũng không thể khiến bạn vì thế mà một bước lên tiên, nhưng nếu ngay đến chào hỏi cũng không dám mở lời, thì sao còn ngóng trông sếp sẽ nhớ đến bạn khi có dự án tốt? Hãy hiểu rằng, cho dù là nơi công sở hay ngoài thương trường, chỉ khi được ghi nhớ, bạn mới có cơ hội được lựa chọn!

Đặc biệt đối với phụ nữ, nếu chỉ giỏi làm mà không giỏi nói chuyện, rất có thể sẽ bị cho là thiếu tự tin và không thể đảm đương được những trọng trách lớn hơn.

Một vị lãnh đạo nam của doanh nghiệp thuộc Top 500 đã từng nói với tôi rằng, trong mắt anh ấy, biểu hiện tự tin của nhân viên nữ chính là cô ấy có thể tích cực phát biểu ý kiến trong cuộc họp. Dù đúng hay sai, hãy dũng cảm đưa ra vấn đề, đừng lo lắng liệu đó có phải là câu hỏi ngớ ngẩn hay không.

Nhiều khi, khoảng cách khác biệt giữa con người với con người không nằm ở năng lực, mà nằm ở năng lượng. Trong cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú1, T. Harv Eker có nhắc tới câu nói của nhà văn Stuart Wilde: “Then chốt của thành công nằm ở việc nâng cao năng lượng của bạn. Khi bạn nâng cao năng lượng của mình, người khác tự nhiên sẽ bị bạn thu hút.”

Bản chất của giao tiếp chính là sự trao đổi về năng lượng.

Bạn không phải là ngọn hải đăng, có thể thu hút người khác bằng cách tự tỏa sáng. Bạn cần giao tiếp, người khác mới có thể chú ý đến sự tồn tại của bạn. Nếu giao tiếp tốt thì giá trị của bạn sẽ được nhân lên, kéo theo sự gia tăng của cải; ngược lại, nếu bạn giao tiếp không tốt, giá trị của bạn sẽ bị giảm sút, tài sản của bạn cũng theo đó mà hao hụt.