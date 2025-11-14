Nghề làm sách: Hành trình thầm lặng của những người 'cõng chữ'

Cuốn sách "Nghề làm sách - Những câu chuyện khó quên" là tập hợp những lát cắt chân thực về nghề xuất bản Việt Nam qua nhiều thăng trầm.

"Có một nghề mà người ta thường chỉ nhìn thấy thành quả - những cuốn sách gọn gàng trên kệ, những con chữ tinh tươm trong từng trang giấy - nhưng ít ai biết đến hành trình đầy gian nan, tâm huyết và cả những hy sinh thầm lặng của những người 'cõng chữ'. Đó chính là nghề làm sách - một nghề lặng thầm nhưng có ý nghĩa sâu sắc trong việc “chuyển tải tri thức từ thế hệ này sang thế hệ khác” (Nhà văn Đà Linh - Nguyễn Đức Hùng).

Xuất phát từ ý tưởng của nguyên Phó giám đốc nhà xuất bản tại TP.HCM - nhà văn Trịnh Bích Ngân - trong một lần gặp gỡ các "cựu binh" ngành xuất bản nhân Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam (21/4/2023), cuốn sách Nghề làm sách - Những câu chuyện khó quên đã ra đời như một lời tri ân, một sự ghi lại chân thực nhất về hành trình của những người gắn bó cả đời với nghề.

Cuốn sách "Nghề làm sách - Những câu chuyện khó quên". Ảnh: NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Tập sách do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc Xuất bản tại Hà Nội và Ban Liên lạc Nguyên lãnh đạo Xuất bản - Phát hành sách tại TP.HCM cùng chủ trì thực hiện, với sự hiện diện của những gương mặt quen thuộc trong làng xuất bản như: Trần Văn Phượng - nguyên Cục trưởng Cục Xuất bản, Hoàng Trọng Quang (NXB Y học), Nguyễn Văn Giai (Nhà xuất bản Đà Nẵng), Nguyễn Cảnh Bình (Alpha Books), Lữ Huy Nguyên (NXB Văn học), Trần Phú Sơn (Xunhasaba), Lê Nguyên Đại (Nhà sách Thời đại), Vũ Đình Hòa (Nhà sách Văn Lang), Nguyễn Hữu Cứ (Nhà sách Quang Bình), Nguyễn Lệ Chi (Chibooks), Phạm Thị Mão - người phụ nữ Hà Nội gần nửa thế kỷ “bán sách như bán sự tử tế”, là Valia Andreeva, một phụ nữ Nga cả đời dành tình yêu cho tiếng Việt và làm sách tiếng Việt, cùng nhiều tên tuổi khác...

Với 51 bài viết, 280 trang sách, Nghề làm sách - Những câu chuyện khó quên là tập hợp những câu chuyện có thật, sống động, được kể lại bằng giọng văn chân thành, đầy cảm xúc. Từng trang sách là một lát cắt chân thực về nghề xuất bản Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử: từ thời bao cấp khó khăn, những ngày đầu đổi mới đầy thử thách, cho đến hành trình hội nhập quốc tế đầy sáng tạo.

Độc giả sẽ được bước vào thế giới của những “bếp núc” làm sách - nơi có niềm vui khi một bản thảo hay ra đời, nỗi buồn khi sách bị “đắp chiếu”, những quyết định dũng cảm, những rủi ro trong kinh doanh, và cả những kỷ niệm khó quên với các tác giả, đồng nghiệp.

Những câu chuyện như hành trình 14 bộ sách chưởng Kim Dung đến với bạn đọc Việt Nam, hay hành trình từ bờ vực phá sản của Alpha Books, hay câu chuyện về việc cho ra đời tập thơ Chân dung nhà văn của Xuân Sách, và Chúng tôi làm Bách khoa tri thức Quốc phòng toàn dân (Thượng tá Lê Huy Hòa - Chủ biên),... tất cả đều mang đậm dấu ấn cá nhân và nghề nghiệp.

Qua từng câu chuyện, người đọc sẽ hiểu rõ hơn về một nghề đầy tâm huyết, về những con người âm thầm kiến tạo diện mạo văn hóa đọc của dân tộc.